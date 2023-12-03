ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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フレドリク・イェンセン 35'イアーゴー 58'
フィン・ダーメン 78' (og)
(HT 1-0) (終了 2-1)

FCアウクスブルク 対 フランクフルト結果＆スタッツ,