【動画】ウォーカーの無慈悲なキックで再起不能に…マン・C、“フラッグ”の現役引退を発表

マンチェスター・シティは26日、“コーナーフラッグ”の負傷による現役引退を発表した。

マンチェスター・Cは26日、FAカップ4回戦でバーンリーをホームに迎え、5-0で圧勝した。公式戦8連勝を記録した一戦だが、この試合の10分にハプニングが起きた。

右サイド深くに駆け上がったカイル・ウォーカーが、コーナーフラッグぎりぎりで何とかボールを残す形でクロス。その際、ボールと一緒に蹴ったコーナーフラッグの根元がポッキリと綺麗に折れたのだ。ウォーカーはフラッグのことを気にせず、自身のポジションに戻っていた。

試合はすぐに代わりのコーナーフラッグに取り替えられて再開した。試合後、マンチェスター・Cの公式ツイッターでは、「残念ですが、本日の試合で負傷したフラッグはエティハド・スタジアムの任務から現役引退することになりました」と投稿。ユーモアあふれるこのツイートは、試合内容を伝えるほとんどのツイートよりも多くの「リツイート」、「いいね」の数を記録している。

Following injuries sustained during today's game, we're sad to report that Flaggy has been forced to retire from his duties at the Etihad Stadium 💔 pic.twitter.com/9TVQodWsed