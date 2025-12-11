このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoFCアウクスブルク
Yuta Tokuma

【12月13日】フランクフルトvsアウクスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第14節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第14節、アイントラハト・フランクフルト対アウクスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第14節が日本時間2025年12月13日(土)に開催され、日本代表堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトと、アウクスブルクが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsアウクスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsアウクスブルク｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsアウクスブルクは、日本時間12月13日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第14節
  • 日時：2025年12月13日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs アウクスブルク
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsアウクスブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第14節のフランクフルトvsアウクスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsアウクスブルクのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

フランクフルトvsアウクスブルク チーム情報

フランクフルト vs FCアウクスブルク 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestFCA
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
3
アルトゥール・テアトル
13
ラスムス・クリステンセン
21
ナサニエル・ブラウン
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
20
堂安律
8
ファレス・チャイビ
18
マフムド・ダフード
32
ジェシック・エンガンカム
1
フィン・ダーメン
40
ノアカイ・バンクス
5
クリスラン・マツィマ
31
ケベン・シュロッターベック
4
ハン・ノア・マッセンゴ
17
クリスティヤン・ヤキッチ
19
ロビン・フェラウアー
32
ファビアン・リーダー
30
アントン・カデ
13
ディミトリス・ギアンヌリス
20
アレクシス・クロード

3-4-2-1

FCAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Baum

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

FCA
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

FCA

1

Win

3

引分け

1

Win

7

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

