AmazonスマイルセールでApple製品は安くなる？iPhoneやiPadなどの割合対象商品まとめ

Amazonスマイルセールでは、家電やガジェットを中心に幅広い商品が値下げ対象となる。その中でも注目を集めるのが、iPhoneやiPad、Mac、AirPodsなどのApple製品がセールで安くなるのかという点だ。

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなるApple製品について紹介する。

AmazonスマイルセールでApple製品は安くなる？

Amazonスマイルセールでは、Apple製品が常に大幅値下げされるわけではないが、モデルや販売形態によっては価格が動くケースがある。とくに狙い目になりやすいのが、整備済み品や世代が一つ前のモデルだ。新品に近い状態で価格が抑えられるため、コストパフォーマンスを重視するユーザーからの注目度は高い。

実際に、セール対象として価格が下がりやすい例としては、【整備済み品】Apple iPad Pro 11インチ(第2世代)Wi-Fi256GBのように、性能と価格のバランスに優れたiPad Proが挙げられる。動画編集やイラスト制作など、処理性能を求める用途でも十分に現役で使えるモデルだ。

また、セルラーモデルを探している場合は、【整備済み品】Apple iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellular128GBのように、外出先での利用を想定したモデルが安くなるケースもある。学習用やビジネス用途のサブ端末として選ばれやすい。

ノートパソコンでは、【整備済み品】MacBook Air M1(2020)が代表的だ。M1チップ搭載モデルは処理性能と省電力性能のバランスが良く、現在でも日常用途から軽めのクリエイティブ作業まで幅広く対応できる。

このように、AmazonスマイルセールでApple製品を狙う場合は、最新モデルの値下げを待つよりも、整備済み品や型落ち世代を中心にチェックするのが現実的だ。価格の動きは在庫状況によって変わるため、セール期間中は商品ページを定期的に確認しておきたい。

スマイルセールで安くなるApple製品(事前公開品)

Amazon

iPhone製品一覧

iPad製品一覧

Amazonスマイルセールの開催スケジュールは？

Amazonスマイルセールは、2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59にかけて行われる。年明け直後の買い替え需要と重なる時期に設定され、Amazonデバイスを中心に、生活家電や日用品、食品、ファッションなど多くのジャンルが割引対象となるのが特徴だ。

項目 内容 開催期間 2026年1月27日(火)9:00〜2月2日(月)23:59

Amazonスマイルセールのポイント還元キャンペーン内容

Amazonスマイルセールでは、セール価格による値下げとは別に、条件を満たすことでAmazonポイントを獲得できる還元キャンペーンが実施される。事前エントリーを行い、期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすることが基本条件となり、利用状況に応じてポイント付与率が上乗せされていく。

参加の流れはシンプルだ。キャンペーンページでエントリーを済ませたうえで、セール期間中に対象条件を満たす買い物を行えばよい。付与されるポイントは即時反映ではなく、セール終了後から一定期間を経て付与されるため、反映まで時間がかかる点は事前に把握しておきたい。

ポイント還元は複数の要素で構成されており、プライム会員であること、Amazon Mastercardを利用すること、対象カテゴリーの商品を購入することなどを組み合わせるほど還元率が伸びる。対象カテゴリーを中心に購入計画を立てることで、効率よくポイントを積み上げやすくなる。

参加条件:キャンペーンへのエントリーと合計10,000円(税込)以上の購入

エントリー期間:2026年1月20日(火)12:00〜2026年2月2日(月)23:59

購入対象期間:2026年1月27日(火)9:00〜2026年2月2日(月)23:59

ポイント付与時期:セール終了後から最大40日程度

還元率の主な内訳:プライム会員(最大+1.5%)、Amazon Mastercard利用(最大+3.0%)、対象カテゴリー購入(+5.5%)

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。