ACLE2025-26準決勝の日程は？キックオフ時間・Jリーグ勢の対戦カード・視聴方法まとめ

アジア王者を決める戦い、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025-26は、いよいよ終盤戦へ突入する。各国の強豪クラブが勝ち上がる中、準決勝はタイトル争いの行方を大きく左右する重要なラウンドとして注目を集めている。

本記事では、ACLE準決勝の日程をはじめ、対戦カードや放送予定を紹介する。

ACLE準決勝はいつ？試合日程を紹介

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は、いよいよ決勝進出を懸けた準決勝ラウンドに突入する。アジアの頂点を争う戦いも最終局面に入り、日本勢の戦いぶりにも大きな注目が集まっている。

準決勝はサウジアラビア・ジッダでのセントラル開催となり、すべて一発勝負で実施。短期決戦ならではの緊張感の中、わずかなプレーが勝敗を分ける重要な一戦となる。

日本勢からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが進出。それぞれ中東の強豪クラブと対戦し、ファイナル進出を目指す構図となっている。いずれの試合も日本時間では深夜帯のキックオフとなるため、視聴タイミングには注意が必要だ。

2026年4月21日(火) 1:15：ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ

2026年4月22日(水) 1:15：FC町田ゼルビア vs シャバブ・アル・アハリ

ACLE準決勝Jリーグ勢の対戦カードは？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26は、いよいよ決勝進出を懸けた準決勝に突入する。各国の強豪が激突する中、日本勢も勝ち上がりを果たし、アジア制覇に向けた重要な局面を迎えている。

準決勝はセントラル開催による一発勝負で実施され、日本時間2026年4月21日(火)と4月22日(水)に開催。わずかなミスが勝敗を分ける短期決戦となるだけに、各クラブにとって極めて重要な一戦となる。

日本勢では、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが準決勝に進出。ヴィッセル神戸はサウジアラビアの強豪アル・アハリ・サウジと対戦し、町田ゼルビアはUAEのシャバブ・アル・アハリと激突する構図となっている。

いずれの試合も日本時間では深夜帯のキックオフとなるため、視聴スケジュールの確認は欠かせない。決勝進出を懸けた大一番として、注目度の高いカードが並ぶ。

対戦カード 日時(日本時間) ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ 2026年4月21日(火) 1:15 FC町田ゼルビア vs シャバブ・アル・アハリ 2026年4月22日(水) 1:15

ACLEの放送・配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。

なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。

※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。

2025-26シーズンACLEのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、全試合をライブ配信する。

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