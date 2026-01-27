Amazonスマイルセールが、2026年1月27日(火)から2月2日(月)まで開催される。
本記事では、Amazonスマイルセール期間中の売れ筋商品を紹介する。
1月27日の売れ筋商品一覧｜Amazonスマイルセール
今回のAmazonスマイルセールでも、様々なジャンルの商品が大幅割引されている。食品類では、過去のセールでも人気だった「チョコレート効果 明治 カカオ72%」が28%引き、「十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]」は22%引きに。そして、ガジェット・家電製品では「Apple 11 インチ iPad (A16)」が9%引きとなっている。セール販売は在庫限りとなるため、特にApple製品などは早いタイミングで確保しておくことをおすすめする。
また、スマイルセール初日は「PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター (27インチ）」に“売れ行きが早い”の表示が出ており、好調な販売状況となっている。
1月27日のトレンド一覧
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB
|58,800円→53,800円
|9%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ
|78,800円→73,800円
|6%OFF
|【Amazon.co.jp 限定】PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター (27インチ/IPS Technology/FHD/5年保証
|16,182円→13,800円
|15%OFF
|チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
|6,210円→4,476円
|28%OFF
|ホッカイロ 貼る レギュラー 30個入
|736円→662円
|10%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
|1,939円→1,839円
|5%OFF
|【第2類医薬品】アレジオン20 48錠
|8,294円→3,087円
|63%OFF
|十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]
|2,301円→1,798円
|22%OFF
|Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0
|7,990円→6,990円
|13%OFF
|【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線
|7,700円→5,480円
|29%OFF
|Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン
|5,990円→4,990円
|17%OFF
|スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】
|6,183円→5,873円
|5%OFF
|キリン のどごし<生> 500ml×24本
|5,290円→4,798円
|9%OFF
|【パンツ ビッグサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (12-22kg) 192枚 (48枚×4パック) [ケース品]
|9,080円→8,172円
|10%OFF
|ZINUS BASIC マットレス ポケットコイル 20cm ブラック セミダブル コイル数570個
|9,990円→7,992円
|20%OFF
|【床傷防止！PUキャスター】タンスのゲン オフィスチェア 腰楽ランバーサポート ハイバック
|6,999円→6,642円
|5%OFF
|ブラウン ハンドブレンダーマルチクイック5 MQ535GY軽量離乳食 下ごしらえ スムージー スープ
|7,700円→6,280円
|18%OFF
|ヒルズ サイエンス・ダイエット〈プロ〉サイエンスダイエット ドッグフード
|5,929円→5,336円
|10%OFF
|Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン
|41,800円→29,800円
|29%OFF
|メディキューブ AGE-Rブースタープロ ピンク 1日5分韓国美肌体験 日本語取扱説明書 オールインワン美顔器
|32,000円→25,750円
|20%OFF
|Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid (ロボット掃除機)
|39,990円→19,990円
|50%OFF
|【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット
|12,000円→9,792円
|18%OFF
|【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］
|8,980円→6,480円
|28%OFF
|Bambu Lab A1 mini 3D プリンター、組立簡単、500mm/s 高速高精度、全自動キャリブレーション＆流量補正、静音造形
|48,800円→29,999円
|39%OFF
|Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ 100W USB Power Delivery 対応 USB-Cポート
|7,990円→4,990円
|38%OFF
|タンスのゲン 座椅子 3WAY ふわもこ 42段階 リクライニング コンパクト 折りたたみ 1人掛け ソファー
|6,999円→6,642円
|5%OFF
|タンスのゲン ベッド シングル 天然木 北欧パイン材使用 宮棚 2口コンセント すのこベッド ベッドフレーム
|11,999円→11,387円
|5%OFF
|TP-Link Wi-Fi 無線LAN 中継器 Wi-Fi6 対応 2402 + 574Mbps
|6,599円→5,780円
|12%OFF
|[山善] IHコンロ IHクッキングヒーター 卓上 小型 一人暮らし 二人暮らし 1400W 高火力 火力調整6段階
|6,980円→5,840円
|16%OFF
|JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電
|24,200円→10,500円
|57%OFF
|【パンツ Mたっち】 ムーニーマン マシュマロ肌ごこち モレ安心 Mたっち おむつ (6~12kg)204枚(68枚×3)
|6,428円→6,071円
|6%OFF
|シャープ 布団乾燥機 ダニ退治 乾燥 温風 プラズマクラスター UD-CF1-W
|12,525円→10,800円
|14%OFF
|[New Trip] スーツケース キャリーケース 拡張機能付き 機内持ち込み 軽量 大型 S/M/Lサイズ
|17,980円→9,468円
|47%OFF
|ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード
|16,700円→13,480円
|19%OFF
|ヒルズ サイエンスダイエット ドッグフード シニア ライト 小粒 7歳以上 チキン 6.5㎏
|5,606円→5,294円
|6%OFF
Amazonスマイルセールの開催日程は？
今回のAmazonスマイルセールは、2026年1月27日(火)9:00から2月2日(月)23:59まで開催。セール期間中は、生活家電や日用品、食品、ファッションまで幅広いカテゴリーが値下げ対象となる。さらに、合計10,000円以上の購入を条件としたポイントアップキャンペーンも同時に実施され、期間中にエントリーすることで参加することができる。
セール販売とポイントアップキャンペーンを同時に活用することで、よりお得にお買い物をすることが可能だ。
Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？
Amazonスマイルセールでは、セール価格による割引に加えて、条件達成でAmazonポイントの還元率が上がるポイント還元施策が実施される。事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の買い物が基本条件となり、利用状況に応じて還元率が段階的に加算されていく仕組みだ。
還元率の内訳は、プライム会員のステータス、Amazon Mastercard決済、対象カテゴリー商品の購入によって構成される。とくに対象カテゴリーを含めて買い物を組み立てることで、還元効率を高めやすい。
ポイントはセール終了後に付与され、即時反映ではない点には注意が必要だ。価格の安さだけでなく、ポイント還元を含めた実質負担で判断したい。
|項目
|内容
|還元率
|基本条件
|キャンペーンへの事前エントリー + 合計10,000円(税込)以上の購入
|-
|プライム会員
|Amazonプライム会員での購入
|最大+1.5%
|Amazon Mastercard決済
|Amazon Mastercardで支払い
|最大+3.0%
|対象カテゴリー購入
|スポーツ用品/アウトドア用品/ファッションなど
|+5.5%
