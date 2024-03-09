ブンデスリーガ
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8 - 1
終了
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ハリーケイン 13', 45' + 7', 70'レオン・ゴレツカ 20', 90' + 2'トーマス・ミュラー 47'ジャマル・ムシアラ 61'セルジュ・ニャブリ 66'
ナディーム・アミリ 31'
(HT 3-1) (終了 8-1)

バイエルン 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,