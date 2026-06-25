日本代表は6月26日(金)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、日本対スウェーデンをスマホ・PCで視聴する方法を紹介する。

日本対スウェーデンの時間帯・テレビ中継予定は？

日本対スウェーデンは日本時間6月26日(金)の午前8:00にキックオフを予定。平日の朝にあたるため、出勤や通学と被る時間帯となっている。

テレビ放送は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が生中継。民放の『フジテレビ』と『日本テレビ』による放送は行われない。その他、ネット配信情報は以下で紹介する。

日本対スウェーデンをスマホ・PCで視聴する方法は？

日本対スウェーデンは、テレビ放送以外にもネット配信が行われる。ネット配信であれば、スマホやPC、タブレットなどを用いて外出中に視聴することも可能だ。

中でも、ネット無料配信を行うのは『DAZN』のみだ。『DAZN』はワールドカップ全104試合をライブ＆見逃し配信予定で、ほとんどの試合は有料会員向けに中継されるが、日本代表戦は全試合無料ライブ配信。もちろん、日本対スウェーデンも無料会員登録を行うだけで視聴可能だ。

一方、ネット『NHK ONE』でも地上波『NHK総合』との同時ライブ＆見逃し配信を予定。ただし、『NHK ONE』を視聴するためには受信料を支払っている必要があるため、厳密には無料ではない。

【6/26(金)午前8:00～】日本vsスウェーデンのネット配信予定

チャンネル スマホ・PC視聴 視聴料金 DAZN 〇 ・日本戦は全試合無料ライブ配信 NHK ONE 〇 ・受信料の支払いが必須

※視聴環境がある限りは解約不可

※日本戦および一部無料対象試合を除き、DAZNのワールドカップ中継は有料会員向けに配信。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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