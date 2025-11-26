2026年北中米ワールドカップ(W杯)の組み合わせ抽選会前最後のFIFAランキングが、発表された。
これにより、ポット分けが決定している。
W杯組み合わせ抽選会はいつ？
W杯のグループステージ(4カ国ずつの12グループ)を決める組み合わせ抽選会は、日本時間2025年12月6日(土)午前2:00からジョン・F・ケネディ・センター(アメリカ・ワシントンDC)で開催される。
抽選はFIFAランキングを参照したポット分けに基づいて実施。出場国は1～4までのポットに振り分けられ、各グループには同一のポットから1チームしか選ばれない。また、欧州(UEFA)を除く各連盟加盟国について、同一連盟所属の国が互いに同じ組に入ることはない。
ポット分けは、以下のルールで決定される。
- ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、FIFAランキング上位9カ国
- ポット2：FIFAランキング上位10位～21位
- ポット3：FIFAランキング上位22位～33位
- ポット4：FIFAランキング上位34位～39位、欧州プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）
※FIFAランキング順位はW杯出場国の中での順位。
【一覧】W杯ポット分け
2025年11月19日(水)に発表されたFIFAランキングに基づいたポット分けは以下の通り。日本はポット2に入っている。
【ポット1】
|国
|FIFAランク
|連盟
|メキシコ
|15
|開催国・北中米カリブ海
|アメリカ
|14
|開催国・北中米カリブ海
|カナダ
|27
|開催国・北中米カリブ海
|スペイン
|1
|欧州
|アルゼンチン
|2
|南米
|フランス
|3
|欧州
|イングランド
|4
|欧州
|ブラジル
|5
|南米
|ポルトガル
|6
|欧州
|オランダ
|7
|欧州
|ベルギー
|8
|欧州
|ドイツ
|9
|欧州
【ポット2】
|国名
|FIFAランク
|連盟
|クロアチア
|10
|欧州
|モロッコ
|11
|アフリカ
|コロンビア
|13
|南米
|ウルグアイ
|16
|南米
|スイス
|17
|欧州
|日本
|18
|アジア
|セネガル
|19
|アフリカ
|イラン
|20
|アジア
|韓国
|22
|アジア
|エクアドル
|23
|南米
|オーストリア
|24
|欧州
|オーストラリア
|26
|アジア
【ポット3】
|国名
|FIFAランク
|連盟
|ノルウェー
|29
|欧州
|パナマ
|30
|北中米カリブ海
|エジプト
|34
|アフリカ
|アルジェリア
|35
|アフリカ
|スコットランド
|36
|欧州
|パラグアイ
|39
|南米
|チュニジア
|40
|アフリカ
|コートジボワール
|42
|アフリカ
|ウズベキスタン
|50
|アジア
|カタール
|51
|アジア
|サウジアラビア
|60
|アジア
|南アフリカ
|61
|アフリカ
【ポット4】
|国名
|FIFAランク
|連盟
|ヨルダン
|66
|アジア
|カーボベルデ
|68
|アフリカ
|ガーナ
|72
|アフリカ
|キュラソー
|82
|北中米カリブ海
|ハイチ
|84
|北中米カリブ海
|ニュージーランド
|86
|オセアニア
|欧州プレーオフ
|欧州
|欧州プレーオフ
|欧州
|欧州プレーオフ
|欧州
|欧州プレーオフ
|欧州
|大陸間プレーオフ
|大陸間プレーオフ
W杯全出場国決定はいつ？
W杯出場が決定していないのは、残り6カ国。そのうち4カ国は欧州予選プレーオフ、2カ国は欧州以外の連盟亀井国によって争われる大陸間プレーオフで決定する。欧州プレーオフと大陸間プレーオフの勝者は、いずれも2026年3月31日に決定する予定だ。
各プレーオフの出場国は以下の通り。
■欧州プレーオフ
欧州プレーオフではポットに応じて4グループが構成され、トーナメント方式で準決勝(ポット1vsポット4、ポット2vsポット3)、決勝(準決勝勝者同士が対戦)を開催。決勝を制した4チームがW杯に出場する。
|ポット
|出場国
|ポット1
|イタリア
デンマーク
トルコ
ウクライナ
|ポット2
|ポーランド
ウェールズ
チェコ
スロバキア
|ポット3
|アイルランド
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
コソボ
|ポット4
|ルーマニア
スウェーデン
北マケドニア
北アイルランド
■大陸間プレーオフ
大陸間プレーオフでは6カ国が2グループに分けられ、FIFAランキングの各組1位がシードチームに。準決勝(ノンシード同士が対戦)、決勝(シードvsノンシード勝者)のトーナメント形式で試合が行われ、決勝を制した2カ国がW杯に出場する。
|出場国
|地域
|ジャマイカ
|北中米カリブ海
|スリナム
|北中米カリブ海
|ボリビア
|南米
|イラク
|アジア
|コンゴ民主共和国
|アフリカ
|ニューカレドニア
|オセアニア
