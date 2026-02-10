チェルシーがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す戦いは、スタンフォード・ブリッジで復活を遂げたリーズ・ユナイテッドとの対戦へと続く。
チェルシー対リーズ戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。
|アメリカ
|ピーコック
|UK
|TNTスポーツ
|オーストラリア
|スタン・スポーツ
|カナダ
|Fubo Canada
|インド
|JioStar
|南アフリカ／サハラ以南アフリカ
|スーパースポーツ
|マレーシア
|アストロ
|中東
|beIN Sports MENA
VPNでどこでも視聴する方法
海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に直面することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。
チェルシー対リーズ キックオフ時間
チェルシー対リーズ戦は2026年2月10日 19:30 GMTにキックオフ。
試合プレビュー
チェルシーは新監督リアム・ローゼニオの下で好調を維持しており、全大会通じて過去9試合中7勝を挙げています。リーグ戦では直近4試合を連勝中です。この期間の2敗はいずれもEFLカップ準決勝でのアーセナル戦でした。
リーズは直近4試合で7ポイントを獲得し、降格圏から6ポイント差をつけた。しかしダニエル・ファルケ監督率いるチームにとって懸念材料なのは、直近18ポイントのうち14ポイントがエランド・ロードでの勝利によるものであり、アウェイでのリーグ戦9試合連続で勝利がないことだ。
負傷者情報、出場停止、主要統計
チェルシーは長期離脱中のロメオ・ラビアとレヴィ・コルウィルを欠く。アンドレイ・サントスはウルブズ戦で途中交代したため出場が不透明。
リーズではアントン・スタチが唯一の負傷離脱者。
ウルブズ戦でハットトリックを達成したコール・パーマーは、プレミアリーグ史上初の「前半戦3度のハットトリック達成選手」となった。
ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、2000/01シーズンのマーク・ヴィドゥカ以来となる、同一シーズンにおけるチェルシー戦（ホーム＆アウェイ）での得点記録を達成する可能性がある（既にアウェイ戦で得点を挙げている）。
チームニュース＆メンバー
フォーム
直接対決成績
順位表
本日チェルシー対リーズ戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド
NordVPN
- ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できる VPN サービス（GOAL のガイドはこちら）に登録し、お使いのデバイスにアプリをダウンロードしてください。
- サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
- キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
- ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマートフォンやノートパソコンでの視聴も悪くありませんが、スポーツの生中継はやはり大画面で観るべきです。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：
- スマートテレビ＆Fire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどには 、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同様にログインして接続するだけです。
- Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。