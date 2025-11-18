このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Semenyo kamada Terceros(C)Getty images
サッカー日本代表2026最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 11月ガーナ＆ボリビア戦のテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

11月に行われるサッカー日本代表のキリンチャレンジカップ2025、ガーナ代表、ボリビア代表戦のテレビ放送・ネット配信予定・無料視聴方法を紹介。

日本代表は11月のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表、ボリビア代表と対戦する。

本記事では、ガーナ＆ボリビア戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の試合スケジュール

11月のキリンチャレンジカップ2025で、日本はガーナ代表、ボリビア代表と対戦。ガーナ戦は豊田スタジアム(愛知)で14日(金)19:20、ボリビア戦は国立競技場(東京)で18日(火)19:15にキックオフ予定だ。

■キリンチャレンジカップ2025 試合情報

  • 対戦カード：日本代表 vs ガーナ代表
  • 開催日：11月14日(金)
  • キックオフ：19時20分
  • 会場：豊田スタジアム(愛知)
  • 対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表
  • 開催日：11月18日(火)
  • キックオフ：19時15分
  • 会場：国立競技場(東京)

日本代表 ガーナ＆ボリビア戦のテレビ放送・ネット配信予定

11月に行われる日本代表戦2試合、ガーナ戦とボリビア戦はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継予定。ネット『TVer』でも同時配信が行われる。

試合日時対戦カード放送配信
11/14(金)19:20日本 vs ガーナTBS系列TVer
11/18(火)19:15日本 vs ボリビアTBS系列TVer

日本代表の関連情報

