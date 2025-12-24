福田翔生、欧州で見えた“新たな基準”…デンマークの半年で掴んだ手応えと覚悟【独占インタビュー前編】

JFLからJ3、そしてJ1へと一気に駆け上がった。湘南ベルマーレで結果を残し、今年夏にデンマークのブレンビーIFへ移籍した福田翔生。

あれから半年。日本を飛び出した24歳は、ヨーロッパの舞台で何を感じ、何と向き合っているのか。移籍決断の裏側、欧州で突きつけられたリアル、そして世界で戦うために変えなければいけないこととは──。いまの胸中を聞いた。（インタビュー日：12月4日 聞き手：小津那）

◾️移籍の裏側と挑戦する理由

「2024年の冬ですね。シーズンが終わったあとに話が来ました」。最初に移籍の話を聞いたのはほぼ1年前。その時は「チャレンジしたい気持ちもあったし、まだ湘南でもやりたい気持ちもありました」と振り返る。

何がなんでも欧州へという意識はなかった。「2桁ゴールを決めて、次は細かい技術を伸ばしたいと思っていたので、湘南のスタッフともその方向で話していました」と率直な思いを口にした。

――最終的にヨーロッパを選びます。その理由を教えてください。

思いの面では、日本だけではなくて、国境を越えて多くの人に希望や幸せを届けたいという気持ちをずっと持っていました。その気持ちが後押しになりました。プレー面では、攻撃でスコアに絡むところ、守備の強度や切り替えの部分がずっと自分の持ち味なので、そこを欧州でも発揮したいと思ったからです。そこは通用していると思います。

――欧州に来て見えた課題はありますか？

プレー中に相手と味方の位置を記憶しながらプレーする力ですね。そこをもっと上げたいです。こちらの選手は細かい足元の技術も、ボールがないところの技術も本当に高くて上手いので、大きな刺激を受けています。

――どんな日々を過ごしていますか？

サッカー自体はめちゃくちゃ楽しいです。（強豪の）コペンハーゲンやフランス1部のチームとも試合ができたので。サッカー面はすごく良い環境だと思います。湘南に移籍したときも環境に感動したんですけど、ここも本当に整っている。どちらが上というより“高いレベルで整っている”感じです。

ただ、生活は過酷ですね。寒さの次元が違いますし、食事も違う。日本の当たり前はこちらでは当たり前じゃないと感じました。

――最初にぶつかった壁は？

食事と、あと風呂がないことです（笑）。家にはバスタブがなくてシャワーだけ。温泉文化もないのできつかったです。

――語学の面は？

英語の勉強はずっとしていましたけど、スピードが全然違うので最初は聞き取れませんでした。今はだいぶ慣れましたね。

――孤独を感じる瞬間はありますか？

日本よりは全然あります。戦わなくていいところで戦うことが多いので。でも選手としては、チームにしっかり受け入れてもらっていると思います。

◾️欧州で感じたサッカーの差

――Jリーグとの違いは感じますか？

一番はプレースピードと身体能力ですね。骨が太いので1歩の寄せが強い。足元の技術も本当に上手いです。

――逆にここなら勝てると感じる部分は？

こちらの人は90分走れる選手が少ないので、走力とアジリティーの部分は勝っていると感じました。

あと、サッカーIQと足元の技術、この2つは絶対に成長できていると感じます。細かい重心移動や目線の使い方、寄せ付けない空間の作り方など、本当に学ぶことが多いんです。

――サイドのアタッカーとしてプレーすることが多いようですが、監督から求められている役割は？

サイドに張って仕掛けること、中に入って攻撃に関わること、自分のところで時間を作ること。そして守備の切り替えでスイッチを入れることです。

――Y.S.C.C.横浜（当時J3）時代にもワイドの位置をやっていました。その頃と今で感覚の違いはありますか？

当時はサッカーIQが低くて理解できていないままワイドをやっていました。今は理解度が上がっているので全然違います。

――今の目標と今後挑戦したいリーグがあれば教えてください。

まずはここで7点は絶対に取りたいと思っています。挑戦したいリーグ…そうですね…5大リーグならどこでも挑戦したいです。

Profile

MF 19 福田翔生（ふくだ しょう）

2001年3月23日生まれ、24歳。173cm/63kg。福岡県北九州市出身。小倉南FCジュニア→小倉南FC Jrユース→東福岡高を経て、2019年にFC今治に入団し、2023年にY.S.C.C.横浜へ移籍。YS横浜加入1年目でキャリア初ゴールを記録すると、通算21試合で11ゴールを決めてブレイク。活躍が認められて同年8月17日に湘南ベルマーレに完全移籍。半年後の23-24シーズンから主力に定着すると、キャリア初となる2桁ゴール（11ゴール4アシスト）を記録してブレイクを果たす。翌年2025年6月26日にはデンマーク1部リーグのブレンビーIFへ完全移籍となり、欧州に挑戦の舞台を移した。公式戦16試合出場4得点1アシスト（12月9日現在）。J1通算71試合出場15得点。