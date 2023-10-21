ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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アントニー・カシ 43'
キングスレイ・コマン 11'ハリーケイン 16'レオン・ゴレツカ 59'
(HT 1-2) (終了 1-3)

1. FSV マインツ 05 対 バイエルン結果＆スタッツ,