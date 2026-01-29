Goal.com
Amazonスマイルセール開催中！売り切れ必至の割引対象商品をチェック
Aoi Fujimiya

AmazonスマイルセールでApple Watchは安くなる？割引率・ポイント還元

1/27(火)～2/2(月)まで開催

日用品からレジャー用品まで様々な商品がお買い得！Amazonスマイルセール

Amazonスマイルセールは、Apple製品が割引対象になる数少ない大型セールの一つとして注目を集めている。その中でもApple Watchが安くなるのかは、購入を検討するユーザーにとって最大の関心事だ。

本記事では、AmazonスマイルセールにおけるApple Watchについて紹介する。

AmazonスマイルセールでApple Watchは安くなる？

現時点では、AmazonスマイルセールにおいてApple Watch本体の値下げは確認できない。iPhoneやiPadと同様、Apple Watchは価格統制が厳しく、セール期間中でも定価販売が基本となる。

一方で、価格そのものは変わらなくても、ポイント還元を組み合わせることで実質的にお得になるのがAmazonスマイルセールの特徴だ。キャンペーンへのエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をするとポイントアップの対象となる。

プライム会員であれば+1.5%、Amazon Mastercard決済で最大+3.0%、さらに対象カテゴリーの商品を購入することで+5.5%が上乗せされる仕組みとなっており、条件を満たせば還元率は大きく伸びる。

Apple Watch自体は値引きされないものの、周辺アクセサリーや対象商品とあわせて購入することで、ポイント還元分を含めた実質負担額を抑えることは可能だ。価格重視ではなく、ポイントを含めたトータルのお得度で判断する必要がある。

Apple Watch

商品価格(税込)
Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)-40mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド(S/M) 44,875円
Apple Watch Series 11(GPSモデル)-42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド(S/M) 64,800円
Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)-42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド(S/M) 79,168円
Apple Watch Ultra 3(GPS + Cellularモデル)-49mmブラックチタニウムケースとブラックオーシャンバンド 127,178円

その他のスマートウォッチ

商品価格(税込)割引率
CMF by Nothing Watch 3 Pro スマートウォッチ(ダークグレー) 13,800円→12,420円10%OFF
Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm スマートウォッチ(タクティカルブラック) 59,900円→49,900円17%OFF
スマートウォッチ(2026初売り) 4,999円→3,999円20%OFF
HUAWEI Band 10 Aluminum Edition(ブラック) 8,580円→5,700円34%OFF
【体組成計セット】HUAWEI WATCH GT 6 46mm(ブラック) 37,840円→30,800円19%OFF
スマートウォッチ(iPhone/Android対応 2026年新モデル) 3,280円→2,890円12%OFF
HUAKUA スマートウォッチ(丸型/通話機能付き) 3,995円→2,994円25%OFF
スマートウォッチ(2026新登場 Bluetooth通話/LINE通知) 15,980円→3,799円76%OFF

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？

Amazonスマイルセールでは、セール価格による割引に加えて、条件達成でAmazonポイントの還元率が上がるポイント還元施策が実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、利用状況に応じて還元率が段階的に加算されていく仕組みだ。

還元率の内訳は、プライム会員のステータス、Amazon Mastercard決済、対象カテゴリー商品の購入によって構成される。とくに対象カテゴリーを含めて買い物を組み立てることで、還元効率を高めやすい。

ポイントはセール終了後に付与され、即時反映ではない点には注意が必要だ。価格の安さだけでなく、ポイント還元を含めた実質負担で判断したい。

項目内容還元率
基本条件キャンペーンへの事前エントリー + 合計10,000円(税込)以上の購入-
プライム会員Amazonプライム会員での購入最大+1.5%
Amazon Mastercard決済Amazon Mastercardで支払い最大+3.0%
対象カテゴリー購入スポーツ用品/アウトドア用品/ファッションなど+5.5%

Amazonスマイルセール関連情報

