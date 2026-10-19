Il nostro esperto di scommesse offre i suoi pronostici Tottenham Hotspur - Coventry City per questa sfida di Premier League, in programma lunedì 19 ottobre alle ore 21:00. Gli Spurs potrebbero spuntarla di misura e conquistare la loro prima vittoria stagionale.

Migliori scommesse per Tottenham Hotspur - Coventry City

Dominic Solanke marcatore a quota 2.30 su Goldbet

a quota 2.30 su 1 + GG a quota 2.70 su William Hill

a quota 2.70 su Coventry City primo a segnare a quota 3.00 su Netbet

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tottenham Hotspur - Coventry City 2-1

Tottenham Hotspur - Coventry City 2-1 Pronostico marcatore: Tottenham Hotspur - Dominic Solanke, Savio; Coventry City - Sidiki Cherif

Il fatto che siamo già alla sesta giornata della nuova stagione di Premier League e il Tottenham non abbia ancora vinto una partita ha del surreale. Con il denaro speso dal club in estate, tutti si aspettavano una lotta per un posto nei primi quattro posti. Ciononostante, si intravede un barlume di positività attorno alla squadra, soprattutto dopo il pareggio per 1-1 contro il Manchester United nel weekend scorso.

Grazie al pessimo momento del Fulham, gli Spurs hanno chiuso la giornata al 19° posto, anziché all'ultimo posto della classifica. Gli uomini di Roberto De Zerbi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato davanti ai propri tifosi. Sulla carta, affrontare un Coventry neopromosso sembra l'occasione perfetta per loro, vista la situazione attuale.

Il Coventry ha faticato nelle prime settimane di Premier League, cosa prevedibile vista la differenza di livello rispetto alla Championship. Sorprendentemente, Frank Lampard ha ora costruito due vittorie consecutive in campionato. Questi risultati hanno leggermente spinto la squadra in classifica, permettendole di arrivare alla settima giornata al 14° posto.

Ma con sole tre lunghezze a separare le due squadre, il Coventry deve mantenere i piedi per terra, poiché una sconfitta qui potrebbe spingerlo nella zona retrocessione. Gli ospiti dovranno procedere con cautela, dato che la loro precedente trasferta nel nord di Londra si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro i campioni d'Inghilterra.

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Coventry City

Tottenham Hotspur : Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

: Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke Coventry City: Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke ritrova finalmente la via del gol

L'attacco del Tottenham dovrebbe rendersi molto più pericoloso di quanto mostrato finora. Il potenziale quartetto offensivo per questa partita dovrebbe bastare a scardinare qualsiasi difesa della Premier League. Tuttavia, gli Spurs hanno faticato a segnare quest'anno, con appena tre reti in sei partite, una media di 0,5 a partita.

Dominic Solanke spera di ritrovare i livelli toccati ai tempi del Bournemouth, prestazioni che inizialmente avevano convinto gli Spurs ad acquistarlo. Nella sua ultima stagione in maglia Cherries, segnò 19 gol in 38 presenze. Da quando è arrivato agli Spurs ha segnato solo 13 gol in Premier League, ma gli infortuni lo hanno condizionato costantemente.

Il suo gol del pareggio al 92' minuto a Old Trafford la scorsa settimana è stato il suo primo della stagione. I tifosi degli Spurs sperano che quella rete riaccenda la scintilla in lui, riportandolo ai livelli dei tempi del Bournemouth. Vale la pena notare che ha segnato due gol nelle sue ultime quattro presenze da titolare con gli Spurs in tutte le competizioni, motivo per cui vale la pena considerarlo come marcatore.

Scommessa 1: Dominic Solanke marcatore a quota 2.30 su Goldbet

Fidarsi dei dati sottostanti

Affrontare una squadra appena promossa in Premier League rappresenta probabilmente la miglior occasione per gli Spurs di ottenere la prima vittoria in campionato. Gli uomini di De Zerbi sono stati in parte sfortunati, soprattutto considerando che i loro dati sottostanti suggeriscono un rendimento migliore di quanto mostri la classifica. Secondo la tabella dei punti attesi di Opta, i londinesi dovrebbero trovarsi al 12° posto, sette posizioni più in alto rispetto a quella attuale.

Quei dati suggeriscono che i loro punti attesi dovrebbero essere 7,9, eppure ne hanno conquistati solo tre. Quello scarto di 4,9 punti è dovuto a diversi fattori, ma la sfortuna è certamente uno di questi. Un altro è l'incapacità degli attaccanti di concretizzare le occasioni: hanno effettuato 83 tiri, nono valore della categoria, ma la loro percentuale di realizzazione è solo del 3,61%.

Sulla base di questo, crediamo che possano ribaltare la situazione contro il Coventry. Dall'altra parte della tabella dei punti attesi, gli Sky Blues dovrebbero in realtà trovarsi all'ultimo posto in base al loro rendimento, eppure si trovano sei posizioni più in alto. Gli Spurs hanno vinto gli ultimi cinque precedenti, con l'incontro più recente concluso 2-1 a favore della squadra del nord di Londra. Un risultato che ci aspettiamo possa ripetersi anche in questa occasione.

Scommessa 2: 1 + GG a quota 2.70 su William Hill

Spurs abituati a subire per primi

Anche se i padroni di casa potrebbero conquistare la prima vittoria stagionale, il Coventry non si limiterà a subire passivamente l'evento. È piuttosto evidente che non esistono partite facili in Premier League. Gli ospiti sono reduci da due vittorie consecutive, quindi la fiducia nel loro ambiente dovrebbe essere alta.

Tuttavia, hanno segnato solamente un gol lontano dal proprio campo quest'anno, una media di 0,33 gol a partita. Dopo aver segnato quattro gol nell'ultima uscita, gli attaccanti degli Sky Blues si sentiranno pronti ad affrontare una squadra che la scorsa stagione ha mantenuto la porta inviolata solo in due occasioni. Di conseguenza, vale la pena considerare l'ipotesi che siano gli ospiti a passare in vantaggio lunedì sera.

Gli uomini di Lampard hanno segnato il primo gol nel 33% delle partite disputate finora, mentre gli Spurs non hanno ancora segnato per primi in questa stagione. I padroni di casa hanno visto i propri avversari segnare per primi nel 67% delle partite, a prescindere dal campo. Considerando il valore offerto dal Coventry e la difesa fragile degli Spurs, questa selezione merita attenzione.