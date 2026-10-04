Il Portogallo ha vinto con fortuna in Norvegia la scorsa settimana, con i padroni di casa nettamente superiori nell'xG. Possono ripetersi una seconda volta a distanza così ravvicinata?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo 2-2 Norvegia

Pronostico marcatore: Portogallo - Ramos, Neto; Norvegia - Haaland, Bobb

Il Portogallo ospita la Norvegia all'Estádio do Dragão sabato nel Gruppo 4 di Lega A della Nations League. La sfida è la rivincita dell'incontro della scorsa settimana a Oslo, dove il Portogallo si è imposto 2-1 in trasferta.

Il Portogallo è stato superbo nel match più recente contro la Danimarca a Copenaghen, giovedì. Ha vinto 4-2 grazie ai gol di João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix. Bruno Fernandes ha servito due assist in quell'occasione.

Purtroppo gran parte dell'attenzione mediatica è attualmente concentrata su Cristiano Ronaldo, che ha recentemente lasciato il ritiro della nazionale. La leggenda portoghese è rimasta in panchina non utilizzata contro la Norvegia e non ha giocato nemmeno un minuto contro la Danimarca.

Nonostante il clamore attorno a Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ha vinto tutte e tre le partite da quando è al comando. Il Portogallo guida il girone con nove punti su nove disponibili ed è in buona posizione per qualificarsi al primo posto.

La Norvegia ha subito una sorprendente sconfitta per 2-1 contro il Galles nella stessa serata. Oscar Bobb ha aperto le marcature prima del pareggio di Dan James. Neco Williams ha deciso il match in favore dei padroni di casa con una splendida punizione nella ripresa.

La Norvegia sarà priva di Torbjørn Heggem, espulso dopo soli 21 secondi dall'inizio del secondo tempo contro il Galles. Haaland ha calciato solo due volte verso la porta a Cardiff senza segnare, ma l'espulsione precoce ha cambiato completamente l'andamento della gara. La Norvegia è attualmente terza nel girone, a pari punti con Galles e Danimarca.

Probabili formazioni Portogallo - Norvegia

Portogallo: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leão, Ramos

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa

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I norvegesi non riescono a tenere la porta inviolata

Le partite della Norvegia sono quasi sempre garanzia di spettacolo. Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuno degli ultimi 11 incontri, con la Norvegia che ha subito due gol per quattro partite di fila.

I numeri raccontano una storia chiara. Tutte e tre le partite della Norvegia hanno prodotto almeno 3 gol, e in ognuna di esse entrambe le squadre hanno segnato. La nazionale scandinava ha iniziato battendo la Danimarca 3-2, per poi perdere 2-1 contro il Portogallo e 2-1 contro il Galles.

Il Portogallo fatica in fase difensiva, avendo concesso due reti nella recente vittoria per 4-2 a Copenaghen di giovedì. Inoltre, la squalifica di Heggem indebolirà ulteriormente una difesa norvegese già generosa. Alla luce di questi elementi, ci aspettiamo una discreta probabilità che entrambe le squadre segnino e che si registrino almeno 3 gol complessivi, con una probabilità implicita del 57%.

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Fernandes pronto a ripetersi

Bruno Fernandes è l'uomo che detta i tempi per il Portogallo in assenza di Cristiano Ronaldo. Ha servito due dei quattro gol a Copenaghen, i suoi primi assist in questa campagna di Nations League.

Il suo ruolo è fondamentale per l'attacco portoghese. Fernandes gioca da trequartista alle spalle di Gonçalo Ramos, con Rafael Leão e Pedro Neto sulle fasce. Garantisce creatività ed è anche incaricato dei calci piazzati, il che gli offre ulteriori occasioni per l'assist.

La Norvegia sarà in emergenza in difesa. Heggem è squalificato e la squadra scandinava non registra una porta inviolata da 11 partite consecutive. Bruno mantiene una media di un assist a partita in questa finestra internazionale. Per questo il mercato di un suo nuovo assist, con una probabilità implicita del 36%, appare come la scelta di maggior valore tra i pronostici Portogallo - Norvegia.

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La Norvegia meritava di più a Oslo

La Norvegia è stata la squadra migliore a Oslo la scorsa settimana. Ha perso 2-1 ma ha vinto il confronto sull'xG per 2,52 a 1,04. Diogo Costa è stato l'uomo che ha permesso al Portogallo di portare a casa i tre punti, con nove parate nel corso della gara.

La prestazione della Norvegia merita più rispetto di quanto non dica il risultato. La squadra scandinava sarà affamata di punti in questa occasione, specialmente dopo due sconfitte consecutive. Martin Ødegaard ed Erling Haaland restano minacce concrete in attacco, con Haaland autore di tre reti e Ødegaard di tre assist in questa campagna.

Il Portogallo ha un margine comodo in vetta al girone. Ha già raccolto nove punti, una posizione solida per raggiungere la fase a eliminazione diretta. Jorge Jesus potrebbe inoltre decidere di operare un turnover dopo tre partite in otto giorni, risparmiando alcuni dei suoi uomini chiave. Il mercato della doppia chance per la Norvegia, per lasciare Porto con almeno un punto, con una probabilità implicita del 45%, sembra un'ipotesi equilibrata.