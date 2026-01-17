マンチェスター・ダービーは無料で見れる？視聴方法まとめ

プレミアリーグ第22節のマンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティが、1月17日(土)に開催される。
本記事では、“マンチェスター・ダービー”の無料配信の有無や視聴方法を紹介する。
マンチェスター・ダービーは無料で見られる？
マンチェスター・ダービーは、日本時間2026年1月17日(土)21:30にマンチェスター・Uの本拠地オールド・トラフォードでキックオフを予定。テレビ放送は予定されておらず、ネット配信は『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占ライブ配信予定だ。
『U-NEXT』の「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」を含め、その他のプラットフォームでの中継は行われず、無料で視聴する手段は存在しない。
|節
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信
|プレミアリーグ第22節
|2026年1月17日(土)
21:30
|マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
|U-NEXTサッカーパック
※日本時間
※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。
マンチェスター・ダービーの視聴方法まとめ
マンチェスター・ダービーを含むプレミアリーグの試合は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。アニメや映画、ドラマなどが見放題となる「月額プラン」ではなく、「サッカーパック」に加入した場合のみ視聴可能だ。
とはいえ、『U-NEXT』公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。
つまり、マンチェスター・ダービーは「サッカーパック」でのみ視聴可能だが、「月額プラン」の31日間無料トライアルと特典を利用することで、「サッカーパック」単体での加入よりもお得に視聴することができる。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。