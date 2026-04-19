【ACLE準決勝】神戸＆町田のテレビ放送はある？ネット配信・視聴方法・DAZN中継情報

アジア王者を懸けた戦い、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は準決勝に突入し、日本勢の挑戦がクライマックスを迎えている。ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが勝ち残り、決勝進出を懸けた大一番に臨む。

本記事では、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが出場するACLE準決勝のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが出場するACLE準決勝はいつ？対戦カードを紹介

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は、いよいよ決勝進出を懸けた準決勝に突入する。日本勢からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが勝ち上がり、アジア制覇に向けた大一番に臨む。

準決勝はサウジアラビア・ジッダでのセントラル開催となり、すべて一発勝負で実施。短期決戦の中で結果が求められるため、各クラブにとって極めて重要な試合となる。

ヴィッセル神戸はサウジアラビアの強豪アル・アハリ・サウジと対戦。一方のFC町田ゼルビアはUAEのシャバブ・アル・アハリと顔を合わせる。いずれも日本時間では深夜帯のキックオフとなるため、視聴タイミングの確認が欠かせない。

なお、ヴィッセル神戸は試合当日にあわせて神戸市内でパブリックビューイングを開催予定。準決勝を勝ち抜いたクラブは、日本時間4月26日(日)に行われる決勝へ進出する。

対戦カード 日時(日本時間) 会場 ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ 2026年4月21日(火) 1:15 ジッダ(サウジアラビア) FC町田ゼルビア vs シャバブ・アル・アハリ 2026年4月22日(水) 1:15 ジッダ(サウジアラビア) 決勝 2026年4月26日(日) 1:15 ジッダ(サウジアラビア)

ACLEでのヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアのこれまでの成績は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26で準決勝へと駒を進めたヴィッセル神戸とFC町田ゼルビア。いずれもリーグステージから安定した戦いを見せ、ノックアウトステージでも勝負強さを発揮してベスト4入りを果たしている。

ヴィッセル神戸はリーグステージを東地区2位で通過。5勝1分2敗と安定した結果を残し、攻守のバランスが光った。ラウンド16ではFCソウルを2戦合計3-1で下し、準々決勝ではアル・サッドとの死闘を制した。1-3から追いつく粘りを見せ、PK戦を5-4で制して準決勝進出を決めている。

一方のFC町田ゼルビアは初出場ながら東地区首位でリーグステージを突破。5勝2分1敗という安定感ある戦いで勝ち点を積み上げた。ラウンド16では江原FCを2戦合計1-0で退け、準々決勝ではアル・イテハド相手に1-0で勝利。VARでの判定も絡む緊迫した試合を制し、ベスト4入りを果たした。

両クラブともに異なる戦い方で勝ち上がり、準決勝へと到達。神戸は勝負強さ、町田は堅守を武器に、アジア制覇へあと2勝に迫っている。

クラブ リーグステージ ラウンド16 準々決勝 ヴィッセル神戸 東地区2位(5勝1分2敗) vs FCソウル

2戦合計3-1 vs アル・サッド

3-3(PK5-4勝利) FC町田ゼルビア 東地区1位(5勝2分1敗) vs 江原FC

2戦合計1-0 vs アル・イテハド

1-0勝利

ACLEの放送・配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。

なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。

※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。

2025-26シーズンACLEのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、全試合をライブ配信する。

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