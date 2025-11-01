MLBワールドシリーズ2025のドジャース対ブルージェイズが、日本時間10月25日(土)から行われている。

本記事では、ドジャースvsブルージェイズ戦の中継配信、無料配信の有無について紹介する。

ドジャースvsブルージェイズ戦の試合スケジュール

MLBワールドシリーズ2025は、10月25日(土)に開幕を迎える。ア・リーグ王者ブルージェイズとナ・リーグ王者ドジャースが、世界一の座を懸けて7戦4勝先取制で激突。第5戦以降はどちらかが4勝した時点で終了するため、最長でも11月2日(日)までの開催となる。

シリーズ序盤の2試合はブルージェイズの本拠地トロントで行われ、続く第3戦から第5戦はロサンゼルスのドジャー・スタジアムに舞台を移す。第6・第7戦は再びトロントに戻って実施される。

試合開始はいずれも日本時間の午前9時からを予定。以下は日程一覧。

第1戦：10月25日(土)9:00～ ブルージェイズvsドジャース(トロント)

第2戦：10月26日(日)9:00～ ブルージェイズvsドジャース(トロント)

第3戦：10月28日(火)9:00～ ドジャースvsブルージェイズ(ロサンゼルス)

第4戦：10月29日(水)9:00～ ドジャースvsブルージェイズ(ロサンゼルス)

第5戦：10月30日(木)9:00～ ドジャースvsブルージェイズ(ロサンゼルス)

第6戦：11月1日(土)9:00～ ブルージェイズvsドジャース(トロント)

第7戦：11月2日(日)9:00～ ブルージェイズvsドジャース(トロント)

※すべて日本時間。

※試合開始時刻や開催日は変更される可能性あり。最新情報はMLB公式サイトでご確認ください。

ドジャースvsブルージェイズ戦の無料配信はある？

【Amazonプライムビデオ】

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なしでMLBポストシーズンの試合を視聴可能。ロサンゼルス・ドジャースの全試合がライブ配信されており、ブルージェイズとのワールドシリーズもリアルタイムで楽しむことができる。

プライム会員には30日間の無料体験期間が用意されており、期間中は追加費用なしで全試合の視聴が可能。体験終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば料金は発生しない。無料体験を活用すれば、ブルージェイズとの熱戦をコストを掛けずに観戦できる。

【MLB.tv(Amazon)】

Amazonプライムビデオ内の『MLB.tv』でも、ワールドシリーズを含むMLBポストシーズン全試合をライブ配信。初回登録者は7日間の無料体験を利用でき、期間中に解約すれば料金は一切かからない。

無料体験終了後は月額4,220円(税込)で自動更新となるが、ライブ配信だけでなく試合終了後の見逃し配信にも対応。現地実況・英語解説で本場の雰囲気をそのまま楽しみたいファンにおすすめ。

【一覧】ドジャースvsブルージェイズ中継配信

2025年のMLBワールドシリーズ、ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズの頂上決戦は、複数のプラットフォームでライブ配信・録画放送が予定されている。ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』や、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』に加え、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ中継を実施。さらに『J SPORTS』では録画放送が予定されている。

『NHK』も全試合の生中継を発表しており、地上波の『NHK総合』や衛星放送『NHK BS』『NHK BSP4K』など複数チャンネルで放送が行われる。また、『NHK総合』では全試合のハイライト放送が実施予定だ。

以下は、ドジャースvsブルージェイズ戦の中継・配信スケジュール一覧。

開始日時 ステージ 対戦カード 放送 配信 11/2(日)9:00 第7戦 ブルージェイズvsドジャース NHK BS

J SPORTS 3(録画)

※地上波中継なし プライムビデオ(無料体験あり) SPOTV NOW MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※すべて日本時間。試合開始日時や放送スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はMLB公式サイトおよび各放送・配信局でご確認ください。

【無料体験】MLBワールドシリーズ2025のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBポストシーズン2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。