DAZNでは利用スタイルに応じて複数の料金プランを展開しており、料金だけでなく広告の有無や同時視聴台数、利用できる機能などにも違いがある。そのため、視聴するスポーツや利用環境によって最適なプランは異なる。

本記事では、DAZNの1番おすすめな料金プランについて紹介する。

DAZNのおすすめ料金プランは？

現在の『DAZN』では複数の料金プランが提供されているが、これから加入するなら「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」のどちらかがおすすめだ。

サッカー以外にもプロ野球やF1、テニス、バスケットボールなど幅広いスポーツを視聴したい場合は、「DAZN Standard」が最適。DAZNで配信されるほぼすべてのスポーツコンテンツを楽しめるため、迷ったらまずはこちらを選びたい。

さらに2026年7月20日(月・祝)まではワールドカップ応援キャンペーンを実施中。同期間中にDAZN Standardへ加入すると、通常月額4,200円(税込)のところ最初の3カ月間は月額1,980円(税込)で利用できる。

一方、Jリーグや海外サッカー、AFCアジアカップ、FIFAワールドカップなどサッカー観戦が中心であれば、「DAZN SOCCER」がおすすめ。サッカーコンテンツに特化したプランとなっており、年間契約(月々払い)で月々2,600円(税込)と比較的安価に利用できる。

また、「DAZN SOCCER」も7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月々980円(税込)となるキャンペーンを実施中。サッカーだけを視聴するのであれば、現在のDAZNプランの中でも特にコストパフォーマンスに優れている。

プラン 料金(税込) キャンペーン情報 おすすめユーザー DAZN Standard 月額4,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月額1,980円 スポーツ全般を楽しみたい人 DAZN SOCCER 月々2,600円

年間31,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月々980円 サッカー中心に視聴したい人 DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円 最大3カ月間・毎月550pt還元 アニメや映画も楽しみたい ABEMA de DAZN 学割プラン 年額16,000円

または月額1,600円 通常料金の約半額で利用可能 学生認証が可能で最安値を重視したい

DAZNに広告つき・スタンダード・プレミアムなどのプランはある？

動画配信サービスでは「広告つきプラン」や「プレミアムプラン」を導入するケースが増えているが、2026年現在の『DAZN』ではNetflixやDisney+のような「広告つき」「プレミアム」といった名称の独立プランは提供されていない。

DAZNで視聴する際に広告は入る？口コミ・評価を紹介

『DAZN(ダゾーン)』では有料プランに加入している場合でも、一部コンテンツで広告が表示される。NetflixやYouTube Premiumのような「有料プラン＝完全広告なし」のサービスとは異なる点に注意が必要だ。

広告が表示される主なタイミングは、生配信の試合開始前や見逃し配信・ハイライト動画の再生前。特に見逃し配信では15秒〜30秒程度のスキップできない広告が流れるケースがあり、利用者の間でも賛否が分かれている。

また、「ABEMA de DAZN」などDAZNを利用できる提携サービス経由で契約した場合でも、広告が非表示になるわけではない。DAZNの配信コンテンツを視聴する際は同様に広告が表示される。

実際の口コミでは、「試合前の広告程度なら気にならない」という声がある一方で、「月額料金を支払っているのに広告が流れるのは不満」「値上げ後も広告が増えている」といった厳しい意見も見られる。

とはいえ、広告が表示される時間は比較的短く、試合中に頻繁に中断されるわけではない。Jリーグや海外サッカー、F1、プロ野球など豊富なスポーツコンテンツを視聴できる点を評価するユーザーも多く、総合的な満足度は依然として高いサービスとなっている。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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