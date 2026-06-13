2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。

日本戦のテレビ中継予定と試合日程｜DAZN以外の放送はある？

ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。

今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 中継予定 グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE グループF 第2節 2026/6/21(日)

13:00 日本 vs チュニジア 【テレビ】

日本テレビ

NHK BS

NHK BSP4K(録画)



【ネット】

DAZN グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 日本 vs スウェーデン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

日本が決勝トーナメントに進出した場合の対戦相手は？

もし日本がグループFを突破した場合、今大会から出場国が増えたことによるレギュレーション変更によりラウンド16ではなくラウンド32に進出することになる。

仮にグループFを1位で突破した場合はグループC組2位と、2位通過ならグループC組1位と、3位で突破となると最終的なグループリーグの成績によって対戦国が変わることになる。

日本の順位 対戦相手 試合日 1位 C組2位

[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ] 6月30日(火)10:00 2位 C組1位

[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ] 6月30日(火)2:00 3位 A組1位

[メキシコ・韓国・南アフリカ・チェコ]

B組1位

[カナダ・スイス・カタール・ボスニア・ヘルツェゴビナ]

D組1位

[アメリカ・オーストラリア・パラグアイ・トルコ]

E組1位

[ドイツ・エクアドル・コートジボワール・キュラソー]

I組1位

[フランス・セネガル・ノルウェー・イラク] A組1位と対戦

→7月1日(水)10:00



B組1位と対戦

→7月3日(金)12:00



D組1位と対戦

→7月2日(木)9:00



E組1位と対戦

→6月30日(火)5:30



I組1位と対戦

→7月1日(水)6:00

FIFAワールドカップ2026の日本代表情報｜組み合わせ・メンバー

Getty images

日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。

日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。

グループFの組み合わせ

オランダ代表

日本代表

チュニジア代表

スウェーデン代表

サッカー日本代表メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 GK 23 早川友基 鹿島アントラーズ 12 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 鈴木彩艶 パルマ（イタリア） DF 5 長友佑都 FC東京 3 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV（ベルギー） 4 板倉滉 アヤックス（オランダ） 16 渡辺剛 フェイエノールト（オランダ） 22 冨安健洋 アヤックス（オランダ） 21 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン（ドイツ） 20 瀬古歩夢 ル・アーヴル（フランス） 2 菅原由勢 ブレーメン（ドイツ） 25 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン（デンマーク） MF／FW 6 町野修斗 ボルシアMG（ドイツ） 14 伊東純也 ヘンク（ベルギー） 15 鎌田大地 クリスタル・パレス（イングランド） 19 小川航基 NECナイメヘン（オランダ） 11 前田大然 セルティック（スコットランド） 10 堂安律 フランクフルト（ドイツ） 18 上田綺世 フェイエノールト（オランダ） 7 田中碧 リーズ・ユナイテッド（イングランド） 13 中村敬斗 スタッド・ランス（フランス） 24 佐野海舟 マインツ（ドイツ） 8 久保建英 レアル・ソシエダ（スペイン） 17 鈴木唯人 フライブルク（ドイツ） 26 塩貝健人 ヴォルフスブルク（ドイツ） 9 後藤啓介 フライブルク（ドイツ）

※所属は2026年6月12日時点。

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