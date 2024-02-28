FAカップ
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3 - 2
終了
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ニコラス・ジャクソン 15'ムィハーイロ・ムドリク 37'コナーギャラガー 90'
M. Joseph 8', 59'
(HT 2-1) (終了 3-2)

チェルシー 対 リーズ結果＆スタッツ,