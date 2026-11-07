Pronostici Roma - Sassuolo: Malen in cerca di conferme

I nostri esperti prevedono un successo della Roma contro il Sassuolo con quantomeno tre gol, di cui almeno uno di Malen, e al massimo due neroverdi.

Migliori pronostici di Roma - Sassuolo

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I nostri esperti prevedono quantomeno tre gol per la Roma, di cui almeno uno di Donyell Malen, e non più di due del Sassuolo.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano i giallorossi e i neroverdi al match

La Roma riceve il Sassuolo a quattro giorni dalla sconfitta in rimonta per 2-3 in casa del Manchester United. In Serie A, invece, i giallorossi sono ancora imbattuti e negli ultimi quattro turni hanno lasciato punti per strada solo nel 3-3 di Napoli. Poi, sono arrivati il 4-2 contro il Cagliari e sabato il 5-2 a Udine.

Diametralmente opposto è il rendimento di un Sassuolo che, dopo aver raccolto sette punti in tre giornate, ne ha racimolato uno nelle ultime sei. In tutto ciò, all'1-1 contro il Milan alla ripresa dopo la sosta era seguito il 2-4 a Frosinone. La crisi neroverde è proseguita con lo 0-2 a Como, il 2-6 contro la Lazio e con il 2-4 contro una Fiorentina che così l'ha agganciata.

Probabili formazioni di Roma - Sassuolo

Roma: Gollini, Ghilardi, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulé, Mora, Malen

Sassuolo: Turati, Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Matic, Bakola, Berardi, Esposito, Laurienté

Migliori siti scommesse per Roma - Sassuolo

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La Roma siglerà almeno tre reti contro il Sassuolo?

Dopo aver aperto la sua Serie A 2026/27 con i 4-0 contro la Fiorentina e a Lecce, la Roma è tornata a superare quota due gol a fine ottobre. A Napoli e dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 0-1, i giallorossi avevano raccolto il 3-3 grazie a tre reti nella ripresa. Poi, sono tornati al successo in campionato con il 4-2 contro il Cagliari seguito dal 5-2 a Udine.

Inoltre, nelle ultime quattro giornate, il Sassuolo non ha subìto quantomeno tre reti solo nella sconfitta per 0-2 a Como. Nelle altre gare dalla seconda metà di ottobre in poi i neroverdi hanno incassato, per esempio, i 2-4 a Frosinone e contro la Fiorentina. Mentre sempre a Reggio Emilia, la Lazio il 27 ottobre gli aveva inflitto un 6-2.

Dunque, il segno Over 2.5 casa è realistico in vista della sfida fra Roma e Sassuolo.

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All'Olimpico vedremo al massimo due gol neroverdi?

A eccezione della sconfitta in casa del Como del 24 ottobre, il Sassuolo ha sempre segnato nella Serie A 2026/27. Ma i neroverdi hanno segnato più di due volte esclusivamente nel 3-2 contro la Juventus del 13 settembre. Archiviata la prima sosta, e dopo l'1-1 contro il Milan, avevano anche visto i 2-4 contro il Frosinone e la Fiorentina – oltreché il 2-6 contro la Lazio.

Dal canto suo, la Roma in questo campionato ha concesso più di due marcature esclusivamente nel 3-3 di Napoli. Che, per esempio, era stato preceduto dal 2-2 contro l'Inter, dallo 0-0 a Como e dal 2-0 contro il Genoa. Poi, i giallorossi hanno prevalso per 4-2 contro il Cagliari e il 31 ottobre per 5-2 a Udine.

Per questi motivi, la combo Over 2.5 casa + Under 2.5 ospite è da tenere d'occhio nella gara dell'Olimpico.

Scommessa 2: Over 2.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 1.87 su Lottomatica

Roma - Sassuolo con un successo casalingo e una marcatura di Malen?

Nel 2-3 sul campo del Manchester United, Donyell Malen aveva siglato al 17' dal dischetto il 2-0 per la Roma. Dopo la doppietta nell'altra sconfitta in rimonta, il 3-4 contro il Real Madrid, l'olandese aveva segnato anche nel 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Dunque, l'olandese da metà ottobre ha firmato quattro reti in tre apparizioni in Champions.

Ma Malen, dopo un digiuno di quattro giornate, sembra essersi sbloccato anche in campionato. A un assist nel 3-3 in casa del Napoli sono infatti seguite rispettivamente una rete nel 4-2 contro il Cagliari e una nel 5-2 a Udine. Sei delle otto reti in questa Serie A erano arrivate fino a metà settembre contro la Fiorentina, a Lecce e allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Tutto sommato, nella sfida fra Roma e Sassuolo la combo Marc O Sost Donyell Malen + 1 è plausibile.