日本代表は6月26日(金)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、日本対スウェーデンをスマホ・PCで視聴する方法を紹介する。
日本対スウェーデンの時間帯・テレビ中継予定は？
日本対スウェーデンは日本時間6月26日(金)の午前8:00にキックオフを予定。平日の朝にあたるため、出勤や通学と被る時間帯となっている。
テレビ放送は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が生中継。民放の『フジテレビ』と『日本テレビ』による放送は行われない。その他、ネット配信情報は以下で紹介する。
日本対スウェーデンをスマホ・PCで視聴する方法は？
日本対スウェーデンは、テレビ放送以外にもネット配信が行われる。ネット配信であれば、スマホやPC、タブレットなどを用いて外出中に視聴することも可能だ。
中でも、ネット無料配信を行うのは『DAZN』のみだ。『DAZN』はワールドカップ全104試合をライブ＆見逃し配信予定で、ほとんどの試合は有料会員向けに中継されるが、日本代表戦は全試合無料ライブ配信。もちろん、日本対スウェーデンも無料会員登録を行うだけで視聴可能だ。
一方、ネット『NHK ONE』でも地上波『NHK総合』との同時ライブ＆見逃し配信を予定。ただし、『NHK ONE』を視聴するためには受信料を支払っている必要があるため、厳密には無料ではない。
【6/26(金)午前8:00～】日本vsスウェーデンのネット配信予定
|チャンネル
|スマホ・PC視聴
|視聴料金
|DAZN
|〇
|・日本戦は全試合無料ライブ配信
|NHK ONE
|〇
|・受信料の支払いが必須
※視聴環境がある限りは解約不可
※日本戦および一部無料対象試合を除き、DAZNのワールドカップ中継は有料会員向けに配信。
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
ワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
- 日本代表の最新市場価値ランキング 1位は70億円超え｜2026年最新
- 日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ
- 日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- 北中米ワールドカップの優勝候補は？最新予想ランキング
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？