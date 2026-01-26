Amazonスマイルセールは何が安くなる？食品・家電・生活用品などのおすすめ商品まとめ

このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセールは何が安くなる？食品・家電・生活用品などの値下げ商品を紹介。

1/27(火)～2/2(月)まで開催

日用品からレジャー用品まで様々な商品がお買い得！Amazonスマイルセール

2026年1/27(火)～2/2(月)まで開催

Amazonが定期的に実施する大型セール「スマイルセール」は、開催のたびに割引対象が大きく入れ替わるのが特徴だ。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品、ファッションまで幅広いジャンルが一斉に値下げされるため、どのカテゴリーが狙い目になるのかを把握しておきたい。

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなる商品について紹介する。

Amazonスマイルセールは何が安くなる？事前公開品は？

Amazonスマイルセールで注目したいのは、毎回価格変動が起きやすいジャンルを見極めることだ。セール期間中は在庫の回転が早く、主な狙いどころは(家電・デジタル機器)(日常消耗品・食料品)(住まい関連・レジャー用品)(アパレル)の4領域に整理できる。

家電やデジタル機器は、テレビやイヤホン、ノートパソコンなど単価の高い製品が中心となる。値下げ幅が出やすいタイミングも限られるため、購入を検討しているモデルがある場合はセール序盤のチェックが欠かせない。

対照的に、食品や日用品は日常使いを前提に選びやすいカテゴリーだ。洗剤や飲料、ペット用品などはまとめ買いとの相性が良く、セールを活用することで支出を抑えやすい。

住まい関連やアウトドア用品では、収納アイテムや生活雑貨、寝具といった実用性の高い商品が目立つ。新生活や模様替えの時期と重なれば、必要なものを事前に洗い出しておくことで無駄な購入を避けられる。

アパレル分野では、洋服やシューズ、バッグなどが対象になりやすいが、サイズや色の欠品が早い傾向にある。狙っているブランドやアイテムが決まっている場合は、セール開始直後の動きが重要になる。

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など】

Amazonスマイルセールの実施スケジュールは？

Amazonスマイルセールは、期間を区切って行われるAmazonの大型キャンペーンだ。直近回は2026年1月下旬から2月初旬にかけて設定され、年明けの買い替え需要が高まるタイミングと重なる。Amazonデバイスをはじめ、生活家電や日用品、食品、ファッションなど、対象カテゴリーは幅広い。

項目日程
開催期間2026年1月27日(火)9:00〜2月2日(月)23:59

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーン

Amazonスマイルセールでは、商品の割引だけでなく、一定の条件を満たすことでAmazonポイントの付与率が高まる「ポイントアップキャンペーン」も実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入が必須条件で、プライム会員の有無やAmazon Mastercardでの決済、対象カテゴリーの商品を組み合わせることで、獲得ポイントが増える仕組みとなっている。

キャンペーンページでエントリーを完了させたうえで、セール期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をするだけで条件達成となる。付与されるポイントはセール終了後に反映され、最大で40日ほどかかる場合があるため、購入直後に反映されなくても問題はない。

ポイント還元の構成は、プライム会員特典(最大+1.5%)、Amazon Mastercard利用分(最大+3.0%)、対象カテゴリー購入分(+5.5%)の3要素が中心。対象カテゴリーの商品をまとめて購入するほど還元率は伸びやすい一方、対象外商品のみの場合は上限が変動することもあり、購入内容の組み立て方が重要になる。

項目内容
参加条件キャンペーンにエントリー+合計10,000円(税込)以上の買い物
エントリー期間2026年1月20日(火)12:00〜2026年2月2日(月)23:59
買い物対象期間2026年1月27日(火)9:00〜2026年2月2日(月)23:59
ポイント付与時期セール終了後、40日間程度で付与される場合あり
還元率アップ要素(例)プライム会員(最大+1.5%)+Amazon Mastercard(最大+3.0%)+対象カテゴリー購入(+5.5%)

