ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoボルシア・ドルトムント
Yuta Tokuma

【1月10日】フランクフルトvsドルトムントのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第16節

【堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第16節、アイントラハト・フランクフルト対ボルシア・ドルトムントのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第16節が日本時間2026年1月10日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太が所属するアイントラハト・フランクフルトと、ボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsドルトムント｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsドルトムントは、日本時間1月10日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第16節
  • 日時：2026年1月10日(土)　4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsドルトムント｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第16節のフランクフルトvsドルトムントは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsドルトムントのおすすめ視聴方法

フランクフルトvsドルトムント チーム情報

フランクフルト vs ボルシア・ドルトムント 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
40
カウア
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
3
アルトゥール・テアトル
16
ヒューゴ・ラーション
21
ナサニエル・ブラウン
13
ラスムス・クリステンセン
18
マフムド・ダフード
20
堂安律
27
マリオ・ゲッツェ
7
アンスガー・クナウフ
33
アレクサンダー・マイヤー
23
エムレ・ジャン
4
ニコ・シュロッターベック
3
ヴァルデマール・アントン
10
ユリアン・ブラント
20
マルセル・ザビッツァー
24
ダニエル・スヴェンソン
8
フェリックス・ヌメチャ
26
ユリアン・リエルソン
27
カリム・アデイェミ
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

BVB

1

Win

1

Draw

3

勝利

6

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0