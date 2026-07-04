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france paraguay(C)Getty Images
【7月5日6時キックオフ】フランスvsパラグアイはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

フランス対パラグアイはどこで見られる？地上波テレビ中継・BS放送・DAZN配信予定まとめ

ワールドカップ
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パラグアイ 対 フランス

フランスvsパラグアイの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？地上波テレビ中継・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16で、フランス代表とパラグアイ代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsパラグアイの地上波テレビ放送、視聴方法について紹介する。

フランスvsパラグアイの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。

会場は、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるフィラデルフィア・スタジアム(リンカーン・ファイナンシャル・フィールド)。準々決勝進出を懸けた一発勝負として行われる。

大会対戦カード日時会場
FIFAワールドカップ2026 ラウンド16フランスvsパラグアイ2026年7月5日(日)6:00フィラデルフィア・スタジアム

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フランスvsパラグアイのテレビ放送は？どこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。

地上波では『日本テレビ系』が5:40から生中継を実施。試合開始前から中継がスタートするため、フランスとパラグアイによるベスト8進出を懸けた一戦をテレビでライブ視聴できる。

衛星放送では『NHK BSプレミアム4K』が同日9:00から録画放送を行う。

インターネットでは『DAZN』がライブ配信を実施。解説は田中マルクス闘莉王氏と細貝萌氏、実況は安井成行氏が担当する。スマートフォンやパソコン、タブレット、対応テレビなどから試合を楽しめる。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態実況・解説
DAZN2026年7月5日(日)6:00ライブ配信解説：田中マルクス闘莉王、細貝萌
実況：安井成行
日本テレビ系2026年7月5日(日)5:40地上波生中継
NHK BSプレミアム4K2026年7月5日(日)9:00録画放送解説：佐藤寿人
アナウンサー：稲垣秀人

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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