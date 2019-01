2019シーズンJ1開幕カードが決定!オープニングマッチは“金J”C大阪vs神戸

Jリーグは11日、2019シーズンの明治安田生命J1リーグのホーム開幕カードを発表した。

いよいよ来月に開幕が迫った明治安田生命J1リーグ。各クラブはオフシーズン中に選手獲得などチーム強化に励んでおり、ヴィッセル神戸には元スペイン代表FWビジャ、川崎フロンターレにはロンドン五輪ブラジル代表FWレアンドロ・ダミアンなど世界的なビッグネームの加入もあり、世界的にも注目が高まっている。

そんな2019シーズンのJ1リーグ開幕を飾るのは2月22日金曜日、第1節セレッソ大阪vsヴィッセル神戸。ミゲル・アンヘル・ロティーナ新監督の下で新たな船出を切るC大阪が、アンドレス・イニエスタやビジャ、ルーカス・ポドルスキらを擁する神戸を本拠地ヤンマースタジアムに迎えることとなった。なお、C大阪から神戸へ移籍したMF山口蛍にとっては、いきなり古巣との対戦となる。

その他、2月23日には王者・川崎フロンターレとFC東京による“多摩川クラシコ”が等々力で実現。昨季2位のサンフレッチェ広島は清水エスパルスと、アジア王者鹿島アントラーズは6年ぶりにJ1昇格を果たした大分トリニータと激突する。

いよいよ開幕を迎える2019シーズン。今季も目が離せない闘いが始まる。なお、キックオフ時刻は今月23日に発表される。

以下、J1リーグホーム開幕節カード(左側がホーム)。

【第1節】

■2月22日(金)

セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸(ヤンマー)

■2月23日(土)

ベガルタ仙台 vs 浦和レッズ(ユアスタ)

鹿島アントラーズ vs 大分トリニータ(カシマ)

川崎フロンターレ vs FC東京(等々力)

湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌(BMWス)

ジュビロ磐田 vs 松本山雅FC(ヤマハ)

ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス(パナスタ)

サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス(Eスタ)

サガン鳥栖 vs 名古屋グランパス(鳥栖)

【第2節】

■3月2日(土)

浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌(埼玉)

横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台(日産ス)

清水エスパルス vs ガンバ大阪(アイスタ)

名古屋グランパス vs セレッソ大阪(パロ瑞穂)

ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖(ノエスタ)

大分トリニータ vs 松本山雅FC(大銀ド)

【第3節】

■3月9日(土)

北海道コンサドーレ札幌 vs 清水エスパルス(札幌ド)

松本山雅FC vs 浦和レッズ(サンアル)

■3月10日(日)

FC東京 vs サガン鳥栖(味スタ)