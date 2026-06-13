2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。
日本戦のテレビ中継予定と試合日程｜DAZN以外の放送はある？
ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。
今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|中継予定
|グループF 第1節
|2026/6/15(月)
5:00
|オランダ vs 日本
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
|グループF 第2節
|2026/6/21(日)
13:00
|日本 vs チュニジア
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)
【ネット】
DAZN
|グループF 第3節
|2026/6/26(金)
8:00
|日本 vs スウェーデン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
日本が決勝トーナメントに進出した場合の対戦相手は？
もし日本がグループFを突破した場合、今大会から出場国が増えたことによるレギュレーション変更によりラウンド16ではなくラウンド32に進出することになる。
仮にグループFを1位で突破した場合はグループC組2位と、2位通過ならグループC組1位と、3位で突破となると最終的なグループリーグの成績によって対戦国が変わることになる。
|日本の順位
|対戦相手
|試合日
|1位
|C組2位
[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ]
|6月30日(火)10:00
|2位
|C組1位
[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ]
|6月30日(火)2:00
|3位
|A組1位
[メキシコ・韓国・南アフリカ・チェコ]
B組1位
[カナダ・スイス・カタール・ボスニア・ヘルツェゴビナ]
D組1位
[アメリカ・オーストラリア・パラグアイ・トルコ]
E組1位
[ドイツ・エクアドル・コートジボワール・キュラソー]
I組1位
[フランス・セネガル・ノルウェー・イラク]
|A組1位と対戦
→7月1日(水)10:00
B組1位と対戦
→7月3日(金)12:00
D組1位と対戦
→7月2日(木)9:00
E組1位と対戦
→6月30日(火)5:30
I組1位と対戦
→7月1日(水)6:00
FIFAワールドカップ2026の日本代表情報｜組み合わせ・メンバー
Getty images
日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。
日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。
グループFの組み合わせ
- オランダ代表
- 日本代表
- チュニジア代表
- スウェーデン代表
サッカー日本代表メンバー
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|23
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|鈴木彩艶
|パルマ（イタリア）
|DF
|5
|長友佑都
|FC東京
|3
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV（ベルギー）
|4
|板倉滉
|アヤックス（オランダ）
|16
|渡辺剛
|フェイエノールト（オランダ）
|22
|冨安健洋
|アヤックス（オランダ）
|21
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
|20
|瀬古歩夢
|ル・アーヴル（フランス）
|2
|菅原由勢
|ブレーメン（ドイツ）
|25
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン（デンマーク）
|MF／FW
|6
|町野修斗
|ボルシアMG（ドイツ）
|14
|伊東純也
|ヘンク（ベルギー）
|15
|鎌田大地
|クリスタル・パレス（イングランド）
|19
|小川航基
|NECナイメヘン（オランダ）
|11
|前田大然
|セルティック（スコットランド）
|10
|堂安律
|フランクフルト（ドイツ）
|18
|上田綺世
|フェイエノールト（オランダ）
|7
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド（イングランド）
|13
|中村敬斗
|スタッド・ランス（フランス）
|24
|佐野海舟
|マインツ（ドイツ）
|8
|久保建英
|レアル・ソシエダ（スペイン）
|17
|鈴木唯人
|フライブルク（ドイツ）
|26
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク（ドイツ）
|9
|後藤啓介
|フライブルク（ドイツ）
※所属は2026年6月12日時点。
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※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
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