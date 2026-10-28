Pronostici Venezia - Inter: Nicola riuscirà nell'impresa?

Il nostro esperto di scommesse presenta i pronostici Venezia - Inter. I nerazzurri sono in grande forma in questo momento e partono favoriti per il successo di mercoledì.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Venezia - Inter 0-2

Pronostico marcatore: Inter - Marcus Thuram, Pio Esposito

Il Venezia sta combattendo una battaglia in salita per risollevarsi dal fondo della classifica di Serie A. I lagunari sono ultimi in classifica, avendo vinto appena una delle otto gare di campionato disputate finora. Dopo sei sconfitte consecutive dall'inizio della stagione, il club si è separato da Giovanni Stroppa, nonostante lo avesse condotto alla promozione in Serie A.

Davide Nicola è stato ingaggiato soprattutto per il suo ampio curriculum nel salvare squadre dalla retrocessione. Ha aiutato sei club diversi a evitare la retrocessione nel giro di otto anni, e il Venezia spera possa ripetersi. Nicola ha regalato la prima vittoria stagionale contro il Napoli, ma i lagunari sono usciti sconfitti in trasferta contro il Genoa lo scorso weekend.

L'Inter ha iniziato in modo brillante la propria campagna di Serie A, con l'obiettivo di confermare lo scudetto. Christian Chivu ha fatto un ottimo inizio alla guida dei nerazzurri, portandoli al miglior avvio di stagione in Serie A dal 2017/18. Pur essendo in vetta alla classifica al momento, la scorsa settimana hanno dovuto sudare per mantenere quella posizione.

L'Inter era sotto 1-0 in casa contro la Fiorentina, e sembrava destinata alla prima sconfitta stagionale in campionato. Tuttavia, due gol nel recupero, tra cui uno su rigore, hanno assicurato i tre punti ai nerazzurri. Con la Lazio seconda in classifica e in campo martedì sera, gli uomini di Chivu non hanno margine d'errore in questa trasferta.

Probabili formazioni Venezia - Inter

Venezia: Stankovic, Halhal, Moreno, Jesus, Hainut, Perez, Sohm, Basic, Haps, Yeboah, Adams

Inter: Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Di Marco, Esposito, Thuram

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La difficile rincorsa del Venezia

I tifosi di casa speravano certamente in una vera svolta con Nicola in panchina, soprattutto dopo la prima vittoria in campionato. Tuttavia, affrontare i campioni d'Italia non sarà una serata facile, anche giocando tra le mura amiche. In questa stagione, il Venezia ha già perso il 75% delle gare interne in campionato.

I padroni di casa sono reduci da otto sconfitte nelle ultime nove gare in tutte le competizioni. È difficile immaginare che possano superare i campioni in carica, anche qualora il Venezia offrisse la miglior prestazione della stagione. Nel frattempo, l'Inter ha vinto due delle tre trasferte in Serie A quest'anno, pareggiando solo con la Roma.

Anche con un handicap a favore, il Venezia farà fatica a contenere l'Inter. I nerazzurri hanno vinto ciascuno degli ultimi cinque precedenti, con l'ultima sconfitta contro questo avversario risalente al 1999! Di conseguenza, ci aspettiamo che i nerazzurri tornino a Milano con i tre punti in tasca.

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L'uomo del momento

Con Lautaro Martinez fuori per un infortunio alla coscia e un rientro atteso non prima di metà novembre, il peso realizzativo deve essere preso da altri. Chivu si è affidato alla coppia formata da Pio Esposito e Marcus Thuram in assenza del suo capitano. Quest'ultimo è diventato il miglior marcatore del club in Serie A quest'anno.

Thuram ha segnato cinque gol in campionato finora, pari al 22% delle reti totali dell'Inter in questa stagione. Nel weekend ha segnato un gol pareggio al 91' minuto, dando il via alla rimonta della sua squadra. Il francese ha ora segnato ogni due partite nelle sue ultime cinque presenze in tutte le competizioni.

Cinque gol e due assist in sette partite di campionato rappresentano un bottino discreto, ed è lecito attendersi che sarà un cruccio per gli uomini di Nicola. Thuram ha segnato una doppietta nell'ultimo confronto tra queste due squadre, avvenuto in Coppa Italia lo scorso dicembre. Ci aspettiamo quindi che l'attaccante torni a trovare la rete mercoledì sera.

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Il Venezia può soffrire sotto porta

Il problema principale che Nicola deve risolvere è la scarsa concretezza della sua squadra nel reparto offensivo. Il Venezia ha un xG di 12,84 dopo otto partite, il che li colloca all'ottavo posto della classifica relativa. Tuttavia, hanno segnato solo sei gol, un dato che li pone davanti solo al Parma, fermo a quota cinque.

Nonostante creino occasioni discrete, testimoniate dall'alto xG, la finalizzazione o il tocco decisivo nell'area avversaria li ha spesso traditi. L'Inter è la squadra più prolifica della Serie A, con 23 gol in otto partite, e la sua difesa in trasferta è seconda solo a quella della Lazio. L'ultimo clean sheet dei nerazzurri in trasferta è arrivato contro un'altra squadra impegnata nella lotta salvezza, il Parma.

Con una sola squadra a segno in tre delle ultime quattro partite del Venezia, e due gare senza reti per i lagunari, un esito simile potrebbe ripetersi mercoledì. Tre dei precedenti cinque confronti diretti hanno visto segnare solo una delle due squadre. È uno scenario piuttosto probabile anche per mercoledì sera.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.