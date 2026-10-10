Il nostro esperto di scommesse si aspetta una partita con gol da entrambe le parti, con la maggiore qualità individuale del Real Madrid a fare la differenza.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid - Villarreal 3-1

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Guler; Villarreal - Ayoze Pérez

Una sconfitta per 2-1 nel derby di Madrid nell'ultima uscita lascia la squadra di José Mourinho indietro nella corsa al titolo. Gli uomini di Mourinho sono staccati di sei punti da un dominante Barcellona, dopo aver subito anche una sconfitta contro il Real Betis a settembre. I Blancos hanno vinto tutte e quattro le partite disputate al Bernabéu in questa stagione, ma c'è ancora ampio margine di miglioramento.

Anche il Villarreal ha cambiato allenatore quest'estate, con Iñigo Pérez che ha sostituito Marcelino. Pérez non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime sei gare ufficiali. Il Submarino Amarillo ha però ritrovato la via della vittoria con due successi consecutivi contro Malaga e Levante poco prima della sosta per le nazionali.

Probabili formazioni Real Madrid - Villarreal

Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé Villarreal: Gulácsi, Freeman, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pépé, Ayoze

Migliori siti scommesse per Real Madrid - Villarreal

L'attesissima sfida de La Liga tra Real Madrid e Villarreal al Bernabéu rappresenta un'ottima opportunità per gli appassionati di pronostici sportivi. I Blancos cercano punti preziosi per accorciare sulla vetta della classifica, mentre il "Sottomarino Giallo" proverà a sorprendere in un match che promette spettacolo e gol. Per chi desidera puntare su questo affascinante incontro del campionato spagnolo, abbiamo analizzato e selezionato tre tra i migliori bookmaker legali e sicuri in Italia, distinguibili per le loro offerte di benvenuto esclusive attivabili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo sempre che l'iscrizione alle piattaforme di gioco è strettamente riservata agli utenti maggiorenni. Ecco le promozioni a confronto:

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I Blancos trionfano senza porta inviolata

Il Real Madrid ha nutrito preoccupazioni sulla condizione fisica di Kylian Mbappé da quando si è infortunato con la nazionale francese. I timori iniziali su uno stop prolungato si sono però attenuati. L'attaccante ha buone possibilità di scendere in campo sabato, con sette gol in sette uscite di campionato finora. Il suo probabile rientro rappresenta una spinta importante per i padroni di casa.

Con il 70% dei propri gol stagionali realizzati al Bernabéu, il Real Madrid può affrontare la sfida con fiducia. La forza offensiva dei madrileni dovrebbe mettere in difficoltà il Villarreal, che non mantiene la porta inviolata da 22 partite consecutive in tutte le competizioni.

C'è però motivo di credere che anche gli ospiti riusciranno a segnare almeno una rete. La squadra di Pérez è terza in Liga con 16,5 xG (gol attesi), mentre il suo xPTS (punti attesi) si attesta a 13,4, anch'esso il terzo migliore dato della Liga.

In tutte le ultime quattro partite del Real Madrid entrambe le squadre hanno segnato. Puntare sullo stesso esito abbinato a una vittoria casalinga sembra offrire un buon valore a una quota contro.

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Bellingham pronto a colpire al Bernabéu

Con i dubbi sulla capacità di Mbappé di reggere l'intera gara, Bellingham potrebbe dover alzare il proprio rendimento. È l'unico altro giocatore del Real Madrid ad aver segnato più di una volta in Liga 2026/27.

Bellingham ha proseguito il suo ottimo stato di forma dopo i sette gol realizzati al Mondiale. Ha segnato tre volte in sette presenze di campionato, con una media di 2,3 tiri a partita. Il centrocampista ha inoltre contribuito con un gol e tre assist in una prestazione brillante con la sua nazionale contro la Croazia lo scorso weekend.

Bellingham è stato risparmiato nella seconda delle quattro gare di Nations League della sua nazionale. Non ha dovuto viaggiare quanto altri giocatori, il che suggerisce che la stanchezza non dovrebbe essere un problema rilevante. Il mercato marcatore in qualsiasi momento sull'inglese può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 38%.

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La creatività di Guler può fare la differenza

Un altro dei grandi punti di forza del Real Madrid in questa stagione è lo stato di forma di Arda Güler, che si sta affermando come uno dei giocatori più creativi d'Europa.

Nemmeno Lamine Yamal riesce a eguagliare la sua media di 4,0 passaggi chiave a partita, il dato più alto della Liga. I numeri di Güler sono ancora più impressionanti considerando che ha giocato in media solo 50 minuti a partita. Con una migliore finalizzazione da parte dei compagni, avrebbe potuto registrare più dei suoi attuali due assist.

Dopo essere stato squalificato nell'ultima gara di Nations League della Turchia, Güler ha potuto beneficiare di un'intera settimana di preparazione per questa partita. Dovrebbe trovare spazio contro una difesa del Villarreal che subisce 1,71 gol ogni 90 minuti in campionato. Il mercato assist sul ventunenne può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 42%.