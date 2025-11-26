2026年北中米ワールドカップ(W杯)の組み合わせ抽選会前最後のFIFAランキングが、発表された。

これにより、ポット分けが決定している。

W杯組み合わせ抽選会はいつ？

W杯のグループステージ(4カ国ずつの12グループ)を決める組み合わせ抽選会は、日本時間2025年12月6日(土)午前2:00からジョン・F・ケネディ・センター(アメリカ・ワシントンDC)で開催される。

抽選はFIFAランキングを参照したポット分けに基づいて実施。出場国は1～4までのポットに振り分けられ、各グループには同一のポットから1チームしか選ばれない。また、欧州(UEFA)を除く各連盟加盟国について、同一連盟所属の国が互いに同じ組に入ることはない。

ポット分けは、以下のルールで決定される。

ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、FIFAランキング上位9カ国

ポット2：FIFAランキング上位10位～21位

ポット3：FIFAランキング上位22位～33位

ポット4：FIFAランキング上位34位～39位、欧州プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）

※FIFAランキング順位はW杯出場国の中での順位。

【一覧】W杯ポット分け

2025年11月19日(水)に発表されたFIFAランキングに基づいたポット分けは以下の通り。日本はポット2に入っている。

【ポット1】

国 FIFAランク 連盟 メキシコ 15 開催国・北中米カリブ海 アメリカ 14 開催国・北中米カリブ海 カナダ 27 開催国・北中米カリブ海 スペイン 1 欧州 アルゼンチン 2 南米 フランス 3 欧州 イングランド 4 欧州 ブラジル 5 南米 ポルトガル 6 欧州 オランダ 7 欧州 ベルギー 8 欧州 ドイツ 9 欧州

【ポット2】

国名 FIFAランク 連盟 クロアチア 10 欧州 モロッコ 11 アフリカ コロンビア 13 南米 ウルグアイ 16 南米 スイス 17 欧州 日本 18 アジア セネガル 19 アフリカ イラン 20 アジア 韓国 22 アジア エクアドル 23 南米 オーストリア 24 欧州 オーストラリア 26 アジア

【ポット3】

国名 FIFAランク 連盟 ノルウェー 29 欧州 パナマ 30 北中米カリブ海 エジプト 34 アフリカ アルジェリア 35 アフリカ スコットランド 36 欧州 パラグアイ 39 南米 チュニジア 40 アフリカ コートジボワール 42 アフリカ ウズベキスタン 50 アジア カタール 51 アジア サウジアラビア 60 アジア 南アフリカ 61 アフリカ

【ポット4】

国名 FIFAランク 連盟 ヨルダン 66 アジア カーボベルデ 68 アフリカ ガーナ 72 アフリカ キュラソー 82 北中米カリブ海 ハイチ 84 北中米カリブ海 ニュージーランド 86 オセアニア 欧州プレーオフ 欧州 欧州プレーオフ 欧州 欧州プレーオフ 欧州 欧州プレーオフ 欧州 大陸間プレーオフ 大陸間プレーオフ

W杯全出場国決定はいつ？

W杯出場が決定していないのは、残り6カ国。そのうち4カ国は欧州予選プレーオフ、2カ国は欧州以外の連盟亀井国によって争われる大陸間プレーオフで決定する。欧州プレーオフと大陸間プレーオフの勝者は、いずれも2026年3月31日に決定する予定だ。

各プレーオフの出場国は以下の通り。

■欧州プレーオフ

欧州プレーオフではポットに応じて4グループが構成され、トーナメント方式で準決勝(ポット1vsポット4、ポット2vsポット3)、決勝(準決勝勝者同士が対戦)を開催。決勝を制した4チームがW杯に出場する。

ポット 出場国 ポット1 イタリア

デンマーク

トルコ

ウクライナ ポット2 ポーランド

ウェールズ

チェコ

スロバキア ポット3 アイルランド

アルバニア

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

コソボ ポット4 ルーマニア

スウェーデン

北マケドニア

北アイルランド

■大陸間プレーオフ

大陸間プレーオフでは6カ国が2グループに分けられ、FIFAランキングの各組1位がシードチームに。準決勝(ノンシード同士が対戦)、決勝(シードvsノンシード勝者)のトーナメント形式で試合が行われ、決勝を制した2カ国がW杯に出場する。

出場国 地域 ジャマイカ 北中米カリブ海 スリナム 北中米カリブ海 ボリビア 南米 イラク アジア コンゴ民主共和国 アフリカ ニューカレドニア オセアニア

