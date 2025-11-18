日本代表は11月のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表、ボリビア代表と対戦する。
本記事では、ガーナ＆ボリビア戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本代表 ガーナ＆ボリビア戦の試合スケジュール
11月のキリンチャレンジカップ2025で、日本はガーナ代表、ボリビア代表と対戦。ガーナ戦は豊田スタジアム(愛知)で14日(金)19:20、ボリビア戦は国立競技場(東京)で18日(火)19:15にキックオフ予定だ。
■キリンチャレンジカップ2025 試合情報
- 対戦カード：日本代表 vs ガーナ代表
- 開催日：11月14日(金)
- キックオフ：19時20分
- 会場：豊田スタジアム(愛知)
- 対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表
- 開催日：11月18日(火)
- キックオフ：19時15分
- 会場：国立競技場(東京)
日本代表 ガーナ＆ボリビア戦のテレビ放送・ネット配信予定
11月に行われる日本代表戦2試合、ガーナ戦とボリビア戦はいずれも地上波『TBS系列』で全国生中継予定。ネット『TVer』でも同時配信が行われる。
|試合日時
|対戦カード
|放送
|配信
|11/14(金)19:20
|日本 vs ガーナ
|TBS系列
|TVer
|11/18(火)19:15
|日本 vs ボリビア
|TBS系列
|TVer