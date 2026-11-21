I nostri esperti prevedono una vittoria del Napoli contro il Torino con due, tre o quattro reti dei partenopei – e almeno una di Rasmus Hojlund.

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Contro il Torino, i nostri esperti si aspettano un successo del Napoli con due, tre o quattro reti, di cui almeno una di Rasmus Hojlund.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano i partenopei e i granata al match

Il Napoli è in cerca di riscatto dopo le sconfitte sui campi della Juventus (0-2) e del Porto (1-4), seguite dall'1-1 contro la Lazio. Inoltre, con il 4-1 a Monza preceduto dal 3-3 contro la Roma, ha racimolato solo un successo nelle ultime cinque uscite in Serie A. Nelle prime tre gare di campionato in casa aveva ottenuto l'1-2 contro il Como, l'1-0 contro il Bologna e il 3-0 contro il Frosinone.

Ora giunge al Maradona un Torino che aveva racimolato nove dei suoi 14 punti dalla sesta all'ottava giornata. In questa fase, a metà ottobre, i granata avevano raccolto il 2-1 contro l'Udinese, il 3-0 a Parma e il 3-2 contro il Monza. Ma poi l'1-1 contro il Lecce a ridosso della sosta era stato preceduto dall'1-3 contro il Como e dallo 0-2 a Frosinone.

Probabili formazioni di Napoli - Torino

Napoli: Meret, Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Vergara, McTominay, Hojlund

Torino: Perri, Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani, Adams, Simeone

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Il Napoli contro il Torino segnerà due, tre o quattro volte?

Prima della sosta, per il Napoli novembre si era aperto con lo 0-2 in casa della Juventus seguito dall'1-1 contro la Lazio. Ma a ottobre i partenopei in Serie A non avevano siglato due, tre o quattro reti esclusivamente nello 0-1 a Venezia. Nelle altre sfide avevano raccolto il 3-0 contro il Frosinone e il 4-1 a Monza, oltre al 3-3 contro la Roma.

Inoltre, l'1-1 contro il Lecce ha chiuso una striscia di tre gare, nella quale il Torino aveva concesso da due a tre gol. Dopo il terzo successo consecutivo arrivato con il 3-2 contro il Monza, sempre in casa i granata avevano subìto l'1-3 contro il Como. A stretto giro sarebbe poi seguito lo 0-2 a Frosinone.

Tutto sommato il segno Multigol 2-4 casa è realistico in vista della sfida fra Napoli e Torino.

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I partenopei vinceranno contro i granata in una sfida con almeno due reti?

Dunque, il Torino giunge al Maradona a due settimane dall'1-1 davanti al proprio pubblico contro il Lecce. Ma da fine ottobre i granata avevano incassato più di un gol in tre gare di campionato consecutive. Nelle quali al 3-2 contro il Monza erano seguite le sconfitte contro il Como (1-3) e a Frosinone (0-2).

Il Napoli nelle ultime cinque uscite in Serie A si è imposto esclusivamente nel 4-1 a Monza. Ma è altrettanto vero che nelle due gare più recenti al Maradona sono arrivati il 3-3 contro la Roma e l'1-1 contro una Lazio seconda in classifica. E al rientro dopo la prima sosta i partenopei avevano sconfitto il Frosinone sesto in classifica per 3-0.

Per questi motivi, la combo 1 + Over 1.5 è da tenere d'occhio nella sfida fra il Napoli e il Torino.

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In Napoli - Torino Hojlund ritroverà il gol in Serie A?

Dopo aver timbrato il cartellino a inizio campionato nell'1-2 contro il Como e nel 2-3 in casa dell'Inter, Rasmus Hojlund era rimasto a secco per cinque turni. Durante i quali, prima di sbloccare la sfida a Monza, aveva racimolato solo un assist nel 3-0 contro il Frosinone.

Avrebbe poi saltato la gara contro la Juventus prima di non trovare il gol nell'1-1 contro la Lazio. Anche se contro la seconda in classifica aveva registrato un xG di 1,02, Hojlund dunque è rimasto sotto le attese in questa stagione.

Ma lascia ben sperare i partenopei la prestazione di Hojlund nel 4-1 della Danimarca a Braga contro il Portogallo. Un poker, quello degli scandinavi contro i lusitani, nel quale la punta aveva firmato nella ripresa il 2-0 e il 3-0. Tre giorni dopo, nel 2-3 subìto in rimonta contro la Norvegia, aveva sbloccato il risultato all'undicesimo minuto.

Dunque, nella sfida fra Napoli e Torino il segno Marc O Sost Rasmus Hojlund è plausibile.