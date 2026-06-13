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JapanVoetbalzone
DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Tsutomu Maeda

ワールドカップ日本戦のテレビ中継予定 地上波・NHK・BSなどDAZN(ダゾーン)以外の放送は？

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

2026年FIFAワールドカップ・日本代表戦のテレビ中継スケジュールは？地上波民放やNHK、BS・CS放送など、DAZN以外の視聴方法も紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

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本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。

日本戦のテレビ中継予定と試合日程｜DAZN以外の放送はある？

Japan world cup 2026 match schedule

ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。

今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。

ラウンドキックオフ日時対戦カード中継予定
グループF 第1節2026/6/15(月)
5:00		オランダ vs 日本【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE
グループF 第2節2026/6/21(日)
13:00		日本 vs チュニジア【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)

【ネット】
DAZN
グループF 第3節2026/6/26(金)
8:00		日本 vs スウェーデン【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE

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日本が決勝トーナメントに進出した場合の対戦相手は？

If Japan advances to the final round

もし日本がグループFを突破した場合、今大会から出場国が増えたことによるレギュレーション変更によりラウンド16ではなくラウンド32に進出することになる。

仮にグループFを1位で突破した場合はグループC組2位と、2位通過ならグループC組1位と、3位で突破となると最終的なグループリーグの成績によって対戦国が変わることになる。

日本の順位対戦相手試合日
1位C組2位
[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ]		6月30日(火)10:00
2位C組1位
[ブラジル・モロッコ・スコットランド・ハイチ]		6月30日(火)2:00
3位A組1位
[メキシコ・韓国・南アフリカ・チェコ]
B組1位
[カナダ・スイス・カタール・ボスニア・ヘルツェゴビナ]
D組1位
[アメリカ・オーストラリア・パラグアイ・トルコ]
E組1位
[ドイツ・エクアドル・コートジボワール・キュラソー]
I組1位
[フランス・セネガル・ノルウェー・イラク]		A組1位と対戦
→7月1日(水)10:00

B組1位と対戦
→7月3日(金)12:00

D組1位と対戦
→7月2日(木)9:00

E組1位と対戦
→6月30日(火)5:30

I組1位と対戦
→7月1日(水)6:00

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FIFAワールドカップ2026の日本代表情報｜組み合わせ・メンバー

japan national teamGetty images

日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。

日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。

グループFの組み合わせ

  • オランダ代表
  • 日本代表
  • チュニジア代表
  • スウェーデン代表

サッカー日本代表メンバー

背番号ポジション選手名所属
GK23早川友基鹿島アントラーズ
12大迫敬介サンフレッチェ広島
1鈴木彩艶パルマ（イタリア）
DF5長友佑都FC東京
3谷口彰悟シント＝トロイデンVV（ベルギー）
4板倉滉アヤックス（オランダ）
16渡辺剛フェイエノールト（オランダ）
22冨安健洋アヤックス（オランダ）
21伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
20瀬古歩夢ル・アーヴル（フランス）
2菅原由勢ブレーメン（ドイツ）
25鈴木淳之介FCコペンハーゲン（デンマーク）
MF／FW6町野修斗ボルシアMG（ドイツ）
14伊東純也ヘンク（ベルギー）
15鎌田大地クリスタル・パレス（イングランド）
19小川航基NECナイメヘン（オランダ）
11前田大然セルティック（スコットランド）
10堂安律フランクフルト（ドイツ）
18上田綺世フェイエノールト（オランダ）
7田中碧リーズ・ユナイテッド（イングランド）
13中村敬斗スタッド・ランス（フランス）
24佐野海舟マインツ（ドイツ）
8久保建英レアル・ソシエダ（スペイン）
17鈴木唯人フライブルク（ドイツ）
26塩貝健人ヴォルフスブルク（ドイツ）
9後藤啓介フライブルク（ドイツ）

※所属は2026年6月12日時点。

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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