ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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チャイビ運賃 55'ヒューゴエキティケ 61'オマル・マーモウシュ 90' + 5'
ルーベン・バルガス 13'
(HT 0-1) (終了 3-1)

フランクフルト 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,