【Amazonスマイルセール1月・2月】今日の売れ筋トレンドランキング｜1月27日更新

1月27日の売れ筋ランキング｜2026年1月・2月のAmazonスマイルセールで売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

Amazonスマイルセールが、2026年1月27日(火)から2月2日(月)まで開催される。

本記事では、Amazonスマイルセール期間中の売れ筋商品を紹介する。

1月27日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール

今回のAmazonスマイルセールでも、様々なジャンルの商品が大幅割引されている。食品類では、過去のセールでも人気だった「チョコレート効果 明治 カカオ72%」が28%引き、「十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]」は22%引きに。そして、ガジェット・家電製品では「Apple 11 インチ iPad (A16)」が9%引きとなっている。セール販売は在庫限りとなるため、特にApple製品などは早いタイミングで確保しておくことをおすすめする。

また、スマイルセール初日は「PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター (27インチ）」に“売れ行きが早い”の表示が出ており、好調な販売状況となっている。

1月27日のトレンド一覧

商品価格(税込)割引率
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB58,800円→53,800円9%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ78,800円→73,800円6%OFF
【Amazon.co.jp 限定】PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター (27インチ/IPS Technology/FHD/5年保証16,182円→13,800円15%OFF
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円→4,476円28%OFF
ホッカイロ 貼る レギュラー 30個入736円→662円10%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ1,939円→1,839円5%OFF
【第2類医薬品】アレジオン20 48錠8,294円→3,087円63%OFF
十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]2,301円→1,798円22%OFF
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.07,990円→6,990円13%OFF
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線7,700円→5,480円29%OFF
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン5,990円→4,990円17%OFF
スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】6,183円→5,873円5%OFF
キリン のどごし<生> 500ml×24本5,290円→4,798円9%OFF
【パンツ ビッグサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (12-22kg) 192枚 (48枚×4パック) [ケース品]9,080円→8,172円10%OFF
ZINUS BASIC マットレス ポケットコイル 20cm ブラック セミダブル コイル数570個9,990円→7,992円20%OFF
【床傷防止！PUキャスター】タンスのゲン オフィスチェア 腰楽ランバーサポート ハイバック6,999円→6,642円5%OFF
ブラウン ハンドブレンダーマルチクイック5 MQ535GY軽量離乳食 下ごしらえ スムージー スープ7,700円→6,280円18%OFF
ヒルズ サイエンス・ダイエット〈プロ〉サイエンスダイエット ドッグフード5,929円→5,336円10%OFF
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン41,800円→29,800円29%OFF
メディキューブ AGE-Rブースタープロ ピンク 1日5分韓国美肌体験 日本語取扱説明書 オールインワン美顔器32,000円→25,750円20%OFF
Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid (ロボット掃除機) 39,990円→19,990円50%OFF
【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット12,000円→9,792円18%OFF
【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］8,980円→6,480円28%OFF
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター、組立簡単、500mm/s 高速高精度、全自動キャリブレーション＆流量補正、静音造形48,800円→29,999円39%OFF
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ 100W USB Power Delivery 対応 USB-Cポート7,990円→4,990円38%OFF
タンスのゲン 座椅子 3WAY ふわもこ 42段階 リクライニング コンパクト 折りたたみ 1人掛け ソファー6,999円→6,642円5%OFF
タンスのゲン ベッド シングル 天然木 北欧パイン材使用 宮棚 2口コンセント すのこベッド ベッドフレーム11,999円→11,387円5%OFF
TP-Link Wi-Fi 無線LAN 中継器 Wi-Fi6 対応 2402 + 574Mbps6,599円→5,780円12%OFF
[山善] IHコンロ IHクッキングヒーター 卓上 小型 一人暮らし 二人暮らし 1400W 高火力 火力調整6段階6,980円→5,840円16%OFF
JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電24,200円→10,500円57%OFF
【パンツ Mたっち】 ムーニーマン マシュマロ肌ごこち モレ安心 Mたっち おむつ (6~12kg)204枚(68枚×3)6,428円→6,071円6%OFF
シャープ 布団乾燥機 ダニ退治 乾燥 温風 プラズマクラスター UD-CF1-W12,525円→10,800円14%OFF
[New Trip] スーツケース キャリーケース 拡張機能付き 機内持ち込み 軽量 大型 S/M/Lサイズ17,980円→9,468円47%OFF
ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード16,700円→13,480円19%OFF
ヒルズ サイエンスダイエット ドッグフード シニア ライト 小粒 7歳以上 チキン 6.5㎏5,606円→5,294円6%OFF

Amazonスマイルセールの開催日程は？

今回のAmazonスマイルセールは、2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59まで開催。セール期間中は、生活家電や日用品、食品、ファッションまで幅広いカテゴリーが値下げ対象となる。さらに、合計10,000円以上の購入を条件としたポイントアップキャンペーンも同時に実施され、期間中にエントリーすることで参加することができる。

セール販売とポイントアップキャンペーンを同時に活用することで、よりお得にお買い物をすることが可能だ。

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？

Amazonスマイルセールでは、セール価格による割引に加えて、条件達成でAmazonポイントの還元率が上がるポイント還元施策が実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、利用状況に応じて還元率が段階的に加算されていく仕組みだ。

還元率の内訳は、プライム会員のステータス、Amazon Mastercard決済、対象カテゴリー商品の購入によって構成される。とくに対象カテゴリーを含めて買い物を組み立てることで、還元効率を高めやすい。

ポイントはセール終了後に付与され、即時反映ではない点には注意が必要だ。価格の安さだけでなく、ポイント還元を含めた実質負担で判断したい。

項目内容還元率
基本条件キャンペーンへの事前エントリー + 合計10,000円(税込)以上の購入-
プライム会員Amazonプライム会員での購入最大+1.5%
Amazon Mastercard決済Amazon Mastercardで支払い最大+3.0%
対象カテゴリー購入スポーツ用品/アウトドア用品/ファッションなど+5.5%

Amazonスマイルセール関連情報

