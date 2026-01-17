マンチェスター・ダービー2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる“マンチェスター・ダービー”が、2026年1月17日(土)のプレミアリーグ第22節で行われる。
本記事では、“マンチェスター・ダービー”のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
マンチェスター・ダービーのテレビ放送・ネット配信予定
マンチェスター・ダービーは、日本時間2026年1月17日(土)に開催。キックオフ時刻は21:30で、会場はマンチェスター・Uの本拠地オールド・トラフォードだ。
試合の模様は、他のプレミアリーグ戦同様にネット『U-NEXT』が独占ライブ配信予定。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。
|節
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信予定
|プレミアリーグ第22節
|2026年1月17日(土)
21:30
|マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
|U-NEXTサッカーパック
(月額プラン31日間無料トライアル特典でお得！)
※すべて日本時間。
マンチェスター・ダービーのU-NEXT中継情報
マンチェスター・ダービーの『U-NEXT』ライブ配信は、日本時間1月17日(土)21:00にスタート。実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が務める。なお、見逃し配信期間は見逃し配信準備完了次第～1月31日(土)23:59だ。
U-NEXT中継情報
- 番組名：
- ライブ開催日時：1月17日(土)21:00 配信開始｜21:30 開演予定
- 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜1月31日 23:59
- 出演者：実況 下田恒幸／解説 林陵平
※すべて日本時間。
※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトからご確認ください。
プレミアリーグのおすすめ視聴方法
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。