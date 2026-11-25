Il nostro esperto di scommesse si attende un gol dei padroni di casa, ma prevede che il Barcellona riesca comunque ad allungare e a conquistare una vittoria convincente.

Migliori scommesse per Sabah - Barcellona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sabah - Barcellona 1-4

Pronostico marcatore: Sabah - Orphe Mbina; Barcellona - Raphinha x2, Fermin Lopez, Anthony Gordon

Alla prima partecipazione in Champions League, il Sabah ha già superato le aspettative raggiungendo la fase campionato. La vittoria per 2-0 sullo Slavia Praga a ottobre aveva alimentato le speranze di arrivare fino alla fase a eliminazione diretta. Da allora, però, gli azerbaigiani hanno incassato due sconfitte consecutive contro Borussia Dortmund e Viking.

Per il Barcellona la priorità sarà assicurarsi un posto tra le prime otto. I catalani hanno vinto tre delle prime quattro gare europee e si trovano in una posizione di forza.

Nel weekend il Barcellona è rimontato da 2-0 sotto per battere il Villarreal in Liga. In campionato ha già superato quota 50 gol stagionali, con 12 vittorie in 13 partite.

Probabili formazioni Sabah - Barcellona

Sabah: Pokatilov, Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Nwachukwu, Isaev, Simic, Mbina

Barcellona: J. Garcia, Farinas, E. Garcia, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Adeyemi, Fermin, Gordon, Raphinha

Migliori siti scommesse per Sabah - Barcellona

Sabah e Barcellona si affrontano in Champions League in una sfida che gli appassionati seguiranno con attenzione. Per l'occasione abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia e le rispettive offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni. Ecco il confronto:

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Debuttanti in Champions League a caccia del gol

Il Barcellona dovrà fare a meno di Lamine Yamal in Azerbaigian, out per un lieve infortunio alla caviglia. Nonostante questa assenza, i catalani dovrebbero comunque avere abbastanza qualità offensiva per vincere con agio.

Il Sabah ha concesso finora 12,2 xG nella fase campionato, il terzo peggior dato dietro a Club Bruges e Slovan Bratislava all'avvicinarsi della quinta giornata. Si tratta di un dato preoccupante in vista di questa sfida, soprattutto considerando che gli azerbaigiani non hanno ancora affrontato un avversario tra le prime otto.

I padroni di casa hanno segnato quattro reti e creato un discreto 5,3 di xG nelle quattro partite disputate. Hanno trovato il gol in ogni gara europea da quando hanno perso 4-0 contro il Manchester United a settembre.

Il Barcellona non manteneva la porta inviolata da 18 gare di Champions League prima di battere 3-0 l'Aston Villa all'inizio del mese. Il mercato Barcellona vittoria & GG può concretizzarsi anche in questa occasione.

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Fermin pronto a brillare in Azerbaigian

Fermin Lopez ha messo a segno gol pesanti per il Barcellona nelle ultime settimane. La sua doppietta ha permesso ai blaugrana di vincere 2-1 contro l'Atletico Madrid poco prima della sosta per le nazionali. Il ventitreenne ha anche firmato il gol del pareggio nella rimonta della squadra di Hansi Flick di domenica.

Dopo essere stato sostituito, Fermin è stato espulso dalla panchina per proteste contro il Villarreal. Ora è squalificato in campionato, il che aumenta le probabilità di un suo impiego infrasettimanale.

Con nove gol in 16 presenze stagionali in tutte le competizioni, Fermin è in corsa per la sua stagione più prolifica. In Champions League sta facendo registrare un tiro ogni 21 minuti. Contro una difesa limitata come quella del Sabah, il mercato marcatore sul centrocampista offensivo appare interessante a una quota di poco inferiore alla pari.

Scommessa 2: Fermin Lopez marcatore a quota 1.91 su William Hill

Cancelo pronto a pungere dalla fascia

Il Barcellona avrà bisogno di fonti alternative di creatività con Yamal fuori per infortunio. In squadra ci sono diversi candidati per questo ruolo. L'opzione che spicca è Joao Cancelo, che agirà da terzino offensivo.

Con i problemi fisici in quel reparto, Cancelo si è già rivelato un acquisto estivo molto utile. Può giocare su entrambe le fasce ed è stato sempre presente in Champions League con il Barca in questa stagione. Il portoghese ha già fornito due assist in quattro gare europee.

Cancelo sta facendo registrare una media di 2,3 dribbling e 1,5 passaggi chiave a partita in questa competizione. Spingerà molto e occuperà posizioni molto avanzate in questa partita.

Il Sabah ha già incassato quattro gol in due occasioni in questa campagna di Champions League. Cancelo è tecnicamente eccellente e appare una scelta di valore per il mercato assist.

Scommessa 3: Joao Cancelo 1+ assist a quota 3.80 su Stake

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