Amazonが不定期に開催する大型セール「スマイルセール」は、家電・ガジェットから日用品、ファッションまで幅広い商品が割引対象となる注目イベントだ。ポイント還元キャンペーンも同時開催されることが多く、実質的な値引き率の高さから毎回多くのユーザーが動く。

本記事では、次回のスマイルセール、2月の開催日程について紹介する。

2026年Amazonスマイルセール次回はいつ？

次回のAmazonスマイルセールは、2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59まで開催される。年明け直後の買い替え需要と重なるタイミングで、Amazonデバイスを筆頭に生活家電や日用品、食品、ファッションまで値下げ対象が広がるのが特徴だ。

今回の目玉は、100万点以上の商品が特別価格で登場する点に加え、合計10,000円以上の買い物でポイント還元を狙えるポイントアップキャンペーン。事前エントリーが必須となり、プライム会員、Amazon Mastercardの利用、対象カテゴリーの購入など条件次第で還元率が上振れする。

セール本番で迷わないためには、欲しいものの優先順位を決めてウォッチリストに入れておくこと、ポイントアップの条件を満たす買い方を先に組み立てておくことが重要になる。

項目 内容 開催期間 2026年1月27日(火)9:00〜2月2日(月)23:59 開催時間 計159時間 対象商品 Amazonデバイス(Fire TV Stick/Kindle/Echoなど)、生活家電、日用品、食品、飲料、ファッションなど100万点以上 ポイントアップキャンペーン 期間中に合計10,000円以上の買い物で最大7.5%〜10%還元(要エントリー) 還元率が上がる主な条件 プライム会員(+1%〜1.5%)、Amazon Mastercardの利用(最大+3%)、対象カテゴリー(パソコン/周辺機器/食品/飲料/お酒/ファッションなど)の購入

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？

前述のとおり、Amazonスマイルセールでは、セール価格そのものの値引きに加えて、条件を満たすことでAmazonポイントの還元率が上がる「ポイントアップキャンペーン」が同時開催される。エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、プライム会員、Amazon Mastercardの利用、対象カテゴリーの購入を組み合わせるほど還元が伸びる仕組みだ。

参加手順はシンプルで、まずキャンペーンページからエントリーを済ませ、その後にセール期間中に合計10,000円(税込)以上を購入すればOK。ポイントはセール終了後に付与され、反映までに40日間程度かかる場合があるため、買い物直後に増えなくても慌てる必要はない。

還元率の内訳は、プライム会員分(最大+1.5%)、Amazon Mastercard決済分(最大+3.0%)、対象カテゴリー購入分(+5.5%)が軸。対象カテゴリーでまとめると伸びやすく、逆に対象外の商品だけだと上限が変わるケースもあるため、買い方の設計が重要になる。

項目 内容 参加条件 キャンペーンにエントリー+合計10,000円(税込)以上の買い物 エントリー期間 2026年1月20日(火)12:00〜2026年2月2日(月)23:59 買い物対象期間 2026年1月27日(火)9:00〜2026年2月2日(月)23:59 ポイント付与時期 セール終了後、40日間程度で付与される場合あり 還元率アップ要素(例) プライム会員(最大+1.5%)+Amazon Mastercard(最大+3.0%)+対象カテゴリー購入(+5.5%)

ポイント還元の例 計算 獲得ポイント セール対象商品を購入 2,000円×4.5% 90ポイント 通常価格の商品を購入 2,000円×4.5% 90ポイント 対象カテゴリー商品を購入 6,000円×10% 600ポイント 合計 - 780ポイント還元

Amazonスマイルセール2月の開催日程

2026年2月にかけてのAmazonセールは、開催が確定しているスマイルSALEに加え、過去実績を踏まえた予測枠として複数の大型企画が見込まれている。2月は年度末と新生活準備が重なる時期でもあり、家電や日用品、家具などの値動きが大きくなりやすい。

まず開催決定分として、AmazonスマイルSALEは2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59まで実施。計159時間のロングランで、100万点以上の商品が特別価格となるほか、条件達成でポイント還元を狙えるポイントアップキャンペーンも同時開催される。

さらに2月中は、短期集中で値下げが増えるタイムセール祭りが2月上旬に入る可能性があり、2月下旬にはスマイルSALE新生活が2026年2月27日(金)〜3月3日(火)ごろに設定される見通しもある。いずれも確定前の予測日程となるため、最終的な開始時刻や対象キャンペーンはAmazonの公式発表と通知で確認したい。

セール名 日程 概要 ポイントアップ AmazonスマイルSALE(開催決定) 2026年1月27日(火)9:00〜2月2日(月)23:59 計159時間。100万点以上が特別価格。幅広いカテゴリーが対象 最大7.5%〜10%還元(要エントリー/条件達成) タイムセール祭り(予測) 2026年2月上旬(3日間前後) 短期集中で日替わり特価が増える傾向 キャンペーン内容は開催時に要確認 スマイルSALE新生活(予測) 2026年2月27日(金)〜3月3日(火)ごろ 新生活向けの家電/家具/日用品が狙い目になりやすい大型枠 キャンペーン内容は開催時に要確認

Amazonスマイルセールの攻略法は？

