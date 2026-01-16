マンチェスター・ダービー2026の予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第22節
マンチェスター・ダービー｜見どころ
キックオフ：2026年1月17日(土21:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
イングランドの名門同士による一戦、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる「マンチェスター・ダービー」が2025-26プレミアリーグ第22節で開催される。
昨季大低迷に陥ったマンチェスター・Ｕは今季、ここまで7位に位置するが不安定な戦いが続く。1月上旬には戦術や補強方針の不一致からクラブは指揮官アモリムを解任したが、チームは以降の公式戦2試合で1分け1敗と結果を残せず。それでも、13日にはキャリックの就任が決定した。マンチェスター・Cとのダービーを前に新体制になったマンチェスター・Uはこの一戦で復調の兆しを見せることができるか。今季最初のダービーでは敵地で0-3の完敗を喫したが、直近5度の直接対決では2勝1分け2敗と互角で、ホームサポーターの前で意地を見せたいところだ。
一方のマンチェスター・Cは一時の不調に陥った昨季から一転して今季はここまで2位と再び優勝争いに絡んでいる。しかし、前節にはブライトンと引き分けてこれでリーグ戦3試合連続のドローとなり、首位アーセナルとの差が開いた。それでも、カップ戦では好調を維持しており、勢いそのままにダービーの大一番に臨みたいところだ。守備陣の負傷者続出は懸念材料ではあるが、セメンヨを加えた攻撃陣はさらに破壊力を増した。不安定な戦いの続く宿敵を再び圧倒してダービー連勝なるか。優勝争いを続けるためにも取りこぼしは許されない。
マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン
■GK
ラマース
■DF
ダロト、ヨロ、マルティネス、ショー
■MF
ウガルテ、カゼミーロ、クーニャ、フェルナンデス、ムベウモ
■FW
シェシュコック
■監督
キャリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：デ・リフト
負傷選手情報：マズラウィ
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、フサノフ、アレイン、オライリー
■MF
ゴンサレス、セメンヨ、ラインデルス、フォーデン、チェルキ
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：コヴァチッチ、ディアス、バルディオル、ストーンズ、ボブ、サヴィーニョ、マーモウシュ
マンチェスター・ダービー｜注目選手
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブライアン・ムベウモ
マンチェスター・Uの注目はムベウモ。昨季ブレントフォードで大活躍した同選手は、昨夏にチームに加入してアモリム体制の下で大活躍。昨季低調だった攻撃陣の核となり、ここまでチームトップとなる公式戦7得点を記録する。
ムベウモはカメルーン代表としてアフリカ・ネーションズカップでプレーしたため離脱していたが、敗退に伴いダービーを前にチームに帰還。同選手不在の中、チームは公式戦6試合で1勝のみと調子を落としていた。ムベウモの復帰は新指揮官キャリックにとって大きな後押しになりそうだ。
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目選手はもちろんストライカーのハーランド。2022年夏の加入以降ゴールを量産する同選手は、今季も公式戦29試合で26得点を記録する。ただし、直近の公式戦6試合でわずかに1得点のみとやや心配な状態だている。
そんなハーランドにとって、宿敵マンチェスター・Uは相性の良い相手。リーグ戦のダービー6試合で8得点を記録し、今季最初の一戦では2得点を挙げて3-0の勝利に貢献した。同選手の得点ペースが落ちるのに伴ってチームも結果を残せていない中、自らの得点でダービー勝利に導けるか。
マンチェスター・ダービー｜放送・配信予定
プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。
