キックオフ：2026年1月17日(土21:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

イングランドの名門同士による一戦、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる「マンチェスター・ダービー」が2025-26プレミアリーグ第22節で開催される。

昨季大低迷に陥ったマンチェスター・Ｕは今季、ここまで7位に位置するが不安定な戦いが続く。1月上旬には戦術や補強方針の不一致からクラブは指揮官アモリムを解任したが、チームは以降の公式戦2試合で1分け1敗と結果を残せず。それでも、13日にはキャリックの就任が決定した。マンチェスター・Cとのダービーを前に新体制になったマンチェスター・Uはこの一戦で復調の兆しを見せることができるか。今季最初のダービーでは敵地で0-3の完敗を喫したが、直近5度の直接対決では2勝1分け2敗と互角で、ホームサポーターの前で意地を見せたいところだ。

一方のマンチェスター・Cは一時の不調に陥った昨季から一転して今季はここまで2位と再び優勝争いに絡んでいる。しかし、前節にはブライトンと引き分けてこれでリーグ戦3試合連続のドローとなり、首位アーセナルとの差が開いた。それでも、カップ戦では好調を維持しており、勢いそのままにダービーの大一番に臨みたいところだ。守備陣の負傷者続出は懸念材料ではあるが、セメンヨを加えた攻撃陣はさらに破壊力を増した。不安定な戦いの続く宿敵を再び圧倒してダービー連勝なるか。優勝争いを続けるためにも取りこぼしは許されない。