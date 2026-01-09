2025-26シーズンのブンデスリーガ第16節が日本時間2026年1月10日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太が所属するアイントラハト・フランクフルトと、ボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsドルトムント｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsドルトムントは、日本時間1月10日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第16節

日時：2026年1月10日(土) 4:30キックオフ／日本時間

対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ボルシア・ドルトムント

会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsドルトムント｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第16節のフランクフルトvsドルトムントは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsドルトムントのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

フランクフルトvsドルトムント チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表