Il Lione ha vinto due delle sue ultime quattro trasferte al Parc des Princes. Il PSG, però, sembra aver ritrovato il proprio ritmo dopo il successo in Champions League contro il Barcellona.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Lione 3-1

PSG - Lione 3-1 Pronostico marcatore: PSG - Torres, Doué, Hakimi; Lione - Nuamah

Questa domenica sera l'attuale capolista della Ligue 1, l'Olympique Lione, farà visita al Paris Saint-Germain, secondo in classifica. Si preannuncia una sfida affascinante tra due delle cinque squadre attualmente appaiate a quota 14 punti in classifica.

Il PSG aveva raccolto appena due punti nelle prime tre giornate di Ligue 1 2026/27. Da allora, la squadra di Luis Enrique ha infilato quattro vittorie consecutive, comprese affermazioni esterne di rilievo contro Marsiglia e Strasburgo.

I Parigini si trovano nell'inconsueta posizione di dover inseguire la vetta anziché dettare il passo. Cinque squadre sono separate solo dalla differenza reti, e il PSG sa che una vittoria sul Lione potrebbe aiutarlo a creare un primo margine sulle rivali.

Il PSG potrebbe affrontare il Lione senza Ousmane Dembelé. L'attaccante francese è uscito nel primo tempo della vittoria per 4-2 in Champions League contro il Barcellona di martedì sera, con Ferran Torres pronto a sostituirlo. Il PSG dovrà inoltre fare a meno per il resto della stagione dell'esterno Kvicha Kvaratskhelia, che ha riportato un infortunio al legamento crociato del ginocchio a metà settimana.

Il Lione ha superato le aspettative nelle prime sette giornate della stagione 2026/27. Gli uomini di Paulo Fonseca devono fare i conti con diversi infortuni, ma continuano a strappare vittorie e hanno subito appena cinque gol finora.

Keito Nakamura salterà la trasferta nella capitale francese per squalifica. Restano inoltre ai box per infortunio Lois Openda (gamba), Mo Ouedraogo (ginocchio), Nicolas Tagliafico (muscolare) e Pavel Sulc (ginocchio).

Probabili formazioni PSG - Lione

PSG : Safonov, Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Torres

: Safonov, Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Torres Olympique Lione: Descamps, Athekame, Abner Vinicius, Niakhaté, Mata, Bidstrup, Tessmann, Duranville, Nuamah, Tolisso, Himbert

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L'atteso scontro dell'ottava giornata di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione al Parco dei Principi offre numerosi spunti di analisi per gli appassionati. Considerando l'importanza del match, abbiamo esaminato i portali sicuri e legali operanti in Italia per individuare le proposte iniziali più rilevanti dedicate ai nuovi utenti maggiorenni. Di seguito, i tre operatori selezionati dalla nostra redazione e le loro offerte di benvenuto per scommettere sul massimo campionato francese:

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I precedenti avvalorano questa scommessa

Il PSG ha vinto otto delle ultime 11 sfide casalinghe di Ligue 1 contro il Lione. Gli uomini di Fonseca si erano però imposti nell'ultima visita al Parc des Princes, lo scorso aprile. Ora, tuttavia, il PSG sembra aver ritrovato i propri standard più alti ed è carico di fiducia dopo aver eliminato il Barcellona in Champions League.

Una vittoria casalinga appare l'esito più probabile, ma i dati suggeriscono che il Lione sia altrettanto propenso a trovare la via del gol: la squadra ospite ha infatti segnato in ciascuno degli ultimi otto confronti diretti con i Parigini.

Il rendimento offensivo del Lione non rispecchia l'attuale posizione in classifica: nella graduatoria xG della Ligue 1, il Lione occuperebbe il nono posto con 11,5. Ci aspettiamo una quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 per il PSG e un gol degli ospiti, un esito che porta con sé una probabilità implicita moderata del 40%.

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I padroni di casa pronti a passare in vantaggio nel primo tempo

Il PSG ha segnato per primo in sei delle ultime sette sfide contro il Lione, e in cinque di questi sette incontri è andato al riposo in vantaggio. Nell'ultima gara casalinga contro il Le Mans, la squadra di Enrique era avanti 1-0 all'intervallo prima di chiudere la partita sul 3-1.

Anche nelle ultime due gare casalinghe di Champions League, contro Slovan Bratislava e Barcellona, gli uomini di Enrique sono andati al riposo in vantaggio.

Il mercato PSG in vantaggio all'intervallo offre una probabilità implicita del 55,55% e, sulla base dei precedenti, potrebbe rappresentare la scelta di maggior valore tra i nostri pronostici PSG - Lione. Con Dembelé e Kvaratskhelia indisponibili, Ferran Torres e Désiré Doué dovrebbero farsi carico di buona parte delle responsabilità offensive contro il Lione.

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Torres pronto a raccogliere l'eredità realizzativa di Dembelé

Ferran Torres si è ambientato senza difficoltà nella rosa del PSG dopo l'arrivo dal Barcellona, segnando quattro gol in sette presenze di Ligue 1.

Pur avendo iniziato dalla panchina in tre di quelle sette presenze, dato che ha comunque iniziato come titolare in quattro occasioni, sarà quasi certamente coinvolto dal primo minuto contro il Lione. Torres ha accumulato un xG di 2,46 in sette presenze, un dato che suggerisce come il suo bottino di quattro reti sia frutto di grande cinismo sotto porta.

Torres sta segnando in Francia con una frequenza realizzativa del 57,14%. Questo fine settimana, il mercato lo vede marcatore con una probabilità implicita di appena il 52,63%: una quota che potrebbe nascondere del valore, anche se la sua lunghezza potrebbe riflettere lo storico difensivo solido del Lione. Resta comunque secondo noi la principale chance realizzativa del PSG per domenica.