Il nostro esperto propone i pronostici Manchester City - Brighton per la sfida di EFL Cup in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 20:30. I Gabbiani sono in buona forma e potrebbero sorprendere i padroni di casa all'Etihad.

Migliori scommesse per Manchester City - Brighton

Over 2.5 & GG a quota 1.63 su bet365

a quota 1.63 su X2 a quota 1.95 su Stake

a quota 1.95 su Pascal Gross marcatore o assist a quota 2.29 su Lottomatica

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Brighton 1-2

Manchester City - Brighton 1-2 Pronostico marcatore: Manchester City - Floyd Samba; Brighton - Pascal Gross, Jack Hinshelwood

La Coppa di Lega inglese si avvicina al suo epilogo, con sole 16 squadre rimaste in corsa. Il Manchester City ospita il Brighton all'Etihad Stadium mercoledì sera in uno dei sei confronti che vedono di fronte esclusivamente squadre di Premier League. Il City arriva a questo appuntamento dopo la sua prima sconfitta in campionato sotto la gestione di Enzo Maresca.

Nonostante abbia perso il vantaggio di tre punti in vetta alla classifica, il City resta il grande favorito per conquistare un trofeo questa stagione. I Citizens sono i detentori della EFL Cup e vorranno difendere il proprio titolo. Tuttavia, la sconfitta del weekend contro l'Aston Villa potrebbe aver intaccato la loro fiducia in vista di questo incontro.

Il Brighton sta volando alto quest'anno in tutte le competizioni a cui partecipa. I Gabbiani sono terzi in Premier League e stanno vivendo il loro miglior avvio di stagione degli ultimi dieci anni. Tuttavia, non si sono distinti solo in campionato, ma anche in Europa.

Fabian Hurzeler ha diretto finora due gare di Conference League, in entrambe senza conoscere sconfitta. La fiducia all'interno della rosa è alta, e la squadra punta a portare quello slancio positivo anche nella sfida di mercoledì. I Gabbiani sono rimontati da due gol di svantaggio per battere il Manchester United 3-2 nel turno precedente, a dimostrazione che sanno competere anche quando i pronostici sono contro di loro.

Probabili formazioni Manchester City - Brighton

Manchester City : Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba

: Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba Brighton: Steele, Costinha, Vuskovic, Struijk, Kadioglu, Andres, Boscagli, Gross, Gomez, Rutter, Kostoulas

Migliori siti scommesse per Manchester City - Brighton

L'imminente sfida d'Oltremanica tra Manchester City e Brighton offre numerosi spunti di analisi per chi segue le dinamiche delle quote sportive. All'interno del mercato legale italiano, gli utenti hanno a disposizione vari portali autorizzati per elaborare i propri pronostici in sicurezza. La redazione ha esaminato le opzioni disponibili, selezionando tre piattaforme che propongono iniziative di benvenuto dedicate ai nuovi iscritti, alcune attivabili attraverso i link partner. Si ricorda che l'apertura di un conto di gioco è rigorosamente riservata agli utenti maggiorenni. Di seguito le offerte analizzate per questo evento calcistico inglese:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

I gol potrebbero abbondare all'Etihad Stadium

Queste due squadre sono le più prolifiche della Premier League in questa stagione. I padroni di casa hanno segnato 20 gol in otto partite, mentre gli ospiti ne hanno realizzati 23 in altrettante gare. Nonostante alcuni cambi di formazione attesi per questo incontro, entrambe le squadre dovrebbero mantenere il proprio approccio offensivo.

Con un posto ai quarti di finale di EFL Cup in palio, si prospetta un'altra partita apertissima. Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime quattro gare del City. Inoltre, ognuna delle ultime sette partite in tutte le competizioni ha prodotto più di due gol complessivi.

Il Brighton ha visto otto delle ultime 12 partite superare la soglia dei due gol, pari al 67%. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in otto degli ultimi 10 precedenti (80%), comprese le ultime quattro sfide consecutive. Cinque degli ultimi sei incontri hanno visto anche almeno tre gol complessivi, il che aumenta la probabilità di un'altra partita ricca di reti.

Scommessa 1: Over 2.5 & GG a quota 1.63 su bet365

Il Brighton ha motivi per essere ottimista all'Etihad

Il City vorrà lasciarsi alle spalle la sconfitta del weekend, e il modo migliore per farlo è vincere la prossima partita. La squadra di Maresca sarebbe nettamente favorita se schierasse la formazione migliore. Tuttavia, le scelte di formazione nel turno precedente suggeriscono che il tecnico potrebbe operare diversi cambi per la sfida di mercoledì.

Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per il Brighton di approfittarne, anche se pure nelle sue fila potrebbero esserci delle variazioni. Il tecnico tedesco dovrà trovare un equilibrio tra il riposo dei giocatori chiave e la necessità di schierare una squadra competitiva contro un avversario così agguerrito. Il Brighton ha subito solo due sconfitte nelle ultime 13 partite, il che lo rende una potenziale minaccia in questo confronto.

I Gabbiani vivono inoltre una striscia di imbattibilità di quattro gare contro il Manchester City. Le loro ultime due trasferte all'Etihad Stadium si sono concluse in pareggio. Di conseguenza, il Brighton è pienamente in grado di creare una sorpresa, sia battendo il City sia evitando la sconfitta nei 90 minuti.

Scommessa 2: X2 a quota 1.95 su Stake

Gross può fare la differenza

Pascal Gross ha costantemente svolto un ruolo importante per il Brighton. Nella recente vittoria casalinga per 5-0 contro il Crystal Palace, Gross ha registrato la maggior precisione nei passaggi e nei cross in area con il 27%. Ha completato il 60% dei suoi passaggi nell'ultimo terzo di campo e ha avuto il maggior numero di tocchi in area avversaria, con cinque.

Questi numeri suggeriscono che Gross può avere un'influenza importante sulla partita. Il tedesco ha messo a segno tre gol e quattro assist nelle ultime otto gare in tutte le competizioni. Dopo aver segnato un'autorete contro il Liverpool, sarà desideroso di indirizzare il pallone nella porta giusta questa volta.

Gross è anche tra i principali rigoristi del Brighton, il che lo colloca tra i candidati a segnare mercoledì sera. Tuttavia, è anche un giocatore molto propositivo in fase offensiva, quindi potrebbe mettersi in mostra anche con un assist per un compagno. Il mercato marcatore o assist per lui può rappresentare un'opzione interessante, soprattutto considerando le probabili rotazioni nella formazione del City.