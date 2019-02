アジアカップ得点王アリにあの大物選手からサプライズギフトが

AFCアジアカップで大会MVPと得点王に輝いたカタール代表のアルモエズ・アリに対し、バルセロナのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシからサプライズプレゼントが届いたという。『FOXスポーツ』のアジア版が報じている。

A special gift for #AsianCup2019 top scorer @Moezali_, all the way from Barcelona - signed by none other than Leo Messi 🐐#Qatar pic.twitter.com/RB1Z2et7gB