ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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カリム・アデイエミ 33'マッツ・フンメルス 81'エムレ・ジャン 90' + 3' (pk)
マリオ・ゲッツェ 13'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ボルシア・ドルトムント 対 フランクフルト結果＆スタッツ,