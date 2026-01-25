Amazonスマイルセールの先行セールはある？開催日程・キャンペーン内容・ポイントアップ情報

Amazonスマイルセールんなどの大型セールでは、本番に先駆けて一部商品が値下げされたり、会員限定で先行販売が行われるケースもあり、早めに動くことで人気商品を確保しやすくなる。

本記事では、Amazonスマイルセールにおける先行セール、開催日程、キャンペーン内容について紹介する。

Amazonスマイルセールの先行セールはある？

直近で開催される2026年1月27日開始のAmazonスマイルSALEについて、公式に位置づけられた先行セールは用意されていない。

ただし、本セール直前の期間には別枠のセールが組まれている。2026年1月22日(木)9:00から1月27日(火)8:59までは「暮らし応援 Winter SALE」が開催され、生活雑貨や周辺機器を中心に一部商品が値下げ対象となる。

暮らし応援 Winter SALEは、1月27日から始まるAmazonスマイルSALE恒例のポイントアップキャンペーンの対象外である点は注意が必要だ。値引き重視で購入するか、ポイント還元を含めた実質価格を重視するかで、購入タイミングの判断は分かれる。

このように、Amazonスマイルセールは超大型セールと異なり、公式な先行セールを設けないのが基本スタンスだ。人気商品を狙う場合は、本セール開始となる1月27日(火)9:00のタイミングで改めてチェックするのが王道と言える。

Amazonスマイルセールの開催日程は？

2026年のAmazonスマイルセールは、年明けから早い段階で開催される。直近の開催日程は、2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59まで。計159時間にわたるロングランとなり、買い替え需要やまとめ買いの動きが活発化しやすいタイミングだ。

セール期間中は、Amazonデバイスをはじめ、生活家電や日用品、食品、ファッションまで幅広いカテゴリーが値下げ対象となるのが特徴。さらに、合計10,000円以上の購入を条件としたポイントアップキャンペーンも同時に実施され、事前エントリーを済ませておくことで実質的な還元率を引き上げられる。

このポイントアップ施策はセール本編と連動しているため、価格の安さだけでなく、還元込みの実質負担で判断することが重要になる。事前に欲しい商品の候補を整理し、エントリーを済ませたうえでセール開始を迎えたい。

Amazonスマイルセールのポイント還元

Amazonスマイルセールでは、セール価格による割引に加えて、条件達成でAmazonポイントの還元率が上がるポイント還元施策が実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、利用状況に応じて還元率が段階的に加算されていく仕組みだ。

還元率の内訳は、プライム会員のステータス、Amazon Mastercard決済、対象カテゴリー商品の購入によって構成される。とくに対象カテゴリーを含めて買い物を組み立てることで、還元効率を高めやすい。

ポイントはセール終了後に付与され、即時反映ではない点には注意が必要だ。価格の安さだけでなく、ポイント還元を含めた実質負担で判断したい。

項目 内容 還元率 基本条件 キャンペーンへの事前エントリー+合計10,000円(税込)以上の購入 - プライム会員 Amazonプライム会員での購入 最大+1.5% Amazon Mastercard決済 Amazon Mastercardで支払い 最大+3.0% 対象カテゴリー購入 スポーツ用品/アウトドア用品/ファッションなど +5.5%

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。