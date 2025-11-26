このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FIFAranking worldcup pot 20251126GOAL
日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売中！公式サイトへ
Tsutomu Maeda

2026年北中米FIFAワールドカップ(W杯)ポット分け一覧｜サッカー日本代表の振り分け、対戦可能性は？

【サッカー日本代表 最新情報】2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)のポット分け一覧を紹介。アジア、欧州、南米、アフリカ、オセアニア、大陸間プレーオフの出場国はどこに入る？

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の組み合わせ抽選会前最後のFIFAランキングが、発表された。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

これにより、ポット分けが決定している。

W杯組み合わせ抽選会はいつ？

W杯のグループステージ(4カ国ずつの12グループ)を決める組み合わせ抽選会は、日本時間2025年12月6日(土)午前2:00からジョン・F・ケネディ・センター(アメリカ・ワシントンDC)で開催される。

抽選はFIFAランキングを参照したポット分けに基づいて実施。出場国は1～4までのポットに振り分けられ、各グループには同一のポットから1チームしか選ばれない。また、欧州(UEFA)を除く各連盟加盟国について、同一連盟所属の国が互いに同じ組に入ることはない。

ポット分けは、以下のルールで決定される。

  • ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、FIFAランキング上位9カ国
  • ポット2：FIFAランキング上位10位～21位
  • ポット3：FIFAランキング上位22位～33位
  • ポット4：FIFAランキング上位34位～39位、欧州プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）

※FIFAランキング順位はW杯出場国の中での順位。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

【一覧】W杯ポット分け

2025年11月19日(水)に発表されたFIFAランキングに基づいたポット分けは以下の通り。日本はポット2に入っている。

【ポット1】

FIFAランク連盟
メキシコ15開催国・北中米カリブ海
アメリカ14開催国・北中米カリブ海
カナダ27開催国・北中米カリブ海
スペイン1欧州
アルゼンチン2南米
フランス3欧州
イングランド4欧州
ブラジル5南米
ポルトガル6欧州
オランダ7欧州
ベルギー8欧州
ドイツ9欧州

【ポット2】

国名FIFAランク連盟
クロアチア10欧州
モロッコ11アフリカ
コロンビア13南米
ウルグアイ16南米
スイス17欧州
日本18アジア
セネガル19アフリカ
イラン20アジア
韓国22アジア
エクアドル23南米
オーストリア24欧州
オーストラリア26アジア

【ポット3】

国名FIFAランク連盟
ノルウェー29欧州
パナマ30北中米カリブ海
エジプト34アフリカ
アルジェリア35アフリカ
スコットランド36欧州
パラグアイ39南米
チュニジア40アフリカ
コートジボワール42アフリカ
ウズベキスタン50アジア
カタール51アジア
サウジアラビア60アジア
南アフリカ61アフリカ

【ポット4】

国名FIFAランク連盟
ヨルダン66アジア
カーボベルデ68アフリカ
ガーナ72アフリカ
キュラソー82北中米カリブ海
ハイチ84北中米カリブ海
ニュージーランド86オセアニア
欧州プレーオフ 欧州
欧州プレーオフ 欧州
欧州プレーオフ 欧州
欧州プレーオフ 欧州
大陸間プレーオフ  
大陸間プレーオフ  

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

W杯全出場国決定はいつ？

W杯出場が決定していないのは、残り6カ国。そのうち4カ国は欧州予選プレーオフ、2カ国は欧州以外の連盟亀井国によって争われる大陸間プレーオフで決定する。欧州プレーオフと大陸間プレーオフの勝者は、いずれも2026年3月31日に決定する予定だ。

各プレーオフの出場国は以下の通り。

■欧州プレーオフ

欧州プレーオフではポットに応じて4グループが構成され、トーナメント方式で準決勝(ポット1vsポット4、ポット2vsポット3)、決勝(準決勝勝者同士が対戦)を開催。決勝を制した4チームがW杯に出場する。

ポット出場国
ポット1イタリア
デンマーク
トルコ
ウクライナ
ポット2ポーランド
ウェールズ
チェコ
スロバキア
ポット3アイルランド
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
コソボ
ポット4ルーマニア
スウェーデン
北マケドニア
北アイルランド

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

■大陸間プレーオフ

大陸間プレーオフでは6カ国が2グループに分けられ、FIFAランキングの各組1位がシードチームに。準決勝(ノンシード同士が対戦)、決勝(シードvsノンシード勝者)のトーナメント形式で試合が行われ、決勝を制した2カ国がW杯に出場する。

出場国地域
ジャマイカ北中米カリブ海
スリナム北中米カリブ海
ボリビア南米
イラクアジア
コンゴ民主共和国アフリカ
ニューカレドニアオセアニア

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

2026年ワールドカップの最新情報

各大陸予選 関連情報

日本代表 関連情報

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

広告
0