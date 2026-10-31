Pronostici Udinese - Roma: giallorossi nettamente favoriti

Sul campo dell'Udinese, i nostri esperti si aspettano una vittoria della Roma con due, tre o quattro reti giallorosse e almeno tre gol complessivi.

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I nostri esperti prevedono da due a quattro gol di una Roma capace di espugnare il campo dell'Udinese in una sfida con quantomeno tre reti.

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Come arrivano i friulani e i giallorossi al match

La Roma giunge al Bluenergy Stadium a quattro giorni dal 4-2 contro il Cagliari, il sesto successo in nove giornate e il secondo nelle ultime tre. Due settimane fa, con il 2-0 contro il Genoa, i giallorossi avevano ritrovato i tre punti dopo i pari nei big match contro l'Inter (2-2) e a Como (0-0). Era seguito sabato scorso il 3-3 di Napoli.

Se la Roma, dunque, è ancora imbattuta nella Serie A 2026/27, l'Udinese ha racimolato quattro dei suoi cinque punti nelle prime due giornate. E dopo il 3-2 a Monza di fine agosto, i friulani avevano incassato sei sconfitte di fila – e nelle finora ultime in casa lo 0-3 contro il Lecce e lo 0-2 contro il Milan. Mercoledì poi è arrivato lo 0-0 in casa del Parma.

Probabili formazioni di Udinese - Roma

Udinese: Okoye, Abankwah, Kabasele, Ebosse, Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara, Chakvetadze, Ekkelenkamp, Davis

Roma: Gollini, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Rensch, de Roon, Pisilli, Wesley, Soulé, Rodrigo Mora, Malen

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In Udinese - Roma vedremo almeno tre marcature?

Con il 4-2 contro il Cagliari di mercoledì, e dopo il 3-3 a Napoli, per la seconda volta nel giro di pochi giorni in una gara in Serie A della Roma si sono viste più di due reti. Prima, per esempio, il 19 settembre, i giallorossi avevano raccolto il 2-2 contro l'Inter. Per poi tornare dalla sosta con lo 0-0 di Como seguito dal 2-0 contro il Genoa.

Dal canto suo, l'Udinese ospita la Roma dopo aver registrato a stretto giro lo 0-2 contro il Milan e lo 0-0 a Parma di mercoledì. Ma dal 3-2 a Monza del 29 agosto in poi in cinque incontri su sei dei friulani erano state siglate almeno tre reti. In tutto ciò, lo 0-1 contro il Cagliari era stato seguito dall'1-2 in casa del Torino e dallo 0-3 contro il Lecce.

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In Friuli i giallorossi sigleranno due, tre o quattro reti?

Nel 4-2 contro il Cagliari la Roma è tornata, dopo i 4-0 contro la Fiorentina e a Lecce di fine agosto, a segnare quattro volte. Fra il poker in Salento e lo 0-0 di Como al ritorno dalla sosta, i giallorossi avevano raccolto il 2-1 contro l'Atalanta, il 2-0 in casa del Torino e il 2-2 contro l'Inter. Erano seguiti il 2-0 contro il Genoa e il 3-3 a Napoli.

All'indomani del pari giallorosso al Maradona, l'Udinese aveva incassato lo 0-2 contro il Milan. Una sconfitta, quella contro il "Diavolo", nella quale aveva concesso due o tre reti per la quinta volta in sette giornate. Nelle quali, oltre all'1-2 contro la Lazio, erano arrivate anche il 3-2 a Monza e lo 0-3 contro il Lecce del 18 ottobre.

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Contro l'Udinese la Roma ritroverà i tre punti in trasferta?

L'Udinese, prima dello 0-0 a Parma, nella più recente uscita al Bluenergy Stadium con lo 0-2 contro il Milan aveva incassato la sua sesta sconfitta consecutiva. Poi è vero che i friulani avevano perso contro altre due squadre di vertice come la Lazio (1-2) e l'Inter (3-5). Ma dopo la sosta a metà mese erano ripartiti con l'altro 1-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino e lo 0-3 contro il Lecce.

E proprio in casa del Toro, con un 2-0 di metà settembre, la Roma ha festeggiato il suo finora ultimo successo in trasferta. Poi, però, dopo il 2-2 all'Olimpico contro l'Inter, i giallorossi avevano trovato lo 0-0 a Como e il 3-3 a Napoli. Mentre davanti al proprio pubblico a ottobre sono arrivati il 2-0 contro il Genoa e il 4-2 contro il Cagliari.

Dunque, nella sfida fra Udinese e Roma la combo 2 + Over 2.5 è da tenere d'occhio.