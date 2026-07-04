フランス対パラグアイはどこで見られる？地上波テレビ中継・BS放送・DAZN配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026のラウンド16で、フランス代表とパラグアイ代表が対戦する。

本記事では、フランスvsパラグアイの地上波テレビ放送、視聴方法について紹介する。

フランスvsパラグアイの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。

会場は、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるフィラデルフィア・スタジアム(リンカーン・ファイナンシャル・フィールド)。準々決勝進出を懸けた一発勝負として行われる。

大会 対戦カード 日時 会場 FIFAワールドカップ2026 ラウンド16 フランスvsパラグアイ 2026年7月5日(日)6:00 フィラデルフィア・スタジアム

フランスvsパラグアイのテレビ放送は？どこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のフランス代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年7月5日(日)6:00にキックオフする。

地上波では『日本テレビ系』が5:40から生中継を実施。試合開始前から中継がスタートするため、フランスとパラグアイによるベスト8進出を懸けた一戦をテレビでライブ視聴できる。

衛星放送では『NHK BSプレミアム4K』が同日9:00から録画放送を行う。

インターネットでは『DAZN』がライブ配信を実施。解説は田中マルクス闘莉王氏と細貝萌氏、実況は安井成行氏が担当する。スマートフォンやパソコン、タブレット、対応テレビなどから試合を楽しめる。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 2026年7月5日(日)6:00 ライブ配信 解説：田中マルクス闘莉王、細貝萌

実況：安井成行 日本テレビ系 2026年7月5日(日)5:40 地上波生中継 － NHK BSプレミアム4K 2026年7月5日(日)9:00 録画放送 解説：佐藤寿人

アナウンサー：稲垣秀人

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