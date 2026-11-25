Il PSG è una delle sole tre squadre con un record immacolato nella fase campionato. Tuttavia, l'infortunio al ginocchio di Desire Doué rappresenta un duro colpo per il reparto offensivo dei Parigini.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Roma 3-1

Pronostico marcatore: PSG - Dembélé, Akliouche, Godts; Roma - Malen

Il Paris Saint-Germain ospita la Roma al Parc des Princes mercoledì, in quello che sarà il loro primo confronto competitivo. I campioni d'Europa in carica guidano la fase campionato, con quattro vittorie su quattro.

La squadra di Luis Enrique ha segnato 20 gol e ne ha subiti cinque in Europa. I Parigini hanno portato a 12 la loro striscia di vittorie in tutte le competizioni grazie al successo per 3-2 in casa del Nizza sabato.

Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes sono tutti rientrati dall'infortunio. Khvicha Kvaratskhelia è fuori per il resto della stagione dopo essersi rotto il legamento crociato contro il Barcellona. Enrique ha subito un ulteriore colpo con la notizia del simile infortunio al crociato di Desire Doué, che lo terrà fuori anche lui per il resto della stagione 2026/27.

La Roma arriva ventesima nella fase campionato di Champions League con quattro punti, frutto di una vittoria in quattro partite. I giallorossi hanno perso 4-3 contro il Real Madrid e 3-2 contro il Manchester United.

La squadra di Gian Piero Gasperini si è rifatta in campionato con un netto 5-1 sul Parma nel weekend. Mile Svilar e Paulo Dybala sono entrambi rientrati dall'infortunio. Gasperini spera che la sua squadra possa portare questa buona forma domestica anche nella sfida contro i campioni d'Europa. Donyell Malen dovrebbe guidare l'attacco degli ospiti. Lorenzo Pellegrini sarà indisponibile per un infortunio alla caviglia.

Probabili formazioni PSG - Roma

Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Akliouche, Dembélé, Godts

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Akliouche, Dembélé, Godts AS Roma: Svilar, Hermoso, Balerdi, Mancini, Wesley, Cristante, De Roon, Molina, Soulé, Mora, Malen

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La Roma può trovare il gol ma il PSG dovrebbe prevalere

Il PSG ha vinto tutte e quattro le gare della fase campionato finora disputate. I Parigini hanno segnato 20 gol e ne hanno subiti cinque in questo percorso.

Il Barcellona è comunque riuscito a segnarne due nella sconfitta per 4-2 al Parc des Princes. La Roma ha segnato 10 gol nelle sue quattro uscite europee.

I giallorossi ne hanno messi a segno tre contro il Real Madrid nella sconfitta per 4-3 a Roma. Hanno anche segnato due gol nella sconfitta per 3-2 contro il Manchester United. La Roma è la squadra con il piazzamento più basso nella fase campionato ad avere una differenza reti positiva (+2).

Donyell Malen arriva anche lui in forma smagliante dopo aver segnato quattro gol a Parma sabato. Il PSG, tuttavia, ha mantenuto la porta inviolata nel netto 6-0 in trasferta contro il Villarreal. Kvaratskhelia e Doué sono entrambi assenti, ma c'è abbastanza qualità in entrambe le metà campo per creare una partita spettacolare.

Scommessa 1: 2 + GG a quota 2.37 su bet365

Più di 4 gol nonostante l'ulteriore assenza di Doué

Le quattro partite della fase campionato del PSG hanno prodotto 25 gol. Si tratta di una media di oltre sei reti a partita.

I Parigini hanno battuto il Barcellona per 4-2 e vinto 6-0 in casa del Villarreal. Anche le quattro uscite europee della Roma sono state ricche di gol, con un totale di 18 reti. Questo significa che entrambe le squadre hanno regolarmente superato la soglia dell'Over 3.5 in questa edizione della Champions League.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha perso 4-3 contro il Real Madrid e 3-2 contro il Manchester United. I giallorossi hanno anche travolto il Parma per 5-1 in Serie A lo scorso weekend.

Anche il PSG è stato protagonista di una gara ricca di emozioni, vincendo 3-2 in casa del Nizza sabato. Questo nonostante le assenze di Kvaratskhelia e Doué. Puntare su quattro o più gol, con una probabilità implicita del 55,6 %, appare una scelta equilibrata.

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Malen arriva a Parigi in un momento di forma sensazionale

Donyell Malen ha messo a segno 12 gol e due assist in 11 partite di Serie A. Ha segnato quattro reti nel 5-1 di sabato a Parma. Se la Roma dovesse trovare il gol, Malen è senza dubbio il candidato più probabile.

La prestazione di Malen a Parma gli è valsa un voto di 9,9. La sua media stagionale di 7,97 è di assoluto rilievo per un attaccante che ha avuto una carriera piuttosto nomade nelle ultime stagioni.

Si trova nel 99° percentile per i gol e nel 94° per i tiri. La Roma ha segnato 10 gol in quattro partite di Champions League. Malen ne ha segnati il 40%, con una media di un gol a partita.

Il PSG è stato solido in difesa in Europa, subendo appena cinque gol finora. Malen si trova invece solo nel 64° percentile per le occasioni create. Ciononostante, puntare sul suo gol o assist, con una probabilità implicita del 50%, rappresenta la scelta di maggior valore tra i nostri pronostici PSG - Roma.