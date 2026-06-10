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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ワールドカップの同時開催試合はどう見る？マルチビュー・見逃し配信・録画活用術などの視聴対策まとめ

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

W杯2026で複数試合を同時視聴するには？おすすめの視聴環境と視聴対策方法を紹介。

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今大会は『DAZN』が全104試合をライブ配信するほか、地上波やNHK ONEでも一部試合が中継予定となっているため、視聴環境を工夫すれば複数試合を効率よく追いかけることも可能だ。

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本記事では、W杯2026で同時開催される試合を視聴する方法について紹介する。

ワールドカップの視聴方法は？テレビ放送・ネット配信サービスまとめ

US-FIFA-WORLD CUPGetty Images

W杯2026は、『DAZN』が全104試合をライブ配信する。日本代表戦は全試合無料で視聴可能となっており、今大会を最も幅広くカバーする配信サービスとなる。

テレビ放送では、『NHK総合』『日本テレビ』『フジテレビ』が一部試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合については、NHK総合とNHK BS、日本テレビがそれぞれ中継を担当する。

また、NHK総合では開幕戦や決勝戦を含む注目カードを放送予定。さらに『NHK BSプレミアム4K』では全104試合の放送(録画放送を含む)が予定されている。

ネット配信では『NHK ONE』でも対象試合の同時配信や見逃し配信を実施予定となっており、スマホやPCからも視聴しやすい環境が整っている。

サービス配信・放送形態主な内容
DAZN
DMM×DAZNホーダイ		ネット配信全104試合ライブ配信
日本代表戦は全試合無料配信
NHK総合地上波開幕戦・決勝戦を含む33試合を生中継
日本代表戦2試合を放送
NHK BSBS放送日本代表戦1試合を生中継
NHK BSプレミアム4KBS放送全104試合を放送(生中継・録画放送含む)
NHK ONEネット配信NHK放送対象試合の同時配信・見逃し配信
日本テレビ地上波15試合を生中継
日本代表戦1試合を放送
フジテレビ地上波10試合を生中継

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ワールドカップ同時開催の試合はどう見る？視聴対策まとめ

W杯2026は出場国が48カ国へ拡大されたことで、史上最多の104試合が開催される。

特にグループステージ終盤では複数試合が同時刻にキックオフされるケースも多く、「どちらを見ればいいのか分からない」「気になる試合を見逃したくない」という人も少なくないだろう。

そんなときは、マルチビュー機能やスマホ・タブレットの活用、見逃し配信を組み合わせることで効率よく観戦できる。

DAZNのマルチビュー機能を活用する

複数試合をリアルタイムで追いかけたいなら、『DAZN』のマルチビュー機能が便利だ。

対応端末では1画面で複数試合を同時視聴できるため、日本代表戦を見ながらライバル国の試合結果をチェックするといった使い方も可能となる。

順位争いが激しくなるグループステージ最終節では特に活躍する機能といえる。

スマホ・タブレットを組み合わせる

テレビでメインカードを視聴しながら、スマホやタブレットで別会場の試合を確認する方法も有効だ。

スマホのピクチャーインピクチャー(PiP)や画面分割機能を利用すれば、SNSで速報を確認しながら試合を追うこともできる。

複数試合が気になる場合は、テレビ＋スマホの組み合わせが最も手軽な方法となる。

見逃し配信を活用する

すべての試合をリアルタイムで見るのが難しい場合は、見逃し配信の活用がおすすめだ。

『DAZN』では全104試合がアーカイブ配信に対応予定となっており、同時間帯に開催された試合も後からフルマッチで視聴できる。

また、NHK ONEでは対象試合の見逃し配信も予定されているため、リアルタイム視聴にこだわらない人なら十分カバー可能だ。

録画機能を利用する

テレビで視聴する場合は、複数チューナー搭載テレビやレコーダーの同時録画機能も役立つ。

リアルタイムで見られなかった試合を録画しておけば、後から好きなタイミングで視聴できる。

視聴方法おすすめ度特徴
DAZNマルチビュー★★★★★複数試合を同時視聴できる
テレビ＋スマホ★★★★★別会場の試合や速報を同時チェック可能
見逃し配信★★★★☆後からフルマッチ視聴できる
同時録画★★★★☆放送試合を保存して後から視聴可能

W杯2026では同時開催の試合が増えるため、リアルタイム視聴だけにこだわらず、マルチビューや見逃し配信を組み合わせることが快適に大会を楽しむポイントとなる。

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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