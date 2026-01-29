AmazonスマイルセールでApple Watchは安くなる？割引率・ポイント還元

Amazonスマイルセールは、Apple製品が割引対象になる数少ない大型セールの一つとして注目を集めている。その中でもApple Watchが安くなるのかは、購入を検討するユーザーにとって最大の関心事だ。a href="https://www.amazon.co.jp/events/monthlydealevent?&linkCode=ll2&tag=smilesalejan2026-22&linkId=8ff6e4d08498dc88364467c61a21edfc&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" data-name="Amazonプライム会員" class="affiliate-button ">Amazonスマイルセールは1月27日(火)から開催！割引対象商品をチェック
本記事では、AmazonスマイルセールにおけるApple Watchについて紹介する。
AmazonスマイルセールでApple Watchは安くなる？
現時点では、AmazonスマイルセールにおいてApple Watch本体の値下げは確認できない。iPhoneやiPadと同様、Apple Watchは価格統制が厳しく、セール期間中でも定価販売が基本となる。
一方で、価格そのものは変わらなくても、ポイント還元を組み合わせることで実質的にお得になるのがAmazonスマイルセールの特徴だ。キャンペーンへのエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をするとポイントアップの対象となる。
プライム会員であれば+1.5%、Amazon Mastercard決済で最大+3.0%、さらに対象カテゴリーの商品を購入することで+5.5%が上乗せされる仕組みとなっており、条件を満たせば還元率は大きく伸びる。
Apple Watch自体は値引きされないものの、周辺アクセサリーや対象商品とあわせて購入することで、ポイント還元分を含めた実質負担額を抑えることは可能だ。価格重視ではなく、ポイントを含めたトータルのお得度で判断する必要がある。
Apple Watch
その他のスマートウォッチ
|商品
|価格(税込)
|割引率
|CMF by Nothing Watch 3 Pro スマートウォッチ(ダークグレー)
|13,800円→12,420円
|10%OFF
|Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm スマートウォッチ(タクティカルブラック)
|59,900円→49,900円
|17%OFF
|スマートウォッチ(2026初売り)
|4,999円→3,999円
|20%OFF
|HUAWEI Band 10 Aluminum Edition(ブラック)
|8,580円→5,700円
|34%OFF
|【体組成計セット】HUAWEI WATCH GT 6 46mm(ブラック)
|37,840円→30,800円
|19%OFF
|スマートウォッチ(iPhone/Android対応 2026年新モデル)
|3,280円→2,890円
|12%OFF
|HUAKUA スマートウォッチ(丸型/通話機能付き)
|3,995円→2,994円
|25%OFF
|スマートウォッチ(2026新登場 Bluetooth通話/LINE通知)
|15,980円→3,799円
|76%OFF
Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？
Amazonスマイルセールでは、セール価格による割引に加えて、条件達成でAmazonポイントの還元率が上がるポイント還元施策が実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、利用状況に応じて還元率が段階的に加算されていく仕組みだ。
還元率の内訳は、プライム会員のステータス、Amazon Mastercard決済、対象カテゴリー商品の購入によって構成される。とくに対象カテゴリーを含めて買い物を組み立てることで、還元効率を高めやすい。
ポイントはセール終了後に付与され、即時反映ではない点には注意が必要だ。価格の安さだけでなく、ポイント還元を含めた実質負担で判断したい。
|項目
|内容
|還元率
|基本条件
|キャンペーンへの事前エントリー + 合計10,000円(税込)以上の購入
|-
|プライム会員
|Amazonプライム会員での購入
|最大+1.5%
|Amazon Mastercard決済
|Amazon Mastercardで支払い
|最大+3.0%
|対象カテゴリー購入
|スポーツ用品/アウトドア用品/ファッションなど
|+5.5%
Amazonスマイルセール関連情報
- 2026年Amazonスマイルセール次回はいつ？何時から？2月の開催日程・スケジュールまとめ
- Amazonスマイルセールのおすすめ目玉商品は？家電・日用品・ガジェットなどの安くなる商品まとめ
- Amazonスマイルセールの先行セールはある？開催日程・キャンペーン内容・ポイントアップ情報
- AmazonスマイルセールでApple製品は安くなる？iPhoneやiPadなどの割引対象商品まとめ
- Amazonスマイルセールは何が安くなる？食品・家電・生活用品などのおすすめ商品まとめ
- 【Amazonスマイルセール1月・2月】今日の売れ筋トレンドランキング
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。