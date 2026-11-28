Il nostro esperto di scommesse si aspetta un'altra prestazione dominante da parte del Real Madrid, con Jude Bellingham pronto a tornare al gol.

Migliori scommesse per Real Madrid - Alaves

Real Madrid -2 Handicap a quota 2.00 su William Hill

a quota 2.00 su Jude Bellingham marcatore a quota 2.30 su Stake

a quota 2.30 su Alaves Under 0.5 gol a quota 1.85 su bet365

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid - Alaves 3-0

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé (x2), Jude Bellingham

Il Real Madrid sta andando bene sia in campionato che nelle coppe europee in questo momento. I Blancos hanno conquistato la decima vittoria consecutiva complessiva con un successo per 5-1 sul PSV Eindhoven martedì sera.

I Blancos devono ancora recuperare terreno sulla capolista Barcellona in Liga. Hanno rischiato lo scorso weekend, ma il gol di Carlos Espi all'85' ha completato una rimonta per 2-1 sul Celta Vigo.

L'Alaves ha raccolto 10 punti nelle prime quattro gare di questa stagione. Tuttavia, la loro forma è calata sensibilmente a settembre e ottobre. La squadra di Quique Sanchez Flores è finalmente tornata alla vittoria superando per 3-1 il Deportivo A Coruna lo scorso weekend.

Probabili formazioni Real Madrid - Alaves

Real Madrid : Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappé Alaves: Sivera, Tenaglia, Koski, Jonny, Perez, Ibanez, Blanco, Guevara, Rebbach, Boye, Martinez

Migliori siti scommesse per Real Madrid - Alaves

Real Madrid e Alaves si affrontano in una gara di La Liga che offre diversi spunti per chi segue le quote con attenzione. Per il match, abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e messo a confronto le loro promo di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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Il Real Madrid pronto a prolungare la striscia di vittorie con un successo netto

Dopo due stagioni deludenti e un inizio di campionato non del tutto convincente, il Real Madrid sembra essere tornato una grande forza. Jose Mourinho ha trovato equilibrio in tutto il campo e sta tirando fuori il meglio dalla maggior parte dei suoi giocatori di punta. I Blancos non hanno più fallito la vittoria da quando sono stati sconfitti 2-1 nel derby di Madrid contro l'Atletico a settembre.

Cinque delle ultime otto partite del Real Madrid si sono concluse con una vittoria per tre o più gol di scarto. Kylian Mbappé continua a essere clinico sotto porta. Ha segnato per la 19ª volta con la maglia del club in questa stagione nel turno infrasettimanale. Anche Vinicius Junior sta iniziando a mostrare di più, con sei gol nelle sue ultime quattro uscite tra club e nazionale.

Con un difficile ciclo di trasferte in programma dopo questa partita, Mourinho potrebbe optare per una leggera turnazione. Questo potrebbe significare che giocatori come Yan Diomande e Bernardo Silva vengano risparmiati.

Tuttavia, i padroni di casa dovrebbero avere abbastanza profondità di rosa per avere la meglio sull'Alaves, che in trasferta fa una media di appena 0,5 punti a partita. La scommessa sulla vittoria del Real Madrid con tre o più gol di scarto appare interessante alla pari.

Scommessa 1: Real Madrid -2 Handicap a quota 2.00 su William Hill

Bellingham pronto a colpire ancora dopo la magia infrasettimanale

Dopo aver segnato uno dei gol della stagione contro il PSV, Bellingham sarà carico di fiducia. L'inglese non era nemmeno partito titolare in quella gara, essendo stato risparmiato da Mourinho. Tornerà sicuramente per la sfida contro l'Alaves.

Bellingham sta finalizzando bene in questa stagione di Liga, segnando con il 17% dei suoi tiri. Il suo bottino di cinque gol in campionato è secondo solo a quello di Mbappé in questa rosa del Real Madrid. Al centrocampista basta un'altra rete per eguagliare il proprio bottino della scorsa stagione.

Pur avendo attribuito a Mourinho il merito della sua trasformazione, qualcosa sembra essere scattato in Bellingham ai Mondiali. Ha segnato in media un gol ogni 88 minuti nel torneo di questa estate. Da allora, l'ex Borussia Dortmund è al massimo del suo potenziale.

Il ventitreenne ha segnato in quattro delle sue ultime cinque presenze con il Real Madrid. Rappresenta un'opzione di valore come marcatore in qualsiasi momento della partita, con una probabilità implicita del 44%.

Scommessa 2: Jude Bellingham marcatore a quota 2.30 su Stake

L'Alaves rischia di fare cilecca al Bernabeu

Dopo essere stato battuto 6-1 in casa del Barcellona a fine ottobre, l'Alaves arriva a Madrid senza molti motivi per essere ottimista. Ha perso tutte le ultime nove sfide contro questo avversario. I baschi non sono riusciti a segnare in tre delle ultime sei trasferte al Bernabeu.

L'Alaves è stato molto più convincente in casa che in trasferta in questa stagione. Il suo rendimento interno è il quinto migliore della Liga, ma resta a secco di vittorie fuori casa. La squadra di Sanchez Flores fa una media di soli 0,67 gol ogni 90 minuti in trasferta.

La squadra di Vitoria ha creato appena 0,54 di xG nell'ultima trasferta in campionato, in casa del Siviglia. Faticherà a sfondare contro il Real Madrid, che ha concesso solo 12,9 di xG in questa stagione di Liga. Si tratta del miglior dato del campionato. La scommessa sull'Alaves Under 0.5 gol appare una mossa intelligente.