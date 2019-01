アジアカップ決勝T進出16カ国が出揃う!日本は中東のサウジと激突…前回対決は0-1で敗戦

アジアカップ2019は17日にグループリーグの全日程が終了。決勝トーナメントを戦う16カ国が出揃った。

3連勝でF組首位で通過した日本は、ラウンド16でE組2位のサウジアラビアと対戦。サウジアラビアとは通算で13回対戦しており、日本は8勝1分4敗と大きく勝ち越している。しかし、直近では17年9月に行われたロシアW杯アジア最終予選で対戦し、0-1で敗れている。

日本はこの後、アル・アインからシャールジャに移動し、21日にサウジアラビアと対戦。勝利すると24日の準々決勝でヨルダンvsベトナムの勝者と対戦する。

ラウンド16の対戦カード、準々決勝以降の日程は以下の通り。

■ラウンド16

1月20日(日)

[M1]20:00 ヨルダン vs ベトナム

[M2]23:00 タイ vs 中国

[M3]26:00 イラン vs オマーン

1月21日(月)

[M4]20:00 日本 vs サウジアラビア

[M5]23:00 オーストラリア vs ウズベキスタン

[M6]26:00 UAE vs キルギス

1月22日(火)

[M7]22:00 韓国 vs バーレーン

[M8]25:00 カタール vs イラク

■準々決勝

1月24日(木)

[M9]22:00 [M1]の勝者 vs [M4]の勝者

[M10]25:00 [M2]の勝者 vs [M3]の勝者

1月25日(金)

[M11]22:00 [M7]の勝者 vs [M8]の勝者

[M12]25:00 [M6]の勝者 vs [M5]の勝者

■準決勝

1月28日(月)

[M13]23:00 [M10]の勝者 vs [M9]の勝者

1月29日(火)

[M14]23:00 [M11]の勝者 vs [M12]の勝者

■決勝

2月1日(金)

23:00 [M13]の勝者 vs [M14]の勝者