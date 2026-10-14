L'Arsenal ha mostrato grande carattere rimontando per battere il Leeds sabato. I Gunners affronteranno ora il Lille, secondo in Ligue 1, martedì.

Migliori scommesse per Manchester City - PSG

Manchester City vincente a quota 2.15 su bet365

a quota 2.15 su Rayan Cherki gol o assist a quota 1.95 su Stake

a quota 1.95 su Khvicha Kvaratskhelia 3+ tiri a quota 1.85 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - PSG 2-1

Pronostico marcatore: Manchester City - Haaland, Semenyo; PSG - Dembélé

Il Manchester City ospiterà il Paris Saint-Germain all'Etihad mercoledì, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026/27, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Il City arriva in una forma a dir poco minacciosa dopo la vittoria di segno di domenica. Ha vinto 3-0 ad Anfield grazie alle reti di Erling Haaland, Jérémy Doku e Rayan Cherki. Ryan Gravenberch è stato espulso tra le fila del Liverpool, episodio che si è rivelato decisivo, dato che tutti e tre i gol dei Citizens sono arrivati dopo il cartellino rosso.

La squadra di Enzo Maresca ha ora vinto otto partite consecutive in tutte le competizioni. In queste gare ha segnato 13 reti e ne ha subite quattro. Il successo per 2-0 in trasferta contro il Porto aveva aperto in maniera solida la campagna europea dei Citizens.

Al momento Maresca può contare su una rosa priva di indisponibili per la sfida contro il PSG. Erling Haaland è stato sostituito durante la sconfitta della Norvegia contro il Portogallo questo mese, ma ha giocato 80 minuti ad Anfield.

Anche il PSG si presenta con fiducia. Ha battuto il Le Mans 3-1 sabato e travolto lo Slovan Bratislava 6-1 nella prima gara di Champions League 2026/27.

Senny Mayulu è in dubbio per Luis Enrique. Il PSG guida la classifica della fase campionato per differenza reti dopo il netto successo sullo Slovan. La squadra slovacca potrebbe rivelarsi la più debole della fase campionato di quest'anno.

Probabili formazioni Manchester City - PSG

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Torres, Dembélé, Kvaratskhelia

Migliori siti scommesse per Manchester City - PSG

Il grande match europeo tra Manchester City e PSG offre un importante terreno di analisi per valutare quote e pronostici. Sul mercato italiano sono disponibili diverse piattaforme legali autorizzate da ADM, riservate esclusivamente ai maggiorenni. Di seguito abbiamo confrontato tre operatori selezionati e le relative promozioni di benvenuto disponibili per gli utenti che desiderano registrarsi sul sito tramite i link partner di Goal:

Il City può mantenere il 100% di vittorie casalinghe contro il PSG

Il Manchester City arriverà carico di fiducia alla sfida di mercoledì sera. I Citizens hanno vinto ogni singola partita casalinga di Champions League contro i Parisiens. Hanno inoltre vinto le ultime otto gare in tutte le competizioni.

La squadra di Enzo Maresca è in condizioni eccellenti, nonostante il costante scrutinio sulle finanze del club. Il successo per 3-0 ad Anfield di domenica è stato un altro grande risultato. Tuttavia, il City ha preso in mano il gioco solo dopo che il Liverpool è rimasto in dieci uomini.

C'è una motivazione extra per il City a rendere al meglio in questa Champions League. I Citizens potrebbero infatti affrontare la retrocessione o una penalizzazione di punti abbastanza severa da impedire loro di qualificarsi alla prossima edizione della competizione. Il PSG ha impiegato del tempo a trovare il proprio ritmo in questa stagione, ma ha vinto quattro partite di fila. Ciononostante, il segno 1 del City a una probabilità implicita del 46,5% appare un valore equo.

Scommessa 1: Manchester City vincente a quota 2.15 su bet365

Cherki nel momento migliore della sua carriera

Rayan Cherki resta una scommessa di valore nei mercati sui giocatori. Il francese ha segnato un gran gol in solitaria ad Anfield domenica, coronando un inizio di stagione 2026/27 davvero notevole.

Per un esterno offensivo, i suoi numeri in termini di coinvolgimento nei gol sono estremamente impressionanti. Ha collezionato dieci tra gol e assist in 12 gare tra club e nazionale finora in questa stagione. Nella Premier League sta facendo registrare una media di 1,48 gol-assist ogni 90 minuti.

Cherki sembra esaltarsi nelle grandi occasioni sotto i riflettori. Ha servito un assist per la Francia a Bruxelles con appena 13 minuti sul campo. Ha anche segnato contro il Belgio proprio questo mese.

Il suo attuale rendimento è nettamente superiore alla probabilità implicita del 51,3% che segni o fornisca un assist mercoledì. È probabilmente il valore migliore tra i pronostici Manchester City - PSG di questa settimana.

Scommessa 2: Rayan Cherki gol o assist a quota 1.95 su Stake

Kvaratskhelia alla guida della minaccia offensiva del PSG

Khvicha Kvaratskhelia è una delle principali armi offensive del PSG. Ha segnato nella vittoria per 3-1 di sabato contro il Le Mans e sarà chiamato a guidare le ripartenze all'Etihad.

Il volume di tiri è ciò che rende interessante questo mercato. Kvaratskhelia fa registrare una media di quattro tiri ogni 90 minuti in Ligue 1. In Champions League è a 3,95 ogni 90 minuti.

La linea difensiva alta del City potrebbe lasciare spazio a Kvaratskhelia da sfruttare in contropiede, con il PSG intenzionato ad assorbire la pressione prima di ripartire rapidamente. Le sovrapposizioni di Achraf Hakimi su quella fascia dovrebbero offrirgli un'ulteriore opzione offensiva. Il mercato stima una probabilità del 54,1% che Kvaratskhelia faccia registrare tre o più tiri nei 90 minuti.

Il suo attuale volume di gioco supporta questa ipotesi e l'approccio probabile del PSG fa pensare che la probabilità reale possa avvicinarsi al 60-65%. Specialmente considerando che il Liverpool ha prodotto 13 tiri domenica, costringendo Gianluigi Donnarumma a sei parate. Nella precedente partita casalinga del City contro il Sunderland, i Black Cats avevano creato otto grandi occasioni da 17 tiri.