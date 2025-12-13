このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logo1. FSV マインツ 05
バイエルンvsマインツを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【12月15日】バイエルンvsマインツのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第14節

【伊藤洋輝・佐野海舟・川﨑颯太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第14節、バイエルン・ミュンヘン対マインツのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第14節が日本時間2025年12月15日(月)に開催され、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、佐野海舟・川﨑颯太が所属するマインツが対戦する。

本記事では、バイエルンvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間

バイエルンvsマインツは、日本時間12月15日(月)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第14節
  • 日時：2025年12月15日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs マインツ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsマインツト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第14節のバイエルン・ミュンヘンvsマインツは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsマインツのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

バイエルンvsマインツ チーム情報

バイエルン vs 1. FSV マインツ 05 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestM05
1
マヌエル・ノイアー
27
コンラート・ライマー
4
ヨナタン・ター
2
ダヨ・ウパメカノ
44
ヨシプ・スタニシッチ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
17
マイケル・オリーセ
42
レナート・カール
6
ヨズア・キミッヒ
7
セルジュ・ニャブリ
9
ハリー・ケイン
33
ダニエル・バッツ
15
レナード・マロニー
5
マキシム・ライチュ
25
アンドレアス・ハンチェ＝オルセン
21
ダニー・ダ・コスタ
22
ニコラス・ヴェラチュニヒ
24
川﨑颯太
7
イ・ジェソン
6
佐野海舟
44
ネルソン・ヴァイパー
17
ベネディクト・ホラーバッハ

5-3-2

M05Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
15/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

M05
-直近成績

ゴールを許す
2/8
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

M05

4

勝利

0

引分け

1

Win

19

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

0