チェルシーがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す戦いは、スタンフォード・ブリッジで復活を遂げたリーズ・ユナイテッドとの対戦へと続く。

チェルシー対リーズ戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に直面することがあります。

試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。

チェルシー対リーズ キックオフ時間

プレミアリーグ - プレミアリーグ Stamford Bridge

チェルシー対リーズ戦は2026年2月10日 19:30 GMTにキックオフ。

試合プレビュー

チェルシーは新監督リアム・ローゼニオの下で好調を維持しており、全大会通じて過去9試合中7勝を挙げています。リーグ戦では直近4試合を連勝中です。この期間の2敗はいずれもEFLカップ準決勝でのアーセナル戦でした。

リーズは直近4試合で7ポイントを獲得し、降格圏から6ポイント差をつけた。しかしダニエル・ファルケ監督率いるチームにとって懸念材料なのは、直近18ポイントのうち14ポイントがエランド・ロードでの勝利によるものであり、アウェイでのリーグ戦9試合連続で勝利がないことだ。

負傷者情報、出場停止、主要統計

チェルシーは長期離脱中のロメオ・ラビアとレヴィ・コルウィルを欠く。アンドレイ・サントスはウルブズ戦で途中交代したため出場が不透明。

リーズではアントン・スタチが唯一の負傷離脱者。

ウルブズ戦でハットトリックを達成したコール・パーマーは、プレミアリーグ史上初の「前半戦3度のハットトリック達成選手」となった。

ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、2000/01シーズンのマーク・ヴィドゥカ以来となる、同一シーズンにおけるチェルシー戦（ホーム＆アウェイ）での得点記録を達成する可能性がある（既にアウェイ戦で得点を挙げている）。

チームニュース＆メンバー

