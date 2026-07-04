フランス対パラグアイはどこで見られる？地上波テレビ中継・BS放送・DAZN配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026のラウンド16で、フランス代表とパラグアイ代表が対戦する。
本記事では、フランスvsパラグアイの地上波テレビ放送、視聴方法について紹介する。
フランスvsパラグアイの日程は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。
会場は、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるフィラデルフィア・スタジアム(リンカーン・ファイナンシャル・フィールド)。準々決勝進出を懸けた一発勝負として行われる。
|大会
|対戦カード
|日時
|会場
|FIFAワールドカップ2026 ラウンド16
|フランスvsパラグアイ
|2026年7月5日(日)6:00
|フィラデルフィア・スタジアム
フランスvsパラグアイのテレビ放送は？どこで見られる？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。
地上波では『日本テレビ系』が5:40から生中継を実施。試合開始前から中継がスタートするため、フランスとパラグアイによるベスト8進出を懸けた一戦をテレビでライブ視聴できる。
衛星放送では『NHK BSプレミアム4K』が同日9:00から録画放送を行う。
インターネットでは『DAZN』がライブ配信を実施。解説は田中マルクス闘莉王氏と細貝萌氏、実況は安井成行氏が担当する。スマートフォンやパソコン、タブレット、対応テレビなどから試合を楽しめる。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|実況・解説
|DAZN
|2026年7月5日(日)6:00
|ライブ配信
|解説：田中マルクス闘莉王、細貝萌
実況：安井成行
|日本テレビ系
|2026年7月5日(日)5:40
|地上波生中継
|－
|NHK BSプレミアム4K
|2026年7月5日(日)9:00
|録画放送
|解説：佐藤寿人
アナウンサー：稲垣秀人
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