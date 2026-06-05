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20250630 dazn logo(C)Getty images
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

DAZNの1番おすすめな料金プランは？サッカー専用プラン・Standardの口コミ・評価まとめ

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

DAZNのおすすめ料金プランはどれ？スタンダード・広告つき・プレミアムプランはある？口コミ・評価を紹介。

サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN月額プランが半額以下に！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが半額以下に割引

DAZNでは利用スタイルに応じて複数の料金プランを展開しており、料金だけでなく広告の有無や同時視聴台数、利用できる機能などにも違いがある。そのため、視聴するスポーツや利用環境によって最適なプランは異なる。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、DAZNの1番おすすめな料金プランについて紹介する。

DAZNのおすすめ料金プランは？

現在の『DAZN』では複数の料金プランが提供されているが、これから加入するなら「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」のどちらかがおすすめだ。

サッカー以外にもプロ野球やF1、テニス、バスケットボールなど幅広いスポーツを視聴したい場合は、「DAZN Standard」が最適。DAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを楽しめるため、迷ったらまずはこちらを選びたい。

さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンを実施中。同期間中にDAZN Standardへ加入すると、通常月額4,200円(税込)のところ最初の3カ月間は月額1,980円(税込)で利用できる。

一方、Jリーグや海外サッカー、AFCアジアカップ、FIFAワールドカップなどサッカー観戦が中心であれば、「DAZN SOCCER」がおすすめ。サッカーコンテンツに特化したプランとなっており、年間契約(月々払い)で月々2,600円(税込)と比較的安価に利用できる。

また、「DAZN SOCCER」も7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月々980円(税込)となるキャンペーンを実施中。サッカーだけを視聴するのであれば、現在のDAZNプランの中でも特にコストパフォーマンスに優れている。

プラン料金(税込)キャンペーン情報おすすめユーザー
DAZN Standard月額4,200円7/20まで加入で最初の3カ月間は月額1,980円スポーツ全般を楽しみたい人
DAZN SOCCER月々2,600円
年間31,200円		7/20まで加入で最初の3カ月間は月々980円サッカー中心に視聴したい人
DMM×DAZNホーダイ月額3,480円最大3カ月間・毎月550pt還元アニメや映画も楽しみたい
ABEMA de DAZN 学割プラン年額16,000円
または月額1,600円		通常料金の約半額で利用可能学生認証が可能で最安値を重視したい

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DAZNに広告つき・スタンダード・プレミアムなどのプランはある？

動画配信サービスでは「広告つきプラン」や「プレミアムプラン」を導入するケースが増えているが、2026年現在の『DAZN』ではNetflixやDisney+のような「広告つき」「プレミアム」といった名称の独立プランは提供されていない。

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DAZNで視聴する際に広告は入る？口コミ・評価を紹介

『DAZN(ダゾーン)』では有料プランに加入している場合でも、一部コンテンツで広告が表示される。NetflixやYouTube Premiumのような「有料プラン＝完全広告なし」のサービスとは異なる点に注意が必要だ。

広告が表示される主なタイミングは、生配信の試合開始前や見逃し配信・ハイライト動画の再生前。特に見逃し配信では15秒〜30秒程度のスキップできない広告が流れるケースがあり、利用者の間でも賛否が分かれている。

また、「ABEMA de DAZN」などDAZNを利用できる提携サービス経由で契約した場合でも、広告が非表示になるわけではない。DAZNの配信コンテンツを視聴する際は同様に広告が表示される。

実際の口コミでは、「試合前の広告程度なら気にならない」という声がある一方で、「月額料金を支払っているのに広告が流れるのは不満」「値上げ後も広告が増えている」といった厳しい意見も見られる。

とはいえ、広告が表示される時間は比較的短く、試合中に頻繁に中断されるわけではない。Jリーグや海外サッカー、F1、プロ野球など豊富なスポーツコンテンツを視聴できる点を評価するユーザーも多く、総合的な満足度は依然として高いサービスとなっている。

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2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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