Pronostici Milan - Bologna: i Rossoneri verso una vittoria

Il Bologna ha vinto una sola volta in casa del Milan in Serie A dal 2008. Raramente è stato un campo felice, ma c'è speranza dopo due vittorie in campionato nelle ultime tre?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Milan - Bologna 2-0

Pronostico marcatore: Milan - Ramos, Cissè

Il Milan ospita il Bologna a San Siro mercoledì sera, ancora imbattuto in Serie A. La squadra di Ruben Amorim ha vinto cinque partite e pareggiate tre nelle prime otto giornate di campionato.

I rossoneri hanno passeggiato verso un successo per 2-0 in casa dell'Udinese domenica, consolidando il proprio posto nelle prime quattro posizioni della Serie A. Adrien Rabiot è stato il trascinatore, con quattro gol e tre assist. FotMob lo valuta come il miglior giocatore della rosa con un voto di 7,67.

Le notti europee sono state meno generose con i rossoneri. Il Milan è stato travolto 3-0 in casa del Bournemouth in Europa League giovedì scorso. Fortunatamente, resta comunque una delle quattro squadre ancora imbattute in Serie A.

Il Bologna arriva a questa sfida al 13° posto con otto punti. Raffaele Palladino ha preso in mano la squadra a settembre dopo l'esonero di Domenico Tedesco, e ha iniziato a stabilizzare la situazione. La vittoria per 2-0 di sabato in casa del Cagliari è stata la seconda in quattro partite. Tuttavia, i gol restano un problema, con appena otto reti segnate in otto giornate.

Palladino deve inoltre fare a meno di Emil Holm, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli. Il Milan avrà poi il derby contro l'Inter da affrontare sabato, quindi i padroni di casa vorranno conquistare i tre punti senza sprecare troppe energie.

Probabili formazioni Milan - Bologna

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Modric, Musah, Terracciano, Cissè, Pulisic, Ramos

Bologna: Skorupski, Darmian, Théate, Casale, Ferguson, Pobega, Miranda, Zortea, Odgaard, Cambiaghi, Bernardeschi

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L'attesa sfida di Serie A tra Milan e Bologna rappresenta un appuntamento interessante per gli appassionati di statistiche e pronostici sportivi. I rossoneri affrontano gli emiliani a San Siro in un match che si preannuncia tattico e fondamentale per gli equilibri del campionato. Per chi desidera valutare le opzioni legali disponibili nel mercato italiano, abbiamo confrontato le offerte di benvenuto riservate ai nuovi utenti maggiorenni. Di seguito, un'analisi informativa delle promozioni attive sui principali portali selezionati dalla nostra redazione:

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I rossoneri verso una vittoria con almeno due gol di scarto

Il Milan ha vinto con due o più gol di scarto in due delle prime tre gare casalinghe di questa stagione. I rossoneri hanno superato Venezia e Lecce rispettivamente per 2-0 e 3-0. Contro l'Atalanta la sconfitta è arrivata con uno scarto di un solo gol, ma quella squadra gioca in modo molto più offensivo rispetto al Bologna.

Il Milan ha segnato in media due gol a partita finora in questa stagione. Quattro degli ultimi sette confronti diretti in Serie A tra le due squadre si sono conclusi con una vittoria del Milan con due o più gol di scarto. Si tratta di una percentuale di successo superiore al 57% da qui fino al luglio 2020.

Ci aspettiamo che questo scenario possa ripetersi mercoledì sera, a una probabilità implicita modesta del 37,04%. Il Milan avrà poco tempo per preparare la gara, considerando la trasferta di domenica sera in casa dell'Udinese. Ciononostante, i rossoneri hanno abbastanza qualità offensiva per conquistare la vittoria se riusciranno a sfondare presto la difesa del Bologna.

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Il Bologna fatica a trovare la via del gol

Quattro degli ultimi sei confronti diretti in Serie A tra le due squadre a San Siro si sono conclusi con una porta inviolata per i rossoneri. La squadra di Amorim ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime tre partite casalinghe del 2026/27.

Con il Bologna solo al 13° posto in campionato per grandi occasioni create, la squadra di Raffaele Palladino potrebbe faticare a impensierire la difesa del Milan. Il miglior marcatore degli ospiti in campionato, Federico Bernardeschi, ha segnato appena due gol in otto partite.

Ci aspettiamo una porta inviolata per una delle due squadre mercoledì sera, a una probabilità implicita di appena il 52,63%. Si tratta di una quota equa considerando i precedenti tra le squadre e lo scarso rendimento offensivo del Bologna.

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I dati xG suggeriscono una gara con pochi gol

È difficile aspettarsi una pioggia di gol mercoledì. Sebbene il Milan abbia segnato tre reti in ciascuna delle ultime due partite casalinghe, il Bologna è molto meno incisivo nella zona offensiva. Il Bologna è 14° nella classifica xG della Serie A, con appena 10,6 xG creati in otto partite.

Gli ospiti sono anche 16esimi in Serie A per tiri in porta a partita, con una media di appena 3,8. Dal punto di vista difensivo, il Bologna è stato più solido, piazzandosi 6° in Serie A per xG concesso (9,9).

Tutto questo suggerisce che il Bologna difficilmente sarà coinvolto in una gara aperta e ricca di occasioni da ambo le parti. La squadra di Palladino preferisce tenere botta e concedere il meno possibile. Con il Milan impegnato solo domenica sera, i rossoneri avranno poco tempo per recuperare in vista della sfida di mercoledì.

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