マンチェスター・ダービー2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる“マンチェスター・ダービー”が、2026年1月17日(土)のプレミアリーグ第22節で行われる。

本記事では、“マンチェスター・ダービー”のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ダービーのテレビ放送・ネット配信予定

マンチェスター・ダービーは、日本時間2026年1月17日(土)に開催。キックオフ時刻は21:30で、会場はマンチェスター・Uの本拠地オールド・トラフォードだ。

試合の模様は、他のプレミアリーグ戦同様にネット『U-NEXT』が独占ライブ配信予定。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

節 キックオフ日時 対戦カード 放送・配信予定 プレミアリーグ第22節 2026年1月17日(土)

21:30 マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ U-NEXTサッカーパック

(月額プラン31日間無料トライアル特典でお得！)

※すべて日本時間。

マンチェスター・ダービーのU-NEXT中継情報

マンチェスター・ダービーの『U-NEXT』ライブ配信は、日本時間1月17日(土)21:00にスタート。実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が務める。なお、見逃し配信期間は見逃し配信準備完了次第～1月31日(土)23:59だ。

U-NEXT中継情報

番組名：

ライブ開催日時：1月17日(土)21:00 配信開始｜21:30 開演予定

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜1月31日 23:59

出演者：実況 下田恒幸／解説 林陵平

※すべて日本時間。

※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトからご確認ください。

プレミアリーグのおすすめ視聴方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。

※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。