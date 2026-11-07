Il Troyes, di scena sabato sera, non è mai riuscito a battere il PSG in dieci precedenti in Ligue 1. Il loro rendimento in trasferta lascia presagire un'altra serata semplice per i parigini.

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Pronostico risultato esatto: PSG - Troyes 3-0

Pronostico marcatore: PSG - Godts, Torres, Doué

Il PSG torna al Parc des Princes questo weekend per ospitare il Troyes. Gli uomini di Luis Enrique sono in uno stato di forma impressionante dopo il 6-0 rifilato al Villarreal in Champions League martedì scorso.

Le reti di Joao Neves, Désiré Doué, Fabian Ruiz e Senny Mayulu hanno permesso al PSG di andare sul 4-0 dopo appena 17 minuti. Il successo ha portato a dieci le vittorie consecutive in tutte le competizioni per i parigini.

Il PSG guida la classifica di Ligue 1 con 20 punti in nove partite. È inoltre il miglior attacco del campionato. La loro stagione impressionante prosegue nonostante gli infortuni di Marquinhos, Ousmane Dembelé, Nuno Mendes e Khvicha Kvaratskhelia. Quest'ultimo dovrebbe restare fuori per il resto della stagione.

Il Troyes arriva nella capitale francese dal 15° posto, con sette gol segnati in nove giornate.

Solo il Lorient ha fatto peggio in tutto il campionato. Il successo per 2-0 contro il Le Mans dello scorso weekend è stato un sollievo gradito.

Tuttavia, è il rendimento in trasferta a preoccupare davvero. Il Troyes ha vinto una sola volta fuori casa in tutta la stagione. Stéphane Dumont non può nemmeno dare la colpa a una lunga lista di infortunati per le prestazioni deludenti della sua squadra lontano da casa. Solo Anis Ouzenadji (caviglia) rischia di non essere disponibile per sabato sera.

Probabili formazioni PSG - Troyes

Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Godts

: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Godts Troyes: Konaté, Maronnier, Monfray, Diaz, Gozzi, Mille, Dermane, Diop, Ifnaou, Ripart, Nkada

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Troyes sconfitto e a secco di gol al Parc des Princes

Il Troyes ha segnato appena sette gol nelle prime nove partite di Ligue 1. Non è riuscito a segnare in più della metà degli incontri (5). Il rendimento offensivo in trasferta è ancora peggiore, con il 75% delle gare esterne concluse senza alcun gol segnato.

Il PSG ha mantenuto la porta inviolata a Villarreal martedì sera nonostante un vantaggio ampio per gran parte della gara. Con un margine comodo al Madrigal, i giocatori di Luis Enrique avrebbero potuto abbassare il ritmo nella ripresa. Invece hanno blindato un solido clean sheet.

Matvei Safonov ha solo due clean sheet in Ligue 1 in questa stagione. Ecco perché la probabilità implicita si attesta su una situazione di equilibrio assoluto. Ciononostante, il Troyes non è mai riuscito a battere il PSG in dieci precedenti. Reduce dalla vittoria schiacciante sul Villarreal, il PSG dovrebbe avere vita facile contro il Troyes.

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I parigini verso una vittoria agevole

Abbiamo già parlato del successo dirompente del PSG al Madrigal martedì sera. I parigini sono volati sul 4-0 nei primi 17 minuti di gioco.

I loro 21 gol segnati in campionato in nove partite ne fanno il miglior attacco della Ligue 1. Il Troyes ne ha incassati 16 nello stesso numero di gare.

Nessuna delle vittorie casalinghe del PSG è arrivata finora con un margine di tre reti. Tuttavia, i margini di vittoria sono cresciuti nelle ultime settimane. I parigini hanno travolto il Le Havre per 5-1 lo scorso weekend, dopo aver ottenuto vittorie per due gol di scarto contro Lione e Strasburgo.

Alla luce della forma recente e della qualità degli avversari, il mercato della vittoria del PSG con almeno tre gol di scarto, con una probabilità implicita del 50%, appare un'opzione sensata.

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Godts pronto a sfruttare i suoi minuti contro un Troyes in difficoltà

Mika Godts ha segnato due gol e fornito due assist in Ligue 1. Questi quattro contributi sono arrivati in appena 281 minuti. Anche i suoi due gol sono arrivati nelle ultime tre presenze.

Il suo rendimento di 0,64 gol ogni 90 minuti è il migliore al club. Si colloca nel 95° percentile per occasioni create tra gli esterni.

Godts si trova anche nell'85° percentile per i gol segnati. Il fatto che abbia iniziato da titolare solo due delle sue otto presenze in Ligue 1 in questa stagione desta qualche preoccupazione. Tuttavia, dovrebbe avere la sua occasione questo weekend.

Il turnover dopo il 6-0 di martedì in Champions League a Villarreal dovrebbe favorirlo in tal senso. Ousmane Dembelé e Khvicha Kvaratskhelia restano entrambi indisponibili, quindi Luis Enrique si affiderà al belga per fare la differenza questo weekend. Il Troyes ha incassato 16 gol in nove partite di Ligue 1, quindi Godts potrà sfruttare le sue occasioni.