プレミアリーグ
team-logoチェルシー
Stamford Bridge
team-logoリーズ
本日チェルシー対リーズのプレミアリーグ戦を視聴する方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

チェルシー対リーズのプレミアリーグ戦を視聴する方法、キックオフ時間、チーム情報

チェルシーがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す戦いは、スタンフォード・ブリッジで復活を遂げたリーズ・ユナイテッドとの対戦へと続く。

チェルシー対リーズ戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

アメリカピーコック
UKTNTスポーツ
オーストラリアスタン・スポーツ
カナダFubo Canada
インドJioStar
南アフリカ／サハラ以南アフリカスーパースポーツ
マレーシアアストロ
VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に直面することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

チェルシー対リーズ キックオフ時間

crest
プレミアリーグ - プレミアリーグ
チェルシー対リーズ戦は2026年2月10日 19:30 GMTにキックオフ。

試合プレビュー

チェルシーは新監督リアム・ローゼニオの下で好調を維持しており、全大会通じて過去9試合中7勝を挙げています。リーグ戦では直近4試合を連勝中です。この期間の2敗はいずれもEFLカップ準決勝でのアーセナル戦でした。

リーズは直近4試合で7ポイントを獲得し、降格圏から6ポイント差をつけた。しかしダニエル・ファルケ監督率いるチームにとって懸念材料なのは、直近18ポイントのうち14ポイントがエランド・ロードでの勝利によるものであり、アウェイでのリーグ戦9試合連続で勝利がないことだ。

負傷者情報、出場停止、主要統計

チェルシーは長期離脱中のロメオ・ラビアとレヴィ・コルウィルを欠く。アンドレイ・サントスはウルブズ戦で途中交代したため出場が不透明。

リーズではアントン・スタチが唯一の負傷離脱者。

ウルブズ戦でハットトリックを達成したコール・パーマーは、プレミアリーグ史上初の「前半戦3度のハットトリック達成選手」となった。

ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、2000/01シーズンのマーク・ヴィドゥカ以来となる、同一シーズンにおけるチェルシー戦（ホーム＆アウェイ）での得点記録を達成する可能性がある（既にアウェイ戦で得点を挙げている）。

チームニュース＆メンバー

チェルシー vs リーズ 予想スタメン

チェルシーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestLEE
1
ロベルト・サンチェス
27
マロ・グスト
3
マルク・ククレジャ
23
トレヴォ・チャロバー
29
ウェズレイ・フォファナ
8
エンソ・フェルナンデス
41
エステヴァン
10
コール・パーマー
25
モイセス・カイセド
7
ペドロ・ネト
20
ジョアン・ペドロ
26
カール・ダーロウ
5
パスカル・ストライク
6
ジョー・ロドン
24
ジェームス・ジャスティン
2
ジェイデン・ボーグル
3
ガブリエル・グドムンドソン
44
イリヤ・グルエフ
4
イーサン・アンパドゥ
19
ノア・オカフォー
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
11
ブレンデン・アーロンソン

3-4-3

LEEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リアム・ロシニアー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

CHE
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

LEE
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

直接対決成績

CHE

直近の 5 試合

LEE

3

勝利

0

引分け

2

勝利

8

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表

本日チェルシー対リーズ戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できる VPN サービス（GOAL のガイドはこちら）に登録し、お使いのデバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も悪くありませんが、スポーツの生中継はやはり大画面で観るべきです。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビ＆Fire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどには ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同様にログインして接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

