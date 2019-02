モウリーニョがかつての"天敵”ヴェンゲルへの尊敬を明かす「スウィートなライバルだった」

昨年12月、マンチェスター・ユナイテッド指揮官の座を更迭されたジョゼ・モウリーニョ。同氏が長年のライバル、アーセン・ヴェンゲルに対しての思い入れを語っている。

モウリーニョはチェルシーやマンチェスター・U指揮官時代、当時アーセナルを率いていたヴェンゲル監督と何度となく激しい舌戦を繰り広げた。

そのヴェンゲルが先日『ローレウス』によるワールドスポーツ賞を受賞し、生涯で残した偉業に対する表彰を受けることになった。その業績を称えるため、モウリーニョは『ローレウススポーツ』のインタビュー内で次のように述べている。

「ヴェンゲルはとても知的な人物であり、サッカー史に残る最高峰の監督の一人だった」

「私がイギリスにやってきたとき、“インビンシブル”の存在が大きな脅威になっていた。それは当時マンチェスター・Uを率いていたアレックス・ファーガソン監督も同様だった」

「そして我々は3番手の勢力として、チャンピオンになるべくのし上がっていった。だけど、それができたのは目標となる勢力が目の前にいたから実現できたことだった。つまり、ファーガソン監督とヴェンゲル監督。彼らはフットボールのレベルをお互いに押し上げられるスウィートなライバルだったんだ」

モウリーニョは03-04シーズンに無敗優勝を果たしたアーセナルのヴェンゲルについて「インビンシブルをその後、誰か達成できたか? インビンシブルを実現した指揮官が誰であるか、みんなしっかり覚えているだろう? これについては揺るぎない結果であり、誰が優れた指揮官であるかは明白だ」と、ライバルのヴェンゲルがいかに優れた指導者であったかを強調している。

「私とヴェンゲルは時に激しい言い争いをしたかもしれないが、その対立構造さえ楽しめるものだった。これは我々にとって歴史の一部であって、いまさら取り消しのできない言葉も多々あったかもしれない。ただ、私が言えることは本当に尊敬している存在だったからこそ、自分はヴェンゲルに対して全力でぶつかっていったということだ」

"We respect each other and honestly, the award is very, very much deserved."



Jose Mourinho pays tribute to Arsene Wenger on his #Laureus19 Lifetime Achievement Award. pic.twitter.com/BZ6MObVXqy